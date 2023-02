Världsmästaren tillbaka i startelvan för Brighton

Extra pengar i potten

Det är premiär för tips-SM och utöver nöjet av att tävla med vänner och kolleger ger det en extra krydda till alla andra spelare. Den stora andelen 64-rader som trillar in läggs på omsättningen och blir som en dold jackpott. Nog för att den största vinsten genom tiderna på Stryktipset kom på ett 64-raderssystem så brukar det generellt vara svårt att träffa 13 rätt med ett så pass litet system.

Ny funktions hos svenska spel

Nu behöver du inte vara spelproffs eller lägga ner oändligt med tid på statistik för att hitta underliggande siffror. Svenska Spel presenterade i veckan ett nytt verktyg som bidrar med statistik i varje match på stryktipset under fliken betastats. Där kan man få en direkt jämförelse över hur laget presterat den här säsongen med allt ifrån kontringar till defensiv fasta situationer.

Skadedrabbat Sunderland

Sunderland tappade lånet Simms från Everton under januari och fick anfallsstjärnan Ross Stewart långtidsskadad. Sedan tidigare saknas Evans och Embleton som hade varit givna i startelvan. Sunderland spelade en krävande cupmatch i veckan mot Fulham där man gick all in. Det var säsongen höjdpunkt och med den nuvarande skadeproblematiken blir det svårt att rotera för The Black Cats.

Dystra besked för Bournemouth

Kelly, Stephens, Brooks, Fredericks och Stanislas är alla indisponibla till helgens möte för The Cherries. Dessutom har Solanke, Tavernier och Cook skadeproblem och är tveksamma till 90 minuter om man ens kan spela.

Världsmästarna är tillbaka i startelvan för Brighton

Argentinaren Alexis Mac Allister missade förra veckans match mot Bournemouth då han var avstängd och det syntes på Brightons spel. Brighton ska vara glada över att man fick med sig tre poäng från det mötet. Nu är han tillbaka efter avstäntning och förväntas åter ta plats på Brightons innermittfält.

LÄS MER: Formstarkt Spurs har en passande uppgift