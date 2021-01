Tuffa förutsättningar för spelarna denna lördag

SPIKEN

Leicester

Stoke kommer tvingas rotera på flera positioner med tanke på det hårda spelschemat. Deras bredd är inte alls i paritet med Leicesters

SKRÄLLEN

Newcastle

Tre matcher räcker inte för mig för att bli övertygad om att Arsenals problem är över. Det har läckt ut i media att Arteta vill bli av med hela åtta spelare ur truppen. Det är knappast något som kommer stärka lagmoralen. Newcastle lyckades plocka en poäng från Liverpool nyligen.

MATCH FÖR MATCH

1. Manchester United – Watford 1

Cavani är avstängd för United, han hade annars med största säkerhet startat. Solskjaer har sagt att han vill rotera på en del positioner men det förväntas komma en slagkraftig elva. Klar favorit

2. Arsenal – Newcastle 1

rsenal har en bred trupp och ska vara favorit på hemmaplan, men det finns en hel del frågetecken att räta ut. Newcastle trivs när man kan koncentrera sig på försvarsspel, öppet.

3. Southampton – Shrewsbury 1

Lottas med fördelningen 12-2-2.

4. Stoke – Leicester 2

Oddset på tvåan har stigit under veckan. Det är en tydlig indikation på att Rodgers inte kommer spela med sitt bästa lag. Oavsett har gästerna en enorm bredd med högklassiga spelare.

5. Blackpool – West Bromwich 2

Big Sam har varit tydlig med att han kommer rotera i startelvan. Han vill att bänkspelarna ska kliva fram och visa att man kan ta en plats i startelvan. Därav det höga oddset på bortasegern, öppet!

6. Brentford – Middlesbrough 1

Det kom rapporter under torsdagen om att Middlesbrough inte kunnat träna då deras anläggning stängts ner. Det har att göra med att flera spelare testats positivt för Covid-19. Mycket talar nu för att den här matchen kommer lottas, men om den spelas har Brentford en klar fördel då Middlesbrough inte kunnat träna. En eventuell lottning fördelas 12-2-2.

7. Wycombe – Preston 2

Wycombe valde att rotera i sin elva förra mötet mot Middlesbrough och följaktligen blev det en klar förlust. Wycombe har inte kvalitén i truppen i paritet med andra lag i The Championship. Även om man kommit in i det på ett annat sätt under hösten och vintern så får man allt som oftast se sig besegrade. Det här är kanske den mest ovissa matchen på kupongen.

8. Queens PR – Fulham 2

Fulham kommer från fyra raka kryssmatcher. Efter den horribla inledningen på säsongen har Parker gjort justeringar rent taktiskt. Det har gett resultat i form av poäng men som åskådare har det inte varit vackert.