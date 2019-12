Var utspelade senast – nytt nederlag för AIK?

Inga supermatcher på menyn i dag men det finns spelvärde i några matcher.

AIK vann första matchen under nye tränaren Simensen men har sedan fyra raka förluster. Insatsen mot Södertälje var under all kritik och det ska mycket till om laget ska kunna undvika kvalspel i vår. Karlskrona är laddat efter några raka förluster och tvåan känns spelvärd till 2,40.

I Italien tror jag att Sampdoria har hygglig poängchans mot ett försvagat Cagliari. Spelar Sampdoria +0,25 till 2,05.