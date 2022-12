Utvilad Haaland sänker Liverpool

■■ Ett engelskt tungviktsmöte i Ligacupen rivstartar torsdagens Topptips som spelas över två dagar. Damernas Champions League, cupspel från Spanien och Portugal samt ligafotboll från Turkiet och Belgien står på agendan.

Flera tunga favoriter finns att fälla och det lockar att gå för hög utdelning.

■■ Match 1. De flesta Premier League-lag brukar passa på att rotera lite när det vankas Ligacupen vilket gör det svårt att sia om startelvor. Denna gång blir den uppgiften nästintill helt omöjlig då både Manchester City och Liverpool har fått tillbaka mängder av spelare från VM i Qatar. Nu gäller det för det medicinska teamet att snabbt göra en bedömning vilka som är redo för spel och vilka som behöver vila till mellandagarnas ligamatcher. Dessutom finns det en mental aspekt i det hela. Vi kan dock slå fast att Julian Álvarez saknas för hemmalaget medan Konaté inte deltar för gästerna då dessa två spelade VM-final så sent som i söndags. Jürgen Klopp har dessutom gått ut och hintat om att han inte kommer spela med Virgil van Dijk i denna match. Den stora försvararen från Nederländerna behöver vila. Det bör innebära att Gomez och Matip tar hand om mittbackspositionerna, precis som i träningsmatchen mot Milan som Liverpool vann med 4-1. Det är en okej duo och Kelleher är en duglig målvakt om Alisson vilas. De kommer dock testas till max denna torsdag. Erling Braut Haaland har gjort en fullständigt sanslös höst där han vräkt in mål i alla tävlingar. Norrmannen spelade som bekant inte VM och har istället kunnat träna på bra och ladda batterierna till omstarten. Med Kevin De Bruyne, som redan har spelat en träningsmatch sedan han kom tillbaka från Qatar, bakom sig kommer den norske superanfallaren få sina lägen i detta stormöte. Riyad Mahrez är en annan lirare som inte var med i VM och därmed kommer in med fräscha ben. Liverpool har ett litet övertag på Manchester City i inbördes möten på senare år och vann höstens ligamöte mellan lagen. Det var dock hemma på Anfield.

Nu är jag dock inne på att Haaland skjuter hem avancemanget i Ligacupen åt de ljusblåa i Manchester. Stannare ettan runt 50 procent är det en vettig spik.

■■ Match 2. I skymundan av herrarnas VM har damernas Champions League pågått för fullt och under torsdagen serveras en riktig smällkaramell, tillika gruppfinal, från London. Chelsea tar emot PSG på Stamford Bridge och jag är inne på att de blåklädda värdinnorna manifesterar ytterligare en styrkedemonstration framför den egna publiken. Emma Hayes gäng vann det vändande mötet med 1-0 och faktum är att siffrorna hade kunnat bli ännu större än så då Chelsea lyckades klämma fast fransyskorna i en riktig rävsax. Bara ett avslut mot förstaslipsen Berger tilläts och brittiskorna hade i sin tur bud på både ett och två mål till sett till chanserna de skapade. Denna afton får The Blues klara sig utan skadade Harder, men när lirare som Kerr, Kirby och nyförvärvet från FC Rosengård, Cankovic, finns att tillgå i offensiven går det inte att klaga. PSG reser i sin tur till England utan skadade måldrottningen Katoto och det är ett avbräck som onekligen påverkar parisarna i negativ bemärkelse. Diani och Bachmann är en duo som kan åstadkomma mycket på egen hand, men på andra sidan står ett försvar som bara släppt in ett mål i gruppspelet så här långt. Håller Magdalena Eriksson och hennes kamrater rent framför egen bur är mycket vunnet och även om de blåklädda inte nödvändigtvis behöver vinna denna fight håller jag värdarna som numret större på hemmabanan.

Upp till 50 procent anser jag inte att ettan är i behov av garderingar. Chelsea spikas!

■■ Match 5. Antalyaspor avslutade med tre raka segrar i seriespelet innan uppehållet och klättrade därmed upp på säker mark i botten av den turkiska ligan. En stor anledning till detta är Haji Wright som har öst in mål under hösten och belönades med en plats i USA:s VM-lag. Wright var tillbaka i tisdagens cupmatch mot Manisa FK och givetvis var det amerikanen som satte dit matchens enda mål. En spelare som det minst sagt gäller att hålla ögonen på. Bakom honom startade bland annat Fredy och Sam Larsson mot Manisa FK även om det ska sägas att svensken byttes ut redan i paus. Larsson har en enorm kapacitet, men han har inte fått det att stämma sedan han anslöt från Dalian Pro i Kina och har bara noterats för en assist på nio ligamatcher. Antalyaspor målas upp som solklara favoriter av tipparna denna fredag, men motståndet är inte det enklaste. Ankaragücü må ligga på nedflyttningsplats, men de är inne i en bra trend med fyra raka omgångar utan förlust innan uppehållet. Dessutom avancerade de i cupen under tisdagen efter 2-0 på Tuzlaspor. Jese, med förflutet i bland annat Real Madrid och PSG, stod för ett av målen då och är tveklöst lagets mest meriterade spelare. En lirare med hög högstanivå och samma sak gäller för Federico Macheda som slog igenom så tidigt i Manchester United. Efter genombrottet i den röda tröjan har hans karriär fortsatt i klubbar som Cardiff, Nottingham och Panathinaikos. Den duon kan mycket väl hitta nätet och skulle de ha blött krut i bössan finns Ali Sowe, som är ny från Rostov, att plocka in från bänken. En spännande uppställning. De senaste fem inbördes mötena har slutat med två segrar vardera och en oavgjord batalj.

Det känns som det kan gå hur som helst denna gång också och då är streckningen på ettan, som är kravlat sig över 65%, orimlig när 50% är mer korrekt. Gå för skrällen och få med spelvärda X2 tidigt.

Spiken

Manchester City (match 1)

Liverpool ser ut att sätta ett något mindre slagkraftigt lag på benen i Ligacupens stormöte än vad Manchester City. Med hemmaplan i ryggen och ett något större kunnande totalt sett ser jag City som en vettig spik när ettan ser ut att streckas rimligt runt 50-55%.

Skrällen

Ankaragücü (match 5)

Ankaragücü är inne i en bra trend och blir en tuffare nöt att knäcka än vad tabellen visar. De har jämn statistik mot Antalyaspor de senaste åren och jag tror på en jämn tillställning återigen. Då lockar inte den kraftigt övervärderade ettan.

Draget

Standard Liege (match 7)

Gent fick slita ont i tisdagens cupmatch där de tvingades till 120 minuter spel mot Cercle Brugge. Det lär sitta i benen nu. Jag garderar den högt streckade ettan.