Tränaren stämmer NFL – anklagar ligan för rasism

Miami Dolphins-tränaren Brian Flores sparkades i förra månaden efter att ha lett laget till 25 vinster och 24 förluster under tre säsonger.

Under tisdagen lämnade han in en stämning vid en federal domstol på Manhattan där han stämmer lagen Miami Dolphins, Denver Broncos och New York Giants för skador som de orsakat honom genom diskriminering, rapporterar AP.

Brian Flores skriver att han och andra svarta tränare i ligan har blivit systematiskt diskriminerade och hållits borta från jobb som huvudtränare och general managers på grund av deras hudfärg.

Han hävdar även att Dolphins ägare Stephen Ross 2019 ska ha försökt övertala honom om att förlora matcher med flit genom att erbjuda honom 100 000 dollar för varje läggmatch.

SMS:et avslöjade intervjubluffen

I stämningsansökan så skriver Brian Flores att New York Giants kallade honom på en riggad intervju för jobbet som huvudtränare den 18 januari. Han fick ett datum för slutintervju den 27 januari, rapporterar sportsajten ESPN.

Men dagen efter första jobbintervjun fick Brian Flores flera sms från New England Patriots tränare, Bill Belichick, som han tidigare jobbat med under tio år. I sms:en skrev Belichick att han ”hört från ”Buffalo Bills och New York Giants att du är deras val”.

När han frågade Belichick om han skickat meddelandet fel så ska Belichick ha medgivit att han menade att skicka dem till anfallstränaren i Bills, Brian Daboll, som också sökte jobbet.

”Sorry, jag fuckade upp det här. Jag dubbelkollade och såg texten fel. Jag tror att de utser Brian Daboll. Jag beklagar det”, skrev Belichick så, enligt Flores, som menar att rekryteringsprocessen var en bluff.

Han anser att laget kallade honom på anställningsintervju på grund av att NFL:s så kallade ”Rooney-regel” som kräver att lagen intervjuar kandidater från minoritetsgrupper då ske ska tillsätta vakanta jobb.

Flores skriver att han utsatts för en riggad anställningsintervju som huvudtränare hos Denver Broncos 2019. Han hävdar även att lagets general manager, John Elway, kom bakfull till intervjun.

”32 ägare – ingen av dem är svart”

”Gud har välsignat mig med en speciell talang att träna i sporten amerikansk fotboll, men behovet av förändring är större än mina personliga mål”, säger Brian Flores i ett uttalande som släppts av hans juridiska team.

I stämningsansökan menar Flores att ligan sköts som en plantage.

”Det är 32 ägare – ingen av dem är svart – som gör betydande vinst på NFL-spelarnas jobb, varav 70 procent är svarta. Ägarna ser på matcherna från sina lyxiga bås i toppen av arenor, medan den övervägande svarta arbetsstyrkan sätter sina kroppar på spel varje söndag, tar emot våldsamma sammanstötningar och drabbas av försvagande skador på sina kroppar och sina hjärnor medan NFL och dess ägare skördar miljarder dollar”, säger Brian Flores i uttalandet.