Tyvärr, Sverige – Serbien bästa spik

Landslagsuppehållet är här vilket innebär att det är Nations League och svensk Division 1 som ska analyseras på Stryktipset. En del stora favoriter ställs ut, men jag tycker ändå att det kunde varit betydligt värre. Det finns ett par bra lägen att utnyttja på kupongen.

Nations League bjuder på spelvärde på flera håll och i Division 1-bollen brukar det alltid hända intressanta grejer med oddsen när elvorna släpps. Så viktigt att inte lämna in systemen för tidigt utan hänga med på vad som händer hela vägen in i kaklet. Annars kan man missa värdefull information.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Janne Andersson har det inte lika roligt på jobbet längre. Den här resan i Nations League har varit en besvikelse. Efter en seger mot Slovenien har det blivit tre raka torsk mot Norge gånger två och Serbien hemma på Friends. Nu väntar den tuffaste matchen i hela det här gruppspelet när resan leder till Belgrad. Den här resan görs med en sargad trupp. En lång rad spelare saknas till den här samlingen, däribland Alexander Isak som skadade sig sent. Till råga på allt är det många startspelare som fått dåligt med speltid i klubblagen. De två mest givna namnen i lördagens backlinje, Lindelöf och Augustinsson, har inte fått en enda minut i Premier League den här säsongen medan Emil Forsberg fortsätter ha väldigt svårt att nypa en startplats i Leipzig. Serbien dryper istället av självförtroende. På topp finns ett av Europas mest spännande anfallspar i Mitrovic och Vlahovic. Bakom finns rejäl klass i Tadic, Kostic och Milinkovic-Savic. Jag har svårt att se Blågult stå emot över 90 minuter på ett kokande Stadion Rajko Mitic. Oddsen på Serbien har krupit ner under veckan och det är tydligt att marknaden gillar värdarna. På Stryktipset blir dock sällan Sverige understreckat, vilket gör att den här ettan troligtvis stannar på klart rimliga streck. En väldigt vettig spik att bygga systemet.

■ Match 13. Svensk Division 1 hittar återigen in på kupongen. En kär gammal vän under somrarna när de stora ligorna har paus. I Ettan Norra vankas ett riktigt måstemöte mellan bottenlagen Forward och Täby. Båda klubbarna ligger just nu under strecket, men det är helt klart Täby som har sett bäst ut den senaste tiden och har alla möjligheter att lösa ett nytt kontrakt om de fortsätter som i de senaste matcherna. Där har stockholmarna nämligen vunnit två raka mot Karlstad och Team TG och gjort hela nio mål framåt. Draget att plocka in ett gäng talanger från bland annat Hammarby, Öster och BP efter sommaren har uppenbarligen burit frukt. Andre Nader som kom från Oskarshamn i början av augusti visar exempelvis strålande form med fyra mål på de tre senaste. Forward har det betydligt tyngre. En pinne på de fyra senaste och i våras torskade Örebrogänget med 1-3 på bortaplan. Här saknas dessutom lagets kanske bästa spelare, 10:an Josef Ibrahim, som är avstängd. Täby ska vara favoriter här på bortaplan, men i skrivande stund syns det inte alls på strecken där ettan står högst. Det jämnar antagligen ut sig innan spelstopp, men det bör fortfarande finnas en del spelvärde på tvåan då svenska folket mer sällan orkar välja sida i såna här matcher där de har noll koll. Jag gillar tvåan som en dold spik och singlar.

■ Match 2. Norge toppar Sveriges grupp och visst är det jobbigt mentalt att baggarna gått om oss även i den här sporten. Haaland gör mål på allt i Premier League och Ödegaard har växt ut till en given spindel i nätet i Arsenal. Här tror jag dock att tipparna kommer ge norrmännen lite väl mycket cred i en inte alls enkel bortamatch i Ljubljana. Bredden är inte lika bra som topparna i Norge och har Haaland en dålig dag så finns alla chanser för Slovenien att nypa poäng. Det har de redan lyckats med i bortamatchen (0-0) trots att de tvingades spela med tio man i en halvtimme. De följde även upp det med att lösa en pinne här hemma mot Serbien, ett lag jag rankar högre än Norge för tillfället. Slovenien är svårslagna på hemmaplan där de sällan torskar. Att Sverige lyckades lösa 2-0 här var knappast rättvist där Forsberg förvaltade en straff och Kulusevski gjorde ett snyggt solomål i slutminuterna när Slovenien jagade kvittering. Jag tror det svenska folket kommer att strecka Norge för hårt på grund av Haaland-hypen och göra tvåan till ett dåligt tecken. Spelvärda 1X känns därför givet att inleda med. Bort med lusekoftorna!

■ Match 6. Mitt stora drag på lördagens kupong hittas här i match 6. Israel leder denna 3-lagsgrupp med fem poäng efter tre omgångar, men det är en väldigt darrig favorit att hålla i handen. Värdarna har nämligen stora problem. I många år har Eran Zahavi varit en notorisk målskytt för Israel, men målkungen har nu lagt landslagsskorna på hyllan. Dessutom saknas framträdande lirare som Dabbur och Solomon medan ett par spelare är avstängda. Det gör att truppen är väldigt orutinerad. Bara fyra spelare har gjort över tio landskamper. En av dem är Valladolids Shon Weissman som lider av skadebekymmer. Det brukar vara hela havet stormar när Israel spelar. Målen rasar in åt båda håll. Men när nu offensiven ser betydligt blekare ut så vill jag ge ett betydligt mer stabilt Albanien, med en backlinje hämtad direkt från Serie A och Chelseas framtidsman Broja på topp, goda möjligheter. Gästerna har fortsatt chansen att vinna den här gruppen, men då måste de gå för seger här. Räkna således med fulla spjäll. När Israel då ser ut att överstreckas rejält och snurrar runt 55%, 15 procentenheter för högt, så tycker jag det är ett häftigt drag att välja sida för den spelvärda tvåan till 20-25%. Jag chansspikar lill-skrällen!

Spiken

Oskarshamn (match 11)

Förutom redan nämnda spikar ser Oskarshamn högintressant ut. Smålänningarna är för bra för den skrala tabellpositionen och har steppat upp mot slutet. Möter ett formsvagt Ängelholm med åtta raka utan vinst och en placering i ingenmansland. Bra favoritspik.

Skrällen

Slovenien (match 2)

Jag tror att Norge får en svårare bortamatch än vad svenska folket är inne på. Slovenien är ingen lätt nöt att knäcka i Ljubljana och höll nollan i bortamatchen mot Norge trots bara tio man på plan i 30 minuter. 1X åker med tidigt.

Draget

Albanien (match 6)

Israel har en lång rad avbräck på centrala pjäser och har en orutinerad trupp till denna samling. Blir alldeles för stora favoriter mot ett Albanien som måste gå för vinst och jag i grunden håller högre. Den spelvärda tvåan är en häftig chansspik.