Vägen mot miljonerna går via skräll i finalen

■■ Det är inte bara i Sverige som det vankas cupfinal denna torsdag. Danskarnas dito, Landspokal Cup, har också nått fram till final och i Europa League samt Europa Conference League är det dags att kora finallagen.

Kupongen fylls sedan ut av Premier League, playoff mot Premier League och en hel drös matcher från lägre divisioner i Sveriges herr- och damfotboll. Intrikat och på sina håll spelvärt.

■■ Match 1. Den svenska sommarens allra säkraste tecken är när det vankas final i Svenska cupen. Denna upplaga av turneringen når vägs ände på idylliska Strandvallen där Mjällby tar emot Häcken. Hemmaplansfördelen är således tung för sölvesborgarna som i helgens omgång av Allsvenskan lade Sirius på rygg med 3-0 framför den egna publiken. Två av dessa strutar kom till efter fasta situationer i sann Brentford-anda och det är onekligen en paradgren för de gulsvarta. Sett till underliggande statistik är MAIF:s hotbild på fasta situationer överlägset bäst i Allsvenskan och mot ett kortvuxet Häcken råder det inget tu tal om hur Mjällby ska straffa opponenterna. I det öppna spelet kommer Torstensson att ställa ut sina adepter lågt och med tanke på vad Halmstad åstadkom mot de regerande mästarna bör Häcken vara oroliga inför finalen. Göteborgarnas rappa och korta passningsspel är konstruerat för konstgräsplaner, men när bildäcks-resterna inte snuddar vid skosulorna är Getingarnas tempo inte lika högt. Sadiq, Traoré och Olden Larsen är dessutom spelare som trivs allra bäst vid omställningar. Ett lågt sittande Mjällby kommer inte att erbjuda ytor för detta och kunde Halmstad hålla nere Högmo och company till under 1,0 xG kan Mjällby definitivt lyckas med samma bedrift.

Min signatur hamnar inte på de övervärderade gästerna. Spelvärda 1X är en fin utgång, alla tecken är en lösning på större system.

■■ Match 2. Det är aldrig lätt att byta tränare mitt i en säsong och med tanke på vad Graham Potter åstadkom i Brighton hade ledningen ett förmodat tufft jobb med att ersätta svenskbekantingen. Tony Bloom tillhör dock de mer skarpa ägarna i fotbollsvärlden och tillsammans med Paul Barber såg duon till att Brighton drog jackpot när Roberto De Zerbi hämtades in. Under italienarens vingar har The Seagulls utvecklats till ett av Premier Leagues bästa lag med en på pappret inte anmärkningsvärd trupp. I söndags åkte Brighton till Emirates och spelade helt jämnt med Arsenal trots kraftig underdog-stämpel innan matchstart. 3-0-segern var kanske inte i paritet med matchbilden, men den var likväl ett kvitto på den oerhört höga högstanivån som gästerna besitter. Jag blir inte förvånad om den synliggörs även på St James’ Park. Just Arsenal mötte Newcastles fysiska framtoning med tonvis av passningar som såg till att The Gunners lämnade denna arena med 2-0 i bagaget. Brighton har alla förutsättningar för att lyckas med samma bedrift. Newcastle har en tendens att bli för aggressiva i sitt presspel och jag blev inte imponerad av den gångna helgens insats mot Leeds (2-2).

Två straffmål krävdes för att ”Skatorna” skulle få med sig en poäng mot en klart svagare opponent än den som väntar denna torsdag. Drygt 55% på ettan är för mycket, till dessa streck lockas jag betydligt mer av spelvärda X2.

■■ Match 6. Fiorentina har inte kommit upp i önskad nivå i Serie A där Viola gått miste om topp 6 som hade lett till Europaspel även nästa säsong. Det finns dock en enorm morot kvar som stavas Europa Conference League. Den första semifinalen mot Basel kontrollerades, dominerades och – hör och häpna – förlorades(!) med 1-2. Viola lyckades med konststycket att tappa 1-0 till 1-2 på Artemio Franchi, men det enda som egentligen saknades var ett 2-0-mål som hade varit spiken i kistan. Målchanser saknades inte och jag känner mig bekväm i tron att italienarna steppar upp en nivå på St. Jakob-Park. Viktige Milenkovic är tillbaka från avstängning och i de främre leden är spelare som González, Ikoné och Cabral herrar som kan skjuta schweizarna i sank på egen hand. Basel är inte vad de en gång varit och även om äventyret i Europa Conference League är imponerande ska det sägas att värdarna legat illa till i tidigare slutspelsmatcher. Pyttesmå marginaler tog Behrang Safaris gamla lag vidare mot såväl Trabzonspor som Slovan Bratislava samt Nice, men nu lutar jag åt att de rödblå förbrukat sitt konto hos Fru Fortuna. Helgens 1-6-förlust mot St. Gallen var pinsam och jag har svårt att se Basel resa sig när det gäller som mest.

En ansenlig prestation från Fiorentina ska räcka långt och mina ögon riktas enkom längst ut till höger. Tvåan spikas till vettig procent.

■■ Match 10. För alla nostalgiker är Åtvidaberg en förening som klingar högt efter framgångarna på 1970-talet. Det är dock ett bra tag sedan och verkligheten heter numera Ettan Södra. I fjol klarade sig Åtvid kvar i tredjedivisionen via negativt kvalspel där blott 27 inspelade poäng, och lika få gjorda mål, på hela säsongen var anmärkningsvärt. Efter bara sju omgångar av innevarande säsong har gästerna skrapat ihop nästan hälften av fjolårets kvot, men jag ser ingen markant förbättring i Åtvids prestationer. Faktum är att de tillresta överpresterat Expected Points med ganska bred marginal och föras till protokollet bör även att trivselfaktorn är låg på främmande mark. De två bortasegrarna mot Ljungskile och Olympic har inte varit i paritet med respektive matchbilder och här väntar en motståndare vars kunnande är högre än tidigare nämnda aktörer. Eskilsminne slaktade Division 2 Västra Götaland i fjol där Patrik Ingelstens gäng vann 21 av 26 matcher. Helsingborgarna släppte bara in 15 mål på hela säsongen och jag är inte ett dugg orolig över ”Eskils” episod i tredjedivisionen. Snarare tvärtom. De underliggande siffrorna motsvarar så här långt ett topplag och 2-3 mot förmodade topplaget Lunds BK var trots förlusten ett styrkebesked. Dessförinnan hade Ingelsten och company tre raka 1-0-segrar innanför västen där triumfen mot Oddevold stack ut som en riktig höjdpunkt.

Jag håller Ingelsten som ett intressant namn för högre sammanhang och när han har lirare som Sarr, Engholm, Ohlander och Reinholdsson till sitt förfogande finns optimala förutsättningar för att studsa tillbaka framför egen publik. Till runt 50% är ettan en vackert dold spik jag lutar mig mot.

Spiken

Fiorentina (match 6)

Fiorentina gick på en onödig mina hemma mot Basel där Viola var det bättre laget. Med kniven mot strupen tror jag att de lilaklädda är det bättre laget även i Schweiz. Denna gång räcker det till seger.

Skrällen

Mjällby (match 1)

Mjällby är snuskigt disciplinerade hemma på Strandvallen där alla allsvenska lag har stora problem. Häcken är inget undantag och efter förlusten borta mot Halmstad lockas jag av skrälläget på Listerlandets gräsmatta.

Favoriten i fara

Newcastle (match 2)

Newcastle räddades av två straffar mot Leeds (2-2) och blev dessförinnan avklädda av Arsenal. Brighton bör kunna ta sig an Howes mannar på samma vis som The Gunners gjorde. Den spelvärda högersidan är ett måste på St James’ Park.