Viktiga saker att tänka på när du spelar i höst

Är du tveksam om du ska spela eller inte ska du avstå. Jag garanterar att bra spel aldrig kommer att försvinna. I stället för att slänga in slantar hit och dit för att få ”ögongodis” gäller det att ha is i magen och vänta in bättre tillfällen. Tålamod och noggrannhet är viktiga egenskaper hos en spelare.

Högsäsongen är här och utbudet är gigantiskt. De stora fotbollsligorna har varit i gång länge. SHL och elitserien i handboll har pågått i några veckor. Det är mindre än två veckor till det lackröda nystanet rullar på bandyarenorna.

Vi har en härlig tid framför oss.

Handboll och bandy kan med fördel spelas med handicap.

Och det är en hel del att tänka på när man spelar på dessa sporter:

Handbolls- och bandyklubbarna har inte samma ekonomiska muskler som fotbollen eller ishockeyn.

Trupperna är mindre och avsaknaden av en, eller flera, bärande kuggar påverkar oddset avsevärt

I bland beger sig bandylagen på turné och det är inte alltid som lagen går för 100 procent.

Självklart vill man vinna, men inte till vilket pris som helst.

Är ett bottengäng på resande fot, och möter ett topplag och ett sämre lag inom loppet av några dagar, finns fokus på den match man har störst chans att ta poäng i. Ligger man under med några bollar när spelschemat är hektiskt vill man spela av matchen utan att dra på sig skador eller förbruka onödig energi.

Samma sak gäller topplagen. Om man leder matchen ”knappt, men säkert” finns det ingen anledning att gå för ytterligare mål. I stället hushåller man med krafterna för att vara pigg två dagar senare när värre uppdrag väntar.

Ishockey och handboll är fysiska sporter. Och om man misstänker att spelarna kanske går på sparlåga (viktigare matcher eller ett derby väntar) påverkas slagstyrkan och då är det läge att prova ”andra sidan” Gärna med attraktiva handicap.

***

Om du gör läxan ökar dina chanser att gå plus i ett av världens svåraste yrken.

Förutom precision och uthållighet krävs god analytisk förmåga om du ska lyckas som spelare.

Att drabbas av övermod är en vanlig fälla. Oftast gör man dåliga spel efter en större vinst. I helgen gjorde jag felaktig analys mellan Liverpool och Manchester City. Trots god offensiv kraft blev det inga fullträffar i det engelska toppmötet. Och vem trodde att Bayern München skulle åka på däng hemma mot Mönchengladbach med 0–3

Ytterligare bevis på att spel är nyckfullt.

***

Att tänka på framöver i SHL: Rögle har varit skadedrabbat och inlett säsongen svagt men är inte så dåligt.

I takt med att spelare gör comeback kommer vinsterna.