Tveksamt att Inter är så stora favoriter

DYBBANS BÄSTA SPIK

Andorra

Nykomlingsmöte i den spanska andradivisionen där båda lagen gjort det klart över förväntan. Albacete nosar med sina 36 poäng på en playoff-plats, men ser man till spelet så har Andorra varit mest intressanta. Faktum är att inget lag i hela serien har snittat ett högre bollinnehav per match. 66% i snitt är otroligt högt och visar hur matcherna brukar se ut. Albacete har haft en hel del stolpe in under säsongen och lär sjunka i tabellen vad det lider. Jag rankar Andorra som det bättre laget här och med hemmaplan i ryggen ska de vara klara favoriter. När tipparna fastnar i tabellen ser ettan ut att streckas modest. Jag gillar spikettan runt 45%.

JONAS BÄSTA SPIK

Tottenham

Fulham har imponerat och förtjänar respekt men Tottenham visade i derbyt mot Palace att man har en högre nivå att plocka fram. Insatsen mot City var bra även om det inte ledde till några poäng. Kan man upprepa den bedriften mot Fulham kommer det att räcka långt. Fulham har dessutom en spelstil som ska kunna passa Tottenham ganska bra. Det blir inte ett lågt stående försvar som man ska försöka rulla förbi utan ett mer öppet spel.

DYBBANS BÄSTA SKRÄLL

Cremonese

Cremonese har haft det tungt i ligan, men tog en häftig skalp i Coppa Italia nyss mot självaste serieledaren Napoli. Kan det ha varit hjärtmedicinen som får laget att lyfta? Det råder inget snack om att Cremonese varit värda långt fler poäng än de ynkliga sju de fått med sig hittills. Nu kan det mycket väl bli fler. Bologna har en blytung skadelista där den offensiva duon Sansone/Arnautović inte minst saknas. Ändå övervärderas ettan grovt. Allt spelvärde ligger i skrälltecknen X2 som måste med på den här kupongen.

JONAS BÄSTA SKRÄLL

Empoli

Det finns tveksamheter runt Inters spel. Det här är en match som man ska vinna komfortabelt men Empoli kommer inte att se sig som slagna på förhand. Jag är inte övertygad om att Inter vinner den här matchen 89 gånger av 100 som streckningen föreslår. Fäller man favoriten öppnar kupongen upp sig på övriga håll.

ANNONS: Lämna in Dybbans system

ANNONS: Lämna in Amrounis system