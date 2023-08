Varberg ska inte ha något att hämta på Hisingen

■■ Det finns ett Londonderby med på kupongen och det är inte vilket som helst. Brentford - Tottenham utan Toney och framför allt Kane kommer att bli en konstig syn. Klarar sig nya Spursbossen Ange Postecoglou utan härföraren?

I La Liga övervärderas samtliga favoriter och i stort sett samma visa råder i matcherna från Ligue 1. Spelvärdet är således högt på kupongen där jag har stakat ut en spännande väg mot storkovan.

Här är mina tidiga tankar och drag:

• • •

■■ Match 4. Det har hunnit rinna tio dagars vatten under bron sedan Hammarby åkte ur kvalet mot Europa Conference League. Twente blev till slut övermäktiga efter förlängning, men sett över 180 minuter ska Bajen sträcka på sig över insatserna. Framför allt hemmamatchen var imponerande – inte minst från publikens sida – men i kölvattnet av uttåget står stockholmarna med en transportsträcka framför sig i Allsvenskan. Inför helgen skiljde det 13 poäng upp till Häckens tredjeplats, ett avstånd som blir för stort att knapra ikapp. Jag blir inte förvånad om prestationsnivån svajar betänkligt under hösten. När Elfsborg kommer på besök saknas dessutom Kurtulus. Mittbacken hade behövts när boråsarna kommer farande i sina omställningar. Thelins mannar krigar som bekant om Lennart Johanssons pokal och jag spår en passande matchbild för gästerna i Stockholm. Bajen vill alltid ta tag i taktpinnen och Elfsborg vill så ofta som möjligt lämna ifrån sig densamma. Istället straffas motståndarna via kontringar där Okkels, Bernhardsson och Frick agerar exekutorer längst fram. Seriens bästa bortalag trivs ypperligt på konstgräs och jag skriver under på det östliga favoritskapet på Tele2 Arena.

Till runt 45% är tvåan en vettig spik.

■■ Match 7. Med över hälften av Allsvenskan avverkad börjar underlaget för all underliggande statistik att bli ytterst relevant. Kalmar befinner sig för närvarande på sjätteplatsen, men sett till smålänningarnas Expected Points är det en överprestation som heter duga. Under våren fick de rödklädda med sig alldeles för många poäng sett till deras prestationer. Efter sommaren har verkligheten lagt sig som en blöt filt över Jensens manskap. En ynka seger på de senaste åtta tävlingsmatcherna är ett kvitto på detta. Mot slutet har KFF samlat på sig mängder av röda kort och inför mötet med Sirius är Gojani avstängd. Jag sätter dessutom ett frågetecken för Friedrich som agerat med allt annat än pondus sedan början av juli. Vad gäller Sirius tabelläge är jag övertygad om att det snart vänder. Sett till underliggande siffror är värdarna klart bättre än att skvalpa runt i närheten av nedflyttningsstrecket. Nära 23 xPTS är faktiskt bättre än Kalmar. Lyckas Christer Mattiasson se till att hans adepter får bett i sitt presspel är jag förtjust i värdarnas förutsättningar. Abou Ali och Matthews är spelare som på egen hand kan rinna ifrån Kalmars naivt spelande backlinje.

När tipparna stirrar sig blinda på tabelläget går ettan att få till sund procent. Då är jag inte sen med att slå till. Spiketta!

■■ Match 2. Lördagen i all ära men de spänstigaste fighterna från premiäromgången av Premier League går av stapeln under söndagen. Chelsea - Liverpool är en smällkaramell men här kommer jag att rikta fokus mot Londonderbyt på Gtech Community Stadium. Brentford var en urkraft framför egen publik i fjol. 10-7-2 på 19 hemmamatcher var bättre siffror än för lag som Chelsea, Brighton och Tottenham. Ivan Toney hade en stor del i detta men anfallaren finns som bekant inte med The Bees förrän till vintern. Om Thomas Frank står handfallen för detta? Nix. Så jobbar inte dansken. Eller ledningen för den delen. Lånet av Schade har gjorts till en permanent övergång från Freiburg. Tysken klarar av att spela på samtliga positioner i fronttrion liksom Mbeumo och Wissa. Trion sällskapas dessutom av Lewis-Potter som fått stå på tillväxt sedan i fjol. Från Freiburg har även Flekken hämtats in. Keepern ersätter flyttryktade Raya och i mittlåset har Collins plockats från Wolves för att fylla luckan efter Pontus Jansson. Allt gott så långt och här vill jag slå ett slag för två faktorer. Omställningar och fasta situationer. Brentford är mästare i båda grenar vilket jag tror att Tottenham blir varse om. Hos gästerna handlar givetvis allt om Harry Kane. Anfallaren flög i fredags till Tyskland för att slutföra övergången till Bayern München. Utan honom tappas flera dimensioner i offensiven. Nya tränaren Postecoglou kan säkert få ordning på de liljevita efter ett tag, men det går inte att komma ifrån Kanes flytt som ett blytungt tapp. Tottenham har haft problem med Brentford de senaste säsongerna och jag tror att det fortsätter denna söndag.

Spelvärdet landar solklart till vänster där ettan sticker ut som en fräck värdespik. Krysset är till för den försiktige. Tvåan avslås.

■■ Match 8. La Liga tjuvstartade i fredags och premiäromgången fortsätter hela vägen fram till måndag. Under söndagen har jag ringat in ett spänstigt skrälläge i Galicien. Celta Vigos fjolårssäsong var en riktigt berg- och dalbana. Coudet fick inte ordning på värdarna under inledningen och fick därför lämna över ansvaret till Carlos Carvalhal. Starten under den sistnämnda gick som i trans, men vårens prestationer höll så pass låg nivå att galicierna var nära att trilla ur. För att inbringa stabilitet i helheten har Rafa Benítez tagit över skutan inför denna säsong. 63-åringen sitter på en kubik av rutin, men spelmässigt förväntar jag mig ingen extrem förbättring. Påläggskalven Veiga ryktas ständigt bort och tappet av Galán tror jag kommer att göra Celta sämre i båda riktningarna. Här väntar dessutom en väldigt svårspelad opponent. Osasuna stod lite i skymundan för en kanonsäsong i fjol. Taktiskt skicklige Arrasate lotsade gästerna hela vägen till sjundeplatsen, mycket tack vare en stark defensiv. Att göra mål på Pamplona-laget är inte det lättaste och stommen i truppen är densamma inför starten av 2023/24. Offensiven har också kryddats med Raúl García som gjorde mängder av mål i andraligan. Otänkbart är det inte att han sänker ett Celta Vigo som inte stortrivs i spelförande kostym.

När tipparna drar upp ettan omkring 65% ringer det i varningsklockan. 45% procent vore mer rimligt och jag lockas av spelvärdet till höger. X2 är en fin utgång.

Spiken

Häcken (match 6)

Besvikelsen efter uttåget mot Klaksvík byttes ut till glädjescener när Häcken slog Zalgiris med 3-1. Truppen är nu både förstärkt och breddad och jag ser inte hur allsvenskans sämsta lag, Varberg, ska ha något att hämta på Hisingen där Häcken varit blytunga hela säsongen. Etta.

Skrällen

Osasuna (match 8)

Med en väldigt stark defensiv som signum klarade Osasuna en meriterande sjundeplats i fjol. Arrasate har fortsatt vid rodret och jag ser grabbarna från Pamplona hålla jämna steg med Celta Vigo. Betydligt jämnare än vad tipparna tycks tro. X2 är av yppersta vikt.

Favoriten i fara

Tottenham (match 2)

Tottenham rosade inte marknaden utanför hemtrakterna i fjol. Utan Kane tror jag att det kan bli svårigheter även den här säsongen. Brentford är ett gäng utpräglade hemmakatter som blir brutalt undervärderade i detta derby. Ettan lockar.