■■ Söndagens Europatips ser sportsligt högintressant ut. Ett allsvenskt toppmöte, derbyn från Lissabon och Sevilla samt ett Manchester City som ska säkra PL-titeln är några av godbitarna.

I torsdags blev det väldigt låg utdelning när alla favoriter gick och vann. Denna söndag finns det flera blytunga lågoddsare med i Man City, Atlético Madrid, Dortmund och även Djurgården. Att spika alla fyra innebär att man är utan chans på större summor trots jackpotten på 3,5 miljoner. Jag väljer därför att gardera de två sistnämnda.

■■ Match 5. Brommapojkarna besegrade oväntat nog Kalmar FF med 3-1 på bortaplan och därmed har stockholmarna plockat 13 poäng på de fem senaste omgångarna. Filip Sidklev går på vatten och Olof Mellberg får ut precis max av sitt spelarmaterial. Det är också det som oroar. På pappret är BP ett okej allsvenskt lag, inte mycket mer än så och det är inte rimligt att de rödsvarta ska fortsätta sitt segertåg och blanda sig i kampen om Europaplatserna. Leach, Calisir, Sögaard, Cosic och Vasic bildar en helt okej ryggrad och visst trivs BP hemma på sitt konstgräs. Nu börjar dock hemmalaget övervärderas rejält av tipparna. Det är inte Malmö FF som spelar på hemmaplan direkt även om man kan tro det av streckningen. Varberg har ännu inte vunnit någon match och tappade 1-0 till 1-3 under matchens sista halvtimme mot IFK Norrköping förra helgen. Ännu ett nederlag för Jocke Persson och frågan är hur mycket förtroende den karismatiske tränaren har samlat ihop under tidigare säsongers framgång. Truppen är inget extra, men det är knappast så att Zackrisson och Lindner håller mycket lägre klass än Calisir och Sögaard. Även Le Roux, Alfonsi och El Ouatki kan mäta sig med sina motståndare i BP.

Detta är två relativt jämna lag i grunden med likvärdigt spelarmaterial och då har jag svårt att förlika mig med att ettan streckas upp mot 70% när dryga 50% vore mer rimligt. Det är dags för hallänningarna att slå till och X2 är en väldigt spelvärd lösning på Grimsta IP.

■■ Match 10. Real Madrid åkte på en rejäl smäll på Etihad tidigare i veckan. De regerande Europamästarna föll med hela 0-4 mot världens just nu bästa lag Manchester City och det var inget att säga om den saken. Britterna var tydligt bättre på alla positioner och dominerade händelserna på banan fullständigt. Det var faktiskt Courtois som räddade spanjorerna från ett ännu värre nederlag och den belgiske målvakten dras med en känning som gör att han är tveksam till spel nu. I ligan finns det inget att spela för längre förutom den diffusa titeln bäst i huvudstaden. Knappast något som Ancelotti och hans adepter går igång på. Real kan mycket väl ge lite välbehövlig vila åt hårt matchande spelare och får svårt att komma in med rätt inställning. Valencia behöver däremot satsa för fullt då de fortfarande riskerar nedflyttning. Det har ändå sett bättre ut mot slutet och Los Che har tagit poäng i fyra av sina fem senaste matcher. Nu får de klara sig utan både Diakhaby och Gabriel Paulista som är avstängda och då väntar ett nytt mittbackspar. Guillamón och Özkacar är dock inga dunungar och med Gayà och Correia på kanterna bör de klara sig fint. I övrigt har Nico utmärkt sig på mitten sedan han blivit hel igen medan Lino och Cavani är två jobbiga spelare att möta då de aldrig slutar löpa.

Real Madrid ser ut att streckas minst 20 procentenheter för högt och då är faktiskt tvåan helt ointressant. 1X får första tjing.

■■ Match 2. Henrik Rydström har fått en flygande start på sin sejour som tränare för Malmö FF. Åtta segrar av åtta möjliga i Allsvenskan och de himmelsblå har alla marginaler på sin sida. Mot Halmstads BK kom ännu en sista sekunden-vinst efter att Patriot Sejdiu tryckt in matchens enda mål i den 96:e minuten. Bredden som Rydström har att laborera med är ruggig. Mot HBK startade Sejdiu på bänken med till exempel Vecchia, Rieks, Lewicki och Martin Olsson. Den sistnämnde kan mycket väl få speltid nu då fyndet Busanello är avstängd. Visst är det ett avbräck, men det är ändå en gammal landslagsback som kan kliva in istället. Det duger det också. Häcken hade svårt att bryta ner Mjällby i första halvleken av cupfinalen och borde såklart haft en straff emot sig när Peter Abrahamsson boxade en motspelare i huvudet. Al-Hakim missade dock incidenten och i slutet av första halvlek kunde istället Sadiq nicka in ett något kontroversiellt mål efter en frispark där det gruffades rejält i straffområdet. Han fyllde på med tvåan direkt efter och skadade sig i målfirandet. Tungt för Häcken om Sadiq skulle missa denna match. Till sist vann Häcken med 4-1 och kunde lyfta bucklan på Strandvallen. Gustafson, Rygaard, Lund och Traoré spelade alla fantastisk fotboll, men dessa kuggar borde känna av 90 minuter på Strandvallens gräsmatta för bara tre dagar sedan.

Häcken vann båda mötena med Malmö FF i fjol, men nu tar de mesta mästarna revansch på de regerande mästarna. När ettan ser ut att streckas klart rimligt runt 55% så är det en spik jag gillar.

■■ Match 6. Sirius har ännu inte vunnit någon match och 0-3 senast mot Mjällby låter som en plattmatch. Så var det dock inte, Mjällby gjorde mål på i stort sett alla chanser de skapade och lagen var helt jämna när det kommer till underliggande siffror som expected goals. Överhuvudtaget har Sirius sprungit kallt hittills och i senaste hemmamatchen ledde de länge mot svåra Elfsborg innan boråsarna vände på steken under matchens sista fem minuter. Kvalité finns i den blåsvarta truppen och jag är extra nyfiken på Joakim Persson som är en löpstark och frejdig spelare. Han och Alsanati blir en duo att bita i för Ante Johansson och hans vänner i Halmstads backlinje. Halmstad åkte på en minst sagt bitter förlust mot Malmö FF som vi avhandlat här ovanför och hemma på Örjans Vall kan de stå upp mot vilket allsvenskt motstånd som helst. Det är värre på bortaplan. Tre fajter på främmande mark har gett noll poäng och 2-11 i målskillnad. Senaste plastmatchen var på Borås Arena där HBK släppte in sex baljor på en halvlek. Konstgräs passar illa för lite tröga spelare som Al-Ammari och Andreas Johansson och känslan är att Halmstad främst får fokusera på att försvara sig.

Jag förväntar mig retroaktiv betalning här för Sirius som tar en blytung trepoängare i bottenstriden. Ettan spikas.

Spiken

Malmö FF (match 2)

Skadan på Sadiq tog hårt på Häcken som behöver sin pilsnabbe anfallare. Trötta ben lär också finnas efter cupfinalen och då är det tveklöst hemmasegern som är troligast på Stadion. Ettan spikas.

Skrällen

Varberg (match 5)

BP har inte en speciellt mycket starkare trupp än Varberg på pappret och här blir stockholmarna grovt överstreckade. Högersidan får inte glömmas bort i huvudstaden.

Favoriten i fara

Real Madrid (match 10)

Real Madrids säsong är i praktiken slut. Det finns inget mer att spela för och det bör synas både i startelvan och på inställningen. Jätteläge för understreckade Valencia att ta poäng på Mestalla.