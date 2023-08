Vi kan vänta oss en målfest på Hisingen

■■ Häcken kliver in i den sista kvalrundan till Europa League under onsdagskvällen. Klubben har redan säkrat gruppspel till Conference League och kan spela avslappnat men en seger i dubbelmötet mot skotska Aberdeen skulle innebära bättre motstånd i gruppen och dubbla pengarna in till klubbkassan.

Häckens adelsmärke under Högmo har varit deras offensiva fotboll. Det är ett lag med mentaliteten att göra fler mål än sin motståndare snarare än att släppa in färre mål än laget på den andra sidan. Deras två senaste matcher har innehållit totalt tio mål.

Aberdeen har smugit i gång säsongen med två ligamatcher och ett möte i ligacupen. Nu kastats man in i hetluften i den sista kvalomgången för att försöka nå gruppspel i Europa League.

Häcken och Aberdeen möttes i kvalspel så sent som 2021, då var det två öppna matcher som hade målchanser i var och vartannat anfall. Jag tror att vi kan få se en liknande tillställning i kvällens möte med ett Häcken som vill framåt på hemmaplan.

Över 3.0 mål Asian finns att spela till oddset 1,94.

Dagens bästa spel

Häcken – Aberdeen: över 3.0 mål Asian.

Odds: 1,94

BOMBEN

■■ På Bomben utgår jag från att båda lagen hittar nätet i Göteborg. Aberdeen kan mycket väl skrälla då det känns jämnare på förhand än vad oddsen föreslår. En storsatsande Fiorentina går in som klar favorit till mötet mot Rapid Wien. Man visade under fjolåret att Europa är något man värderar högt i klubben. Fenerbahce är favoriten jag håller i handen på kupongen genom att strecka höga målsiffror mot Twente.

Holländarna har inte imponerat i ligan eller i dubbelmötet mot Hammarby tidigare under kvalet.

Systemförslaget

A. Häcken – Aberdeen

1, 3, 4 – 1, 2, 3

B. Rapid Wien – Fiorentina

0, 2 – 1, 3

C. Fenerbahce – Twente

1, 3, 4 – 0, 1

216 rader, spelstopp 18.59

Matchlistan

Rapid Wien – Fiorentina 2

Fiorentina imponerade i ligapremiären när man slog Genoa på bortaplan med 4-1. Gästerna har förstärkt truppen på flera positioner och ser starka inför säsongen. Lågt odds på bortasegern.

Häcken – Aberdeen 1

Häcken kliver in som knapp favorit till dubbelmötet efter att ha kört över Zalgiris i den förra omgången. Simon Gustafson är ett frågetecken inför. Det känns vidöppet på förhand, svag etta...

Dinamo Zagreb – Sparta Prag 1

Både Zagreb och Sparta kommer från förluster i CL-kvalet förra omgången. Zagreb presterade en bättre fotboll mot AEK och får gälla som favorit i det här dubbelmötet. Tilltalande odds på ettan.

Ludogorets – Ajax 2

Ludogorets har varit starka när man spelat hemma i kvalspelet. Det är framförallt bortaspelet som varit deras problem. Ajax trupp har omgärdats av transferrykten. Ajax ska vara favorit.

Olimpija Lubljana – Qarabag 2

Qarabag imponerade när man enkelt slog ut HJK i den förra omgången. Man har tappat sin skyttekung Gurbanli till Djurgården under sommaren, trots det har laget producerat offensivt, fin tvåa!

Royale Union SG – Lugano 1

Båda lagen har inlett ligan bra med tre segrar och en förlust. Den belgiska ligan håller en högre standard och med tanke på vad Royale Union presterade i fjol får belgarna gälla som favorit. Ettan rekas!

Slovan Bratislava – Aris Limassol 1

Det är ett profilstarkt Slovan Bratislava som lagt en hel del pengar på truppen inför årets säsong. Aris spelade jämnt mot Rakow i den förra omgången men såg uddlösa ut framåt. Avslag på ettan.

Klaksvik – Sheriff Tiraspol 1

Klaksvik vann mot både Häcken och Ferencvaros innan det stopp mot Molde. Men man lyckades press den norska mästarklubben till en förlängning. Det här blir en tuff uppgift för Sheriff, skräll?