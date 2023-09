Två sargade lag – här är dagens bästa odds

■■ Bournemouth och Chelsea är två lag som inte gjort många glada den här säsongen. Bournemouth har fortfarande inte vunnit en match efter fyra omgångar och Chelseas enda seger kom hemma mot nykomlingen Luton.

Bournemouth gjorde succé under fjolåret. Efter att laget förlorat med 0-9 mot Liverpool på hösten kändes det klart att klubben skulle åka ur Premier League men Gary O’Neil kom in räddade kvar klubben i den högsta serien. Han lämnade under sommaren och tog i stället över Wolverhampton.

Spelet har inte alls sett lika bra ut i år och risken finns att man är inblandade i bottenstriden när ligan ska summeras till våren.

Chelsea plockade in Pochettino som ny tränare under sommaren och saker har redan börjat se bättre ut i spelet. Det är ett mer framåtlutat Chelsea med en tydligare spelidé. Det är fortfarande en väldigt skör trupp på det sättet att det inte krävs speciellt mycket för att en match ska glida Chelsea ur händerna. Får Pochettino fortsätta att jobba med laget är dock känslan att det kommer att bli bra till slut.

Gästerna har ett bättre grundspel och betydligt mer kvalitet i laget. Chelsea har goda vinstmöjligheter mot ett sargat Bournemouth. Tvåan finns att spela till oddset 1,79.

Dagens bästa spel

Bournemouth – Chelsea 2

Odds: 1,79

Bomben

■■ På Bomben varnar jag för skrällar i båda matcherna från allsvenskan. Både Häcken och Elfsborg har visat upp tecken på svagheter senaste omgångarna. Halmstad och Kalmar kan spela utan press medan Häcken och Elfsborg är tvingade att plocka tre poäng för att fortsätta vara relevanta i guldstriden.

Arsenal är klar favorit i Premier League-matchen på kupongen. Evertons oförmåga att göra mål har kostat laget många poäng redan den här säsongen.

SYSTEMFÖRSLAGET

A. Everton – Arsenal

0, 2 – 1, 3

B. Häcken – Halmstad

0, 2, 4 – 0, 2

C. Elfsborg – Kalmar

0, 1, 3 – 0, 2, 3

216 rader, spelstopp 17.29

Matchlistan

Bournemouth – Chelsea 2

Scott, Hansen och Fredericks är borta med skador för hemmalaget. Adams är tveksam till spel. Chelsea har Nkunku, Fofana, Lavia och James indisponibla till matchen. Det lossnar för Chelsea?

Hammarby – Malmö FF 2

Malmö jagar tre poäng i toppstriden. Deras stjärnback Busanello är tveksam till spel efter att ha missat träningar i veckan med en skada. Hammarby är seriens formstarkaste lag. Svag tvåa...

Everton – Arsenal 2

Evertons anfallsspel fick en ny dimension med nyförvärvet Beto i matchen mot Sheffield. Arsenal har presterat på en högre nivå och går in som klar favorit till mötet. Everton saknar Harrison inför.

Häcken – Halmstad 1

Häcken har förlorat två raka matcher i ligan men kan dra nytt av uppehållet då flera av spelarna fått vila upp sig. Det är ett Häcken som tappat flera av sina stjärnor under säsongen. Favorit i fara!

Fiorentina – Atalanta 2

Både Fiorentina och Atalanta är svåra att bedöma i år. Det är två lag med hög högsta nivå och låg lägsta nivå. För Fiorentina är Lopez avstängd och mina borta med en skada. Lutar åt Atalanta.

Sevilla – Las Palmas 1

Sevilla har varit en stor besvikelse i år. Laget ligger sist i tabellen med tre förluster på tre matcher i ligan. Marcao, Vacas och Nianzou missar mötet med skador. Gästerna har Moleiro skadad.

Roma – Empoli 1

Både Roma och Empoli har fått en tuff start på säsongen. Empoli har sålt flera spelare från fjolåret och förväntas ligga i botten av tabellen. Roma däremot har rustat och ska prestera bättre i ligan.

Real Madrid – Real Sociedad X

Sociedad gick obesegrade från de två matcherna mot Real Madrid i ligan förra säsongen. Vinicius, Militao och Courtois återfinns på skadelistan för Madrid. Hos saknas Merquelanz och Andre Silva.

