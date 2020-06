15.00 – LIVE: Häng med på miljonjakt

V75-1

Min Vinnare: 1 Ingo tävlade med framgång i V75 i vintras/våras innan han fick ett uppehåll på två månader. Han vann comebacken övertygande över medeldistans, följde upp med ny seger på 1.10,9/ 1609 meter och satte nytt rekord vid båda gånger. Senast sprang han nytt rekord över 2 640 meter och höll strålande som tre efter en resa utvändigt ledaren. Ingo är snabb från början och blir svårslagen i dagens form

Motbud: 11 Criterion har tävlat i tuffare gäng och får absolut inte glömmas bort om man garderar.

Övrig info: Vanlig vagn på 3 L´Amour Bonanza, som hade slem i halsen i senaste starten. 5 Franklin Face får sitt gamla bett. 11 Criterion gör första starten som valack

V75-2

Min Vinnare: 6 Oscar L.A. har bara en förlust i felfritt lopp och brukar inte galoppera när det är bilstart. Han har väldigt bra fartresurser för klassen och tål att gå rejäla slutvarv. Oscar L.A. vann säkert på bra tid senast trots att han tappade travet lite i sista sväng (tappade en knäkappa) i utgången av sista sväng. Joakim Lövgrens häst är oöm och blir svårslagen i normal form. Anmäld barfota!

Motbud: 5 O.M. Faststeep har verkligen tänt till på sistone och trivs bäst utan rygg och har vunnit två lopp av tre möjliga i spets. Erik Adielsson förstärker om O.M. Faststeep har god chans att vara på plats.

Övrig info: Hybridvagn istället för amerikansk dito på 7 Jetstream Rapida. Amerikansk vagn på 11 Eye In The Sky. Eventuellt blir det amerikansk vagn på 3 Bring Me Bajern.

V75-3

Min Vinnare: 4 Double Exposure är ett av världens bästa ston. Hon är kusligt startsnabb men tål även att göra jobbet utvändigt ledaren. Hon avslutade mycket raskt i Jämtlands Stora Stora och är nära toppformen.

Motbud: 3 Une Etoile Gar svarade för strålande insatser under fjolåret. Kretsen runt hästen siktade på Elitloppet men kom inte med. Hon missgynnades av tempot i årsdebuten men avslutade snabbt i skymundan. Senast var hon direkt svag i Jämtlands Stora Pris, men enligt tränaren Timo Nurmos trivdes hon inte på underlaget. Formen är något svårbedömd och om hon ska kunna utmana 4 Double Exposure måste formen vara på topp.

Övrig info: 5 Activated jobbar bra inför årsdebuten. Man provar helstängt huvudlag på 2 Sharp Dream.

V75-4

Min Vinnare: 15 Speedy Face har inte vunnit på över ett år, men svarat för flera starka insatser. Han går ned i klass och har bra facit över lång distans. Rimligtvis får Speedy Face utdelning på formen inom kort.

Motbud: 13 Pacific Face gjorde ett strålande lopp senast mot ännu tuffare hästar och älskar distansen. Måste passas. Skrällen 12 Dragster hade form den här årstiden i fjol.

Övrig info: Vane långluffaren 7 Vagabond Bi är jämn och säker. Han utrustas för första gången med norskt huvudlag.

V75-5

Min Vinnare: 12 Tae Kwon Deo hade spikats från ett vettigt läge. Men från bricka spår över kort distans i högsta klassen är det nästan omöjligt att vinna. Men en strykning underlättar och det kan ju även bli en galopp på någon annan konkurrent. Jag chanstippar honom etta.

Motbud: 5 Gareth Boko räknas såklart. Han har redan vunnit tre guldlopp under säsongen och formen är bättre än vad raden antyder. Gareth Boko är mångsidig och blir tveklöst att räkna med.

Övrig info: Inledningen! Här kommer det gå undan. Kan båda för bakspårshästarna?

V75-6

Min Vinnare: 4 Man At Work har massvis av rutin från V75. Och i två av de fem senaste starterna i travets elitserie har det blivit segrar. Han höll uppe tempot från ledningen senast och vann på bra vis. Ett mycket troligt scenario är tidig ledning och Man At Work blir att räkna med på nytt.

Motbud: 9 Zap Di Girifalco fick ett omöjligt lopp senast. Han blev utsvarad i tredjespår och fick backa ned i kön. Avslutningen var som vanligt femstjärnig. 2 Global Unspoked har blivit struken och därmed får Zap Di Girifalco rygg på 3 Hill Street i starten = plus.

Övrig info: Amerikansk vagn på 1 Devil Sound. 8 Sevilla är gynnad av att ha blivit nedstruken ett hack.

V75-7

Min Vinnare: Claes Svenssons 9 King Of Everything har rygg på två katapulter och sitter i bra läge direkt. Jag är inte främmande för att han kan vara lösningen i ett öppet lopp. Han var tapper tvåa senast på vass tid i V75-finalera under Elitloppshelgen.

Motbud: 7 Velten Limelights enda förlust i felfritt lopp kom senast. Kungapokalstvåan Don Fanucci Zet gick inte att besegra. Velten Limelight svarade för en bra insats som tvåa och har lite pengar på sig i förhållande till kapaciteten. Det ser ut att bli tuff inledning på loppet och det är vingelläge.

Övrig info: Det kan bli en tuff spetskamp mellan 2 Sobel Jasmine och 3 Zlatan Knick. Debut med norskt huvudlag på 8 Redneck Woodland. Eventuellt tävlar 10 Zodiac Dany Grif utan skor.

Systemförslaget

SYSTEM 1080 rader/540 kr

V75-1: 1-2-7-8-11 (3-5)

V75-2: 2-4-5-6-7-8 (3-1)

V75-3: 4 Double Exposure (3-5)

V75-4: 3-7-8-12-13-15 (14-4)

V75-5: 1-5-12 (10-4)

V75-6: 4 Man at Work (9-12)

V75-7: 7-9 (4-8)