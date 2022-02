Wolves kommer göra det surt för Arsenal

Spiken

Liverpool

Leicester upplever en jobbig skadeperiod för stunden och kommer från en 1-4-förlust i cupen mot Nottingham. Liverpool får tillbaka viktige Salah i deras offensiv, kanske ligans bästa spelare.

Skrällen

Wolves

Wolves är väldigt svåra att göra mål på. Man har gjort flera toppinsatser mot storklubbarna den här säsongen. Arsenal har gått mållösa från sina tre senaste matcher.

Match för match

1. Liverpool – Leicester 1

Liverpool har fått tillbaka både Mané och Salah från afrikanska mästerskapen och båda förväntas vara med i truppen. Leicester sliter med skadeproblem, Vardy blir borta ytterligare en tid. Etta!

2. Wolves – Arsenal 1

Wolves har haft problem med målskyttet under säsongen men man släpper in väldigt lite mål. Wolves har också gjort det väldigt bra spelmässigt mot topplagen.

3. Athletic Bilbao – Valencia 1

Athletic vann med nöd och näppe mot Espanyol förra omgången. Man har dock visat styrka defensivt och släpper sällan en ledning. Valencia har inte samma stabilitet och kan få det tufft här - etta.

4. Juventus – Sassuolo 1

Juventus fortsätter att rada upp fina resultat. Spelet ser fortfarande inte klockrent ut men mot ett ojämnt Sassuolo ska man ha goda möjligheter till avancemang.

5. Atalanta – Fiorentina 1

Atalanta förlorade överraskande mot Cagliari hemma förra omgången. Målvakten Musso är avstängd och Zapata ser ut att missa mötet med en skada. Snabb chans till revansch här!

6. Nantes – Bastia 1

Castelletto är tillbaka från landslaget för Nantes men Cyprien är tveksam till spel med sjukdom. Det skiljer en division mellan lagen och kommer Nantes upp i normal nivå förväntas man vinna här.

7. NEC Nijmegen – Go Ahead Eagles 1

NEC kommer in till mötet med en bättre formrad. När lagen möttes tidigare under säsongen i ligan vann NEC på bortaplan med 2-0 efter mål av Tavsan och Bruijn. Given favorit på hemmaplan.

8. Besiktas – Goztepespor 1

Besiktas har bara förlorat en av sina tio senaste matcher. Laget hade en tung höstsäsong med extremt mycket skador. Skadesituationen ser betydligt bättre ut nu. Trolig etta på kupongen.