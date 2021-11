Tvåan är en rysare till den procenten

■■ Fotbollsmässigt är det hög klass på söndagens Europatips. Premier League, Serie A, La Liga och Bundesliga kombineras med den allsvenska guldstriden där både Djurgården och Malmö är i spel.

Premier League bjuder på flera fina spikalternativ. Förutom de jag rekar här nedanför kan match 4 nämnas där Everton besöker London och Brentford med en väldigt ihålig trupp. Skyttekung Calvert-Lewin är fortsatt skadad och hela gänget Doucouré, Gray, Mina och Gomes riskerar att missa matchen. På det är lagets viktigaste offensiva spelare, ihop med Calvert-Lewin, Richarlison avstängd.'

Everton känns hel iskalla för stunden. Det känns som det kan dukas upp fint spelvärde på ett Brentford med betydligt bättre förutsättningar. Ettan är en vettig spik runt 40-45%.

■■ Match 1. Ole Gunnar Solskjaer har vinkat farväl till klubben i sitt hjärta och vem som blir nästa man på tränarbänken är ännu oklart. I veckans Champions League-match mot Villarreal var det Michael Carrick som ledde styrkorna och han fick genast lite arbetsro i och med en 2-0-seger. Det var dock en oförtjänt viktoria då spanjorerna dominerade ganska kraftigt. David de Gea var tveklöst, som så många gånger förr denna säsong, planens bästa spelare. Målen kom mot slutet via Ronaldo och Sancho där den sistnämnde stod för ett riktigt pangskott. Harry Maguire, som startade bredvid Victor Nilsson Lindelöf mot Villarreal, är avstängd nu och med Varane på skadelistan får den svenska landslagskaptenen troligen Bailly bredvid sig. En duo som känns minst sagt osäker. Chelsea åkte på skador på Kanté och Chilwell när de krossade Juventus med 4-0, men i Tuchels lagbygge vet varje spelare vad de ska göra. Loftus-Cheek och Azpilicueta kan kliva in utan att försämra slagstyrkan alltför mycket. Lukaku är dessutom tillbaka från sin skada och belgaren lär vara sugen på att sänka sin gamla arbetsgivare.

Manchester United har bara vunnit en av sina sju senaste ligamatcher och på Stamford Bridge förbättras inte den statistiken. Stannar ettan kring 60% är det en strålande spik att inleda med.

■■ Match 2. Manchester City bara sjönk och sjönk i odds innan Champions League-mötet mot PSG startade. Detta trots att Grealish, De Bruyne och Foden alla saknades. När domaren väl blåste igång matchen var det lätt att förstå varför. De ljusblå spelade ut storlaget från Paris efter noter. Att det stod 0-0 i paus var ett rån och hade Mbappés 1-0-balja blivit det enda målet i matchen hade FBI, CSI, SÄPO och överkonstapel Bastian behövt kallas in för att klara upp stölden. Gabriel Jesus gjorde dock ett inspirerat inhopp och vände på steken med både mål och assist. Det blir svårt för Guardiola att sätta brassen på bänken igen. Med Mahrez, Silva, Gündogan och Sterling som övriga offensiva pjäser kommer det bli åka av på Etihad, precis som vanligt. West Ham har ett av seriens bästa innermittfältspar i Declan Rice och Tomas Soucek som kompletterar varandra på ett perfekt sätt. Det är är dessutom två välvuxna herrar och på fasta situationer har The Hammers sin chans. Där kan även Zouma, Dawson och buffeln Antonio utmana. Det kommer dock inte vara speciellt många gånger som huvudstadslaget kommer upp på offensiv planhalva för att ens kunna skapa en hörna eller frispark.

Det blir spel mot ett mål, som det så ofta blir när Manchester City spelar hemma, och ettan lämnas ensam hela vägen upp till 80%.

■■ Match 3. Kom ketchup så går vi, sa Conte när han kom till norra London och genast förbjöd den röda godsaken i lunchrummet. Italienaren har ifrågasatt sina spelares fysiska status och spelmässigt har Spurs inte imponerat under hösten. Visserligen segrade Tottenham hemma mot Leeds förra helgen, men prestationen var inte alls bra och det krävdes en sen vändning för att få med sig samtliga tre poäng. Efter det åkte Londonklubben till Slovenien för att städa av lilla Mura i Europa Conference League, men där blev det en chockförlust med 1-2 efter att Sessegnon visats ut redan i den första halvleken. Visst roterade Conte en del då, men en spelare som Kane spelade 90 minuter. Bakåt finns frågetecken när Romero är på skadelistan. Troligen startar Dier mellan Davies och Tanganga i en fembackslinje och det är inga spelare att hålla i handen när det blåser. Som vanligt får de vitklädda lita på att Son och Kane frälser dem. Burnley ligger under nedflyttningsstrecket, men fyra raka matcher utan förlust, inklusive krysset borta mot Chelsea, visar ändå att Sean Dyches mannar är på rätt väg.

Westwood och Tarkowski är avstängda och det är två defensiva avbräck, men framåt ser The Clarets spännande ut med Wood, Cornet och Rodriguez. Tipparna tror hårt på Tottenham, men på Turf Moor tar de max en pinne. 1X spelas till finfint värde.

■■ Match 8. När Milan åkte till Madrid för ödesmatch mot Atlético i Champions League hoppades de flesta att Giroud eller Zlatan skulle skjuta tre poäng till Milano. Kanske kunde Díaz eller Saelemaekers slå till. Det var däremot få som trodde att Junior Messias, som spelade amatörfotboll för bara några år sedan, skulle pricka in matchens enda mål. Det var dock precis vad brassen gjorde och därmed har Pioli fått ännu ett alternativ på topp. Skönt för Rossoneri då Rebic och Giroud saknas på grund av skador. Segern i Spanien till trots har den allra mest hysteriska formtoppen börjat avta. De två senaste ligamatcherna har slutat 1-1 mot Inter och 3-4 mot Fiorentina. Skadade Fikayo Tomori saknas verkligen bredvid Simon Kjaer i mittförsvaret. Sassuolo har skador på Djuricic och Boga, men kan ändå ställa upp med en grymt stark offensiv linje. Scamacca, Berardi och Raspadori var alla uttagna i Italiens landslag under den senaste samlingen och den trion kan göra mål på vilket försvar som helst. Raspadori nätade faktiskt två gånger om på just denna arena i april när Sassarna vände 0-1 till 2-1 mot Milan. Visst förtjänar hemmalaget respekt för sin fina höst, men Zlatan-effekten hos tipparna gör att ettan sticker i väg på tok för mycket.

Jag väljer att plocka med alla tecken i Milano där tvåan är en riktig rysare till strax under 10%.

Spiken

Chelsea (match 1)

Nytt ansikte vid sidlinjen men samma torftiga fotboll. Ja så såg det ut för United mot Villarreal trots att det blev seger med 2-0. Chelsea har en helt annan tanke och metodik bakom allt de gör och vinner detta komfortabelt.

Skrällen

Sassuolo (match 8)

Milan har matchats hårt under hösten och kanske börjar den ganska långa skadelistan ta ut sin rätt. De två senaste ligamatcherna har inneburit steg i fel riktning. Sassuolo har en grym anfallstrio som inte ska underskattas. Den lågt streckade tvåan är ett måste att få med.

Draget

Burnley (match 3)

Tottenham får inte spelet att fungera även om det blev seger mot Leeds förra helgen. På Turf Moor kommer de utmanas rejält i det fysiska spelet och det är jag inte alls säker på att ett skört Spurs klarar av. Skippa den överstreckade tvåan.