Värnamo blir rejält övervärderade nu

■■ Ny vecka, nya möjligheter. Måndagens Topptips inleder med två matcher var från Allsvenskan och Superettan. Ett toppmöte från norska Eliteserien fortsätter och kupongen avslutas med en kvalmatch från Skottland och två fighter från irländska Premier Division.

Dagens bästa drag hittar jag hemmaplan.

■■ Match 3. Jonas Therns Värnamo har varit den stora överraskning i Superettan så här långt. Nykomlingen har plockat fyra segrar på de sex inledande omgångarna och är med i den absoluta toppen. Vinst ikväll och de kliver upp på serieledning. Det tabelltittande svenska folket drar dock allt för stora växlar av detta när Akropolis gästar Finnvedsvallen. Ettan streckas upp rejält runt 65%, vilket är cirka 20 procentenheter för högt sett till de oddsmässiga chanserna. Akropolis gjorde en stark säsong i fjol, men har hittills denna säsong inte lyckats förvandla helt ok insatser till segrar. Spelare för spelare är Akropolis dock minst lika starka som Värnamo och stockholmarna ska knappast vara ett bottenlag. Inför säsongen fick de in tunga namn som Alvbåge, Dimitriadis, Ajdarevic och Danne Larsson. Jag ser den här tillställningen som relativt öppen.

Det innebär rejält med spelvärde på gästerna där tvåan till 15% är kupongens just nu bästa tecken.

■■ Match 4. Trelleborg värvade starkt inför säsongen och kompletterade en redan bra trupp. Dzenis Kozica med allsvensk rutin i Djurgården och bärande för Jönköpings Södra i fjol, Petar Petrovic (åtta mål i Superettan med Öster i fjol) och rutinerade kreatören Johan Blomberg från Sundsvall är tre exempel. Värvningarna har redan börjat betala av sig. I vinsten mot GAIS senast stod Petrovic för två baljor och Kozica en. Trelleborg är således det enda laget i serien som ännu inte förlorat. Jag tror skåningarna har bra chans att hänga med i toppen hela vägen. Västerås gjorde en häftig insats i Svenska Cupen inför säsongen, men förväntade skyttekungen Viktor Prodell står fortfarande mållös efter sex omgångar. Just anfallsspelet har varit ett aber för VSK som snittar under ett mål framåt per match. Underlaget som väntar på Vångavallen är inte heller någon favorit för plastlaget.

I fjol vann Västerås bara en enda match på gräs på hela säsongen, den kom mot bottenlaget Ljungskile. Jag tror Trelleborg har fina chanser på tre poäng. Ettan till 47% singlas.

■■ Match 1. Både Christiansen och Toivonen klev av med skador i segern mot Elfsborg senast, men Christiansen är tillbaka i träning. Om dansken startar här mot Örebro är dock tveksamt. Malmö har dock allsvenskans bredaste trupp och kan ersätta med kvalitet rakt igenom. Visst finns det frågetecken kring hur de himmelsblå trivs på konstgräs, men de slog ändå Häcken på Bravida nyligen vilket är ett klart svårare test än vad som väntar på Behrn Arena. Örebro åkte på en riktig käftsmäll i derbyt mot Degerfors senast (0-3) och har varit allsvenskans besvikelse så här långt, och då var förväntningarna inte så höga från start. Fortsätter det så här så kommer ÖSK få slåss om kontraktet.

Tvåan streckas möjligen lite högt, men jag har ingen lust att slösa garderingar. Klasskillnad råder trots allt och jag spikar Malmö FF med god känsla.

Spiken

Malmö (match 1)

Örebro åkte på ännu ett tungt nederlag i derbyt mot Degerfors (0-3). Närkingarna är säsongens negativa överraskning så här långt. Malmö FF har börjat trumma igång och tar över serieledningen vid vinst ikväll.

Skrällen

Akropolis (match 3)

Värnamo streckas alldeles för högt efter sin poängmässigt fina inledning. Truppmässigt är Akropolis betydligt bättre än tabellplaceringen och kommer snart börja klättra. Tvåan måste med till väldigt låg procent i en förhand tämligen öppen tillställning.

Favorit i fara

Shamrock (match 7)

De regerande mästarna Shamrock förlorade senast mot toppkonkurrenten Dundalk. Här väntar ytterligare en tuff nöt mot ett Sligo Rovers som rustat starkt för att ta upp kampen om guldet. Läge att gardera den högt streckade ettan.