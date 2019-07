Efter sommar-OS och fotbolls-VM räknas Tour de France, eller Frankrike runt, som världens största idrottsevenemang.

Touren har arrangerats sedan 1903 och har körts varje år, med undantag för åren runt första och andra världskriget. Från börjar cyklade de tävlande runt Frankrike, längs landets yttergränser, nu cyklar de tävlande genom Frankrike, men även in i grannländerna.

Tour de France är uppdelad i omkring 20 etapper som är cirka 200 kilometer långa. Tävlingen spänner över tre veckor i juli varje år.

När börjar Tour de France 2019?

6 juli - se nedan hur du bäst följer loppet via tv.

Så ser du Tour de France 2019 i tv

Eurosport och C More sänder cykeltävlingen. Sändningarna startar runt lunch varje dag och pågår under dagen.

Så går Tour de France 2019 – tv-tider

6 juli, kl 11:57-17:07. Etapp 1: 192 km Bryssel, Eurosport 1.

7 juli, kl 14:22-16:47. Etapp 2: 27 km Bryssel, Palais Royal–Bryssel, Atomium, Eurosport 1.

8 juli, kl 12:02-17:37. Etapp 3: 214 km Binche–Épernay, Eurosport 1.

9 juli, kl 12:03-17:32. Etapp 4: 215 km Reims–Nancy, Eurosport 1.

10 juli, kl 13:07-17:37. Etapp 5: 169 km Saint-Dié-Des-Vosges–Colmar, Eurosport 1.

11 juli, kl 12:57-17:47. Etapp 6: 157 km Mulhouse–La Planche Des Belles Filles, Eurosport 1.

12 juli, kl 11:12-17:12. Etapp 7: 230 km Belfort–Chalon-Sur-Saône, Eurosport 1.

13 juli, kl 12:02-17:12. Etapp 8: 199 km Mâcon–Saint-Étienne, Eurosport 1.

14 juli, kl 12:57-17:32. Etapp 9 : 170 km Saint-Étienne–Brioude, Eurosport 1.

15 juli, kl 12:10-17:50. Etapp 10: 218 km Saint-Flour–Albi, Eurosport 1.

16 juli. Vilodag.

17 juli, kl 13:35-17:40. Etapp 11: 167 km Albi–Toulouse, Eurosport 1.

18 juli, kl 11:40-17:30. Etapp 12: 202 km Toulouse–Bagnères-De-Bigorre, Eurosport 1.

19 juli, kl 14.00–18.00. Etapp 13: 27 km Pau–Pau, Eurosport 1.

20 juli, kl 13:30-17:10. Etapp 14: 117 km Tarbes–Tourmalet Barèges, Eurosport 1.

21 juli, kl 12:05-17:45. Etapp 15: 185 km Limoux–Foix Prat D'albis, Eurosport 1.

22 juli. Vilodag.

23 juli, kl 13:15-17:30. Etapp 16: 177 km Nîmes–Nîmes, Eurosport 1.

24 juli, kl 12:15-17:30. Etapp 17: 206 km Pont Du Gard–Gap, Eurosport 1.

25 juli, kl 11:10-17:30. Etapp 18: 207 km Embrun–Valloire, Eurosport 1.

26 juli, kl 13:40-17:40. Etapp 19: 123 km Saint-Jean-De-Maurienne–Tignes, Eurosport 1.

27 juli, kl 13:30-17:50. Etapp 20: 131 km Albertville–Val Thorens, Eurosport 1.

28 juli, kl 18.00–21:30. Etapp 21: 127 km Rambouillet–Paris Champs-Élysées, Eurosport 1.

Sändningarna streamas även på Eurosport player. Roberto Vacchi och Anders Adamson kommenterar. Dessutom sänds höjdpunktsprogrammet ”Tour de France Today” som sammanfattar dagens etapp varje kväll och direkt efter etapperna.

Skandaler och tragedier i Tour de France

Doping: Lance Armstrong vann touren sju år i följd, 1999–2005, men förlorade titlarna efter att ha erkänt dopingbrott.

Publiken anföll cyklisterna. Under andra touren, 1904, anfölls ledarklungan av maskerade män som gick till attack mot cyklisterna. Cyklisterna klarade sig oskadda när en följebil dök upp och skrämde bort förövarna, skriver Världens Historia.

Fick lift. Under samma tävling halkade en av cyklisterna efter, men gång på gång ryckte han upp sig oförklarligt. Anledningen var att han fick skjuts för att komma ifatt.

Två dödsfall. 13 juli 1967 avled brittiske cyklisten Tom Simpson på den 13:e etappen, på väg uppför berget Mont Ventoux. Obduktionen visade att han tagit amfetamin och alkohol. 18 juli 1995 avled OS-vinnaren Fabio Casartelli efter att ha störtat in i ett betongblock i en utförsåkning. Han bar inte hjälm, kraschen var våldsam och läkarna trodde inte att en hjälm skulle ha räddat cyklistens liv.

Vad betyder tröjorna i Tour de France?

Det finns fyra tröjor som åkarna kan kämpa till sig under touren:

Geraint Thomas i gula ledartröjan. Warren Barguil i den rödprickiga bergströjan. Peter Sagan i den gröna poängtröjan. Svensken Thomas Lövkvist i vita ungdomströjan 2008.

■ Gula ledartröjan (maillot jaune). Bärs av den cyklist som leder Tour de France sammanlagt. Här räknas tiden samman etapp för etapp. Firar 100 år i år.

■ Gröna poängtröjan (maillot vert). Ledaren av poängtävlingen. Den cyklist som tagit flest poäng vid de olika spurtpriserna och vid målgång. Här räknas poäng efter vilken plats cyklisterna placerar sig i de olika etapperna.

■ Rödprickiga bergspriströjan (maillot à pois rouges). Bärs av den cyklist som leder bergsetapperna och tagit flest poäng där. Ju svårare bergsetapper en cyklist vinner, desto fler poäng.

■ Vita ungdomströjan (maillot blanc). Den cyklist under 25 år som är bäst sammanlagt.

Fe senaste vinnarna av Tour de France 2018: Geraint Thomas, Storbritannien. 2017: Chris Froome, Storbritannien. 2016: Chris Froome, Storbritannien. 2015: Chris Froome, Storbritannien. 2014: Vincenzo Nibali, Italien. Ingen svensk har vunnit Tour de France. Bästa svensk är Gösta "Fåglum" Pettersson som slutade trea 1970. Magnus Bäckstedt är den enda svenska etappsegrare i touren. Han vann 19:e etappen 1998.

Prispengarna: Så mycket får vinnaren

Vinnaren av touren fick 2018 500 000 euro, eller drygt fem miljoner kronor. Prispengarna sjunker snabbt, och den som kommer på plats 20–160 får 11 000 kronor för tre veckors arbete. Det delas även ut priser till etappsegrarna, från 11 000 euro (116 000 kronor) till 300 euro (3 000 kronor) för 20:e platsen.