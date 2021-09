Uteslutet att spika dem till 75 procent

■■ Allsvenskan dominerar kvällens Topptips med fyra matcher. Klart intressanta tillställningar där jag främst väljer sida för hemmalagen. Tre matcher från La Liga och en avslutande drabbning i Serie A kompletterar raden.

Barcelona och Roma är de två stora favoriterna, ingen av klubbarna är att lita på.

Här är mina tidiga drag:

■■ Match 4. Mjällby fortsätter agera stabilt under Anders Torstensson. Sedan tränaren tog över spakarna i början på augusti har det bara blivit en torsk på sex matcher (0-1 mot Djurgården). Efter förlusten har Mjällby inte släppt in mål på fyra raka matcher där både Djurgården, i returmötet, och AIK har nollats hemma på Strandvallen. Mot AIK var Mjällby närmast segern och stockholmarna skapade knappt en målchans på hela matchen. Kan Blekinge-gänget få igång målskyttet också så ska de kunna klättra i tabellen. Just nu är de alldeles för bra för att behöva riskera degradering. Här väntar en viktig sexpoängsmatch mot Halmstad. HBK kommer från tre raka torsk med noll gjorda mål framåt trots ett hyfsat tacksamt spelschema. Hallänningarna har helt klart tappat lite fart och en hyfsat säker mittposition har nu förbytts till en kamp om att undvika den absoluta nedflyttningsstriden. Den tilltänkta skyttekungen Marcus Antonsson har 90 minuter i tio raka matcher utan att hitta målet.

Anfallsspelet är helt klart en svag punkt och mot ett för stunden vattentätt Mjällby-försvar blir det återigen tufft. Ettan ser kanske ut att streckas lite högt, men jag väljer ändå sida. Ettan spikas.

■■ Match 6. Granada var inte långt borta från att skrälla till det rejält borta mot Barcelona i helgen. 1-1 slutade matchen där Granada visade att deras starka organisation passar bra som underdogs mot spelförande lag. Nu väntar en liknande matchbild, fast en på pappret lättare uppgift och på hemmaplan. Real Sociedad har visserligen skramlat ihop en klart godkänd poängskörd, men det finns fortfarande mycket att förbättra spelmässigt. Viktige centralfiguren David Silva är skadad och mot Sevilla (0-0) gick även Alexander Isak sönder och blir borta en tid. Ordinarie vänsterbacken Nacho Monreal är på väg tillbaka från en längre skadeperiod, men osäker till spel.

Jag tror Sociedad kommer att få bekänna färg här och förväntar mig en målsnål tillställning där Granada kan komma att få fina omställningslägen. Jag chansar bort favoriten helt och spelar 1X.

■■ Match 8. Kupongens bästa storskräll hittas här. Romas inledande flyt tog slut borta mot Verona senaste då det blev torsk med 2-3 på Bentegodi. Jag rekade skrällen där då Roma spelmässigt inte hade imponerat så som resultaten kunde ge sken av. Nu är romarna inne i ett tätt matchande där derbyt mot Lazio väntar redan på söndag, bara två dagars vila från denna match alltså. Det vore konstigt om Mourinho inte väljer att prioritera det heta rivalmötet, vilket i så fall kräver en del rotation i elvan ikväll. Det blev platt fall för Udinese senast mot ett mycket bra Napoli (0-4), men innan dess har Zebrorna sett riktigt bra ut med två vinster och ett kryss. Krysset kom mot Juventus i en match där Udinese var närmast segern. Trion Pereyra, Deulofeu och Pussetto är det som ska göra det framåt. Alla har rutin från Premier League-spel med Watford och har en hög nivå i sig. Tappet av stjärnan De Paul till Atlético Madrid har påverkat laget mindre än förväntat.

För mig är det uteslutet att spika Roma till över 75% som ettan streckas i nu. Jag helgarderar och jobbar in storskrällen till låga 7%.

Spiken

Hammarby (match 1)

Ingenting funkar riktigt för IFK Göteborg. Insatsen mot AIK var usel. Klubben lider dessutom av ett helt gäng skador och Sigthorsson som hamnat i blåsväder. Hammarby har varit genomgående stabila hemma på Tele2 hela säsongen. Ska ha toppchans här.

Skrällen

Udinese (match 8)

Spelmässigt har Roma inte bevisat att de kommer kunna stångas med de största. Här lär Mourinho rotera inför derbyt på söndag. Udinese är oberäkneliga och kan sprattla till. Under 10% på tvåan är för lågt för att inte chansas med.

Favorit i fara

Real Sociedad (match 6)

Två av Sociedads viktigaste offensiva spelare, David Silva och Alexander Isak, är skadade och kommer inte delta i kväll. Spelet har inte varit fläckfritt hittills och här väntar en tuff bortamatch mot ett starky försvar. Granada kommer stärkta från poängen borta mot Barcelona senast.