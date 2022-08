Tvåan på Elfsborg är för lågt streckad

■■ Veckan inleds med en kupong från fem olika länder där Allsvenskan och La Liga sticker ut och får sällskap av ligafotboll från Danmark, Portugal och Turkiet.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. Det mesta går rätt för Djurgården just nu som kliver upp på en andraplats bakom Häcken om det blir vinst i kväll. På det avancemang till gruppspelet i Europa Conference League. Men det finns anledningar att dra öronen till sig när Blåränderna streckas väl högt hemma på Tele 2. Bortamatchen mot APOEL blev tuffare än befarat med ett 0-2-underläge i paus och innan dess var DIF väldigt illa ute borta mot Varberg där de hade tur att inte Finndell åkte på ett rött kort i den första halvleken efter att ha satt dobbarna i bröstet på en motståndare. Istället fick stockholmarna ett rött med sig i början på andra halvlek och med en man mer kunde de till sist hämta i 0-2 till en pinne. Nu har försvarsgeneralen Isak Hien sålts till Hellas Verona och även om det finns en minst sagt stabil ersättare på mittbacken i Marcus Danielson så är det ett avbräck. Elfsborg har en tung tid bakom sig poängmässigt, fyra raka kryss nu, men ser man till expected point borde de haft med sig cirka åtta pinnar mer under säsongen. En bra dag råder det dock inget snack om att de gulsvarta har kapacitet att hota alla lag i serien och här har de inget att förlora då all press ligger på Djurgården.

När tvåan streckas så lågt som 12%, borde stå i dryga 20, så tycker jag det är läge att chansa och måla på hela vägen för en skräll.

■■ Match 2. En favorit som på förmiddagen inte ser ut att streckas för hårt är Atlético Madrid. AM föll (0-2) i en jämn match hemma mot ett bra Villarreal senast där båda målen föll i slutet. Men jag är inte så orolig för det. 3-0 i premiären borta mot Getafe var sköna siffror där Morata inledde säsongen med två baljor, skönt för den gamle målsumparen. Felix såg pigg ut vid hans sida och Griezmann kom in från bänken och målade även han. Nu väntar något av ett favoritmotstånd för Atlético som inte torskat mot Valencia på åtta år. ”Los Che” har ett par tunga säsonger bakom sig där ekonomin varit ett stort frågetecken. Till den här säsongen såldes den stora stjärnan och poängmakaren Goncalo Guedes iväg utan att något fullgott alternativ hämtats in. Här saknas även lagkaptenen José Gayà som är avstängd. Som det känns nu så kommer Valencia få rikta in sig på en säsong i mittenskiktet av tabellen. Atlético är numret större på i stort sett samtliga positioner och ska vinna ungefär varannan match här på Mestalla.

Just nu streckas tvåan något under 50%, vilket gör det till en helt okej spik.

■■ Match 8. Vi håller oss kvar i Spanien för kvällens ”säkra” spik. Las Palmas var ett topplag i andradivisionen i fjol då de slutade fyra i tabellen men föll i playoff. Denna säsong förväntas de vara med och slåss där uppe igen. Truppen har bland annat fyllts på med en hel del La Liga-rutin sedan spelare som Vitolo och Sandro Ramirez anslutit på lån från Atlético Madrid och Huesca. Nollan är intakt efter de två första omgångarna där 4-0 borta mot Malaga senast sticker ut. Nu väntar ytterligare en lämplig uppgift på hemmaplan mot en nykomling. Andorra har klättrat i seriesystemet de senaste åren sedan Gerard Pique köpte klubben 2018. De lyckades sprattla till i premiären borta mot Real Oviedo där de med en man mer avgjorde i den 95:e minuten (1-0). Mot Sporting Gijon senast såg det dock väl naivt ut där Andorra, trots ett stort bollinnehav, blev bortkontrade och torska med klara 1-4. Här behövs en lite mer cynisk fotboll om de ska klara av att få med sig poäng i en av säsongens tuffaste bortamatcher.

Jag tror inte de löser det och ettan är, frånsett ett väldigt högt streckat Besiktas (match 7), den troligaste spiken på kupongen. Jag nyper den.

Spiken

Las Palmas (match 8)

Det förmodade topplaget Las Palmas har fyllt på ladorna med La Liga-rutin inför säsongen och har inlett förtroendeingivande med hållen nolla. Möter en något naiv nykomling i Andorra som släppte in fyra bollar senast och kommer få det tufft på ön. Trolig etta.

Skrällen

Elfsborg (match 1)

Elfsborg har haft det tufft poängmässigt, men är bättre än vad tabellen visar. Har på pappret ett starkt lag som ska kunna sprattla till. Djurgården har kniven på strupen för att hänga med i tabelltoppen och har allt att förlora här. När ettan streckas för högt är det läge att gardera för skräll.

Draget

Midtjylland (match 4)

Bröndby har en tung månad bakom sig där de bland annat åkte på stortorsk i derbyt och åkte ur Europa Conference League. Skador på Maxso, Mensah och Calle Björk stör. Midtjylland har inte heller kommit upp i nivå, men kvalificerade sig för Europa Leagues gruppspel och har brassen Juninho tillbaka från avstängning. Jag håller gästerna högre och här ska de vara klara favoriter. Det syns just nu inte på procenten. Allt under 45% är spelvärde och värdespikas.