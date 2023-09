Se upp – det finns en fara med lappen

Dybbans bästa spik

Arsenal

Trots att Tottenham har inlett säsongen på ett bra sätt råder det fortfarande klasskillnad mellan dessa två lag. Ett gungande Emirates får se sina hjältar vinna komfortabelt mot ett sämre Tottenham.

Amrounis bästa spik

Arsenal

Tottenham är ett lag under utveckling medan Artetas Arsenal kommit betydligt längre i sitt bygge. Arsenal är ett stabilare lag och har visat upp mer kvalité och kontroll i sitt sätt att spela under inledningen av säsongen. Tottenham förlorade båda derbymatcherna mot The Gunners förra säsongen.

Dybbans bästa skräll

Bournemouth

Brighton föll i torsdagens match mot AEK Aten och den fajten lär ha kostat en del kraft. Bournemouth är inget strykgäng och kommer inte ge sig utan en kamp i detta sydkustderby. Högersidan får inte missas.

Amrounis bästa skräll

Sheffield United

Newcastle kommer från en succésäsong i fjol och nu ligger förväntningarna på att man ska upprepa det eller ta ytterligare steg men frågan är om man inte överpresterade sett till truppen. I år har det inte sett lika bra ut och man jobbar febrilt för att få igång offensiven. Sheffield pressade både Tottenham och City i sina tidigare matcher.