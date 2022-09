Efter det var det dags för ”Foppa” igen. När väl han gjorde mål kände jag att det var klart. ”Nästa kommer jag aldrig släppa in”.

Paul Kariya tog sista straffen. Jag kände redan när han tog pucken att han skulle göra en likadan straff som tidigare. Jag var så säker på att jag skulle ta hans straff. När straffskytten tar pucken tittar han sällan på vad målvakten gör. Skulle Kariya dra mig så skulle han antagligen trassla in sig i mig eftersom han var då tvungen att dra så pass långt för att kunna peta in pucken bakom mig. Samtidigt hade jag kontroll på om han skulle skjuta på min klubbsida. Om jag skulle lägga mig ner skulle vinkeln där vara så stor för honom. I stort sett var det omöjligt för honom att göra mål om han skulle komma in tajt på mig. Jag tog bort alla drag Kariya kunde göra eftersom han bara tittade på pucken.

Jag reste mig upp, jublade och såg sedan att hela laget stormade mot mig. Jag hamnade underst i en hög med 20 hockeykillar som vägde mellan 80 och 100 kilo. Nu hade killarna dessutom 10–15 kilo skydd på sig.

***

Hockeymässigt var det för min egen del en okej säsong. Det tråkiga var att jag fick skit i alla arenor där vi spelade. Det kändes lite trist eftersom jag trots allt alltid ställt upp för Tre Kronor. Det var mycket skit om Vitrysslandmatchen 2002 och sådant som kom upp. Det var en så låg nivå på det där. Jag var så klart att van att få skit, men när jag åkte hem för att avsluta min karriär var inte tanken att jag skulle åka runt och få det överallt. Jag kom hem för att få avsluta på ett bra sätt och därför tappade jag sugen lite. Där och då kände jag att det här kunde vara min sista säsong, vilket jag också bestämde att det så skulle bli när vi åkt ut mot Färjestad.

***

Jag åkte fram och tillbaka mellan Leksand och Göteborg för att träffa familjen, men det var strul hela tiden. Vi kopplade in advokater och allt som hände kring skilsmässan blev en dyr affär för mig. Den är jag inte glad över och den har satt sina spår. Halva min förmögenhet försvann.

Till saken hör att det här var min andra skilsmässa. Samtidigt är jag fullt medveten om vad som gäller vid en skilsmässa samtidigt som det kändes speciellt eftersom det var pengar jag själv tjänat ihop. Nu gick hälften till två som aldrig stoppat en puck. Jag var kär och gick in i förhållandena fullt ut och trodde på kärleken.

***

Nu är det 2022. Jag har haft fotboja och tagit mitt straff. Som jag sade tidigare går det inte att på något vis försvara min handling. Men jag har tagit mitt straff och efter den dagen har jag inte druckit någon alkohol. I mitt fall hade jag lätt för att ta till alkoholen när jag inte mådde bra.

Självklart skulle jag ha det straff jag fick, men det gick ett år och fyra månader innan jag fick en boja. Den resan har varit väldigt jobbig så jag mådde dåligt under hela den tiden. Jag har gjort allt för att jag skulle må bättre och allt kommer ta sin tid. Det är först nu jag tycker att göra saker börja bli kul igen. Allt det roliga jag gjorde tidigare, spela golf, fiske och sådant, fanns inte under den tiden.