Vidöppet i derbyt trots alarmerande defensiv

■ För strax över två veckor sedan ställdes Spurs mot City på Etihad. Under söndagen är det dags igen för lagen att mötas i ligan men den här gången spelas matchen i London. I det första mötet dominerade City tillställningen från start men det var Tottenham som gick in till halvtidsvilan med en tvåmålsledning efter två snabba mål precis innan halvtid. Det hjälpte dock föga för när City väl satte fart i andra halvlek hade Tottenham inte mycket att sätta emot. City vann till slut rättvist med 4-2.

■ City har inte varit lika bra som under fjolåret. Det är framförallt mittfältsspelet som blivit sämre. Man har bytt ut en del spelare och Haaland längst fram innebär ett annat spel som Guardiolas lag ännu inte riktigt anpassat sig till. Haaland öser in mål så är det svårt att ifrågasätta norrmannen men man måste fråga sig om City som lag blivit bättre med hans intåg. Oavsett håller City en otroligt hög lägsta nivå som få andra lag i ligan kan matcha.

■ För Tottenham är problemen det motsatta. Laget har en otroligt hög högsta nivå men också en extremt låg lägsta nivå. Under stora delar av säsongen har spelet sett långsamt och passivt ut. Om man inte presterar på topp mot City kommer Contes lag inte att få med sig några poäng.

■ Jag tror att City löser en komfortabel seger här. Gästerna har visat en uppåtgående trend på slutet och kan man bara få i gång De Bruyne så lever fortfarande hoppet om guldet i ligan. City att vinna matchen spelas till oddset 1,74.

■ Tittare vi närmare på Bomben så bygger jag systemet runt en målsnål Barcelona-seger. Sevilla har inte imponerat nämnvärt och Barcelona är inte den där offensiva maskinen vi vant oss vid att se den här säsongen. Det är ett mer kontrollerat lag som ofta vinner med uddamålet. Milano-derbyt känns öppet då det tenderar att bli jämna matcher men det är Inter som övertygat inför mötet. Milans defensiv har sett alarmerande svag ut senaste veckorna. Slutligen ska Marseille ha goda möjligheter att plocka tre poäng mot Nice. Det här blir Nice andra raka bortamatch den här veckan efter att man spelade en fysisk och jämn match borta mot Lens tidigare under veckan.

Matchlistan

Nottingham – Leeds 2

Det är två skadedrabbade lag som ställs mot varandra med flera nyckelspelare borta. Rodrigo, Koch och Summerville är några av namnen som saknas för Leeds. Nottingham saknar viktige Gibbs-White.

Torino – Udinese 1

Udinese inledde säsongen starkt men efter uppehållet har man skapat väldigt lite framåt. Lazaro, Pellegri och Zima missar mötet för Torino. Udinese har nyckelspelaren Deulofeu osäker till spel.

Girona – Valencia 1

Girona stod upp bra mot topplagen Villarreal och Barcelona utan att få med sig några poäng. Martinez är avstängd för hemmalaget. Valencia har Gabriel avstängd till mötet. Ettan får U-tecknet.

Tottenham – Manchester City 2

City har inte varit lika överlägsna som under fjolåret men trots det radar man upp segrar. När lagen möttes för någon vecka sedan vände City 0-2 i halvtid till seger 4-2. Tilltalande odds på tvåan.

Fiorentina – Bologna 1

Det är ett skadedrabbat Bologna som tar sig an Fiorentina. Gästerna är välorganiserade och Fiorentina spelade en tuff cupmatch mitt i veckan. Det gör att oddset 1,81 på känns iskallt, avslag.

Sociedad – Valladolid 2

Sociedad gjorde det riktigt bra mot Real i sin förra match och var ytterst nära att få med sig tre poäng. Valladolid har visat upp en förmåga att skrälla och med avbräcken för Sociedad jagar vi skrällen.

Inter – Milan 1

Milans försvar har inte varit i närheten av det vi fick se under fjolåret. På sina tre senaste matcher har Milan släppt in tolv mål. Inter går in till mötet med bättre form och ska vara favorit. Iskallt odds...

Barcelona – Sevilla 1

Sevilla har tagit viktiga segrar mot Cadiz och Elche på slutet som distanserat laget från bottenstriden. Spelmässigt finns det dock en del att jobba på. Nya stabila Barcelona går mot tre poäng.

Dagens bästa spel

Tottenham – Manchester City 2

Odds: 1,74

ANNONS: Lämna in expertens spelförslag här

Bomben

A. Inter – Milan

1, 2, 3 – 0, 2, 3

B. Barcelona – Sevilla

1, 2, 3 – 0, 1

C. Marseille – Nice

1, 3 – 0, 2

216 rader, spelstopp 20.44

ANNONS: Lämna in expertens spelförslag här