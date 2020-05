Vann 87 miljoner på Lotto: ”Det här går inte att ta in”

När vinnarambassadören, Pierre Jonsson ringde första gången så ignorerades samtalet av vinnarna. När han ringde igen under tisdagskvällen hade medelåldersparet, bosatta i Örnsköldsvik precis insett att de hade vunnit.

– Men det här går ju inte att ta in. Det är liksom inte verkligt. Vi har rättat både Lotto- och Jokerraden massvis med gånger. Men även fast det står sju rätt på Lotto och tre rätt på Joker, så kan man inte ta in det. Du behöver nog gå igenom det här med oss på allvar, kommenterade kvinnan då.

”Spelat numret många år”

Så hur valdes lottoraden? Svaret är en kombination av turnummer och en gnutta kärlek.

– Vårt system för totalt 58 kronor har vi spelat under många år och det bygger på olika kärleksnummer. Det är datum, turnummer och lite annat. Därför känns det extra speciellt att vi vinner på just dessa nummer, som vi lämnade in när det var dags att tanka på OK/Q8, säger mannen och fortsätter.

– Vi är ett helt vanligt heltidsarbetande par här uppe i Ö-vik som hade varit jättenöjda med en 147 000 kronor om du förstår vad jag menar. Men självklart är vi överlyckliga nu när du ringer och berättar det här för oss. Det är bara så svårt att ta in summan på 87 miljoner kronor.

”Ett av de trevligaste i mitt liv”

Den nyblivna miljonären har redan siktet inställt på sitt första köp.

– Vilken känsla! Det här samtalet är ett av de trevligaste under min livstid. Samtidigt betyder det att jag kan köpa mig ett par nya glasögon, vilket jag behövt en tid. Dessutom utan att behöva kolla på prislappen. Haha!

Det var totalt den tredje så kallade Drömvinsten i år.

Paret i Örnsköldsvik önskar att vara anonyma.