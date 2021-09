Troy Deeney förstärker Birmingham – tippas

Dagens bästa spel

Peterborough – Birmingham 2

Odds: 2,24

Birmingham värvade in Troy Deeney under landslagsuppehållet och fick därmed in mer kvalité framåt där det saknats tidigare. Peterborough ser ut att få slita för att klara kontraktet, fin tvåa.

ANNONS: Lämna in expertens spel

Matchlistan

Wolverhampton – Brentford 1

Wolves fick äntligen utdelning förra omgången när man slog Watford. Spelet har sett bra ut i samtliga matcher men det har saknats mål framåt. Brentford har överraskat positivt. Ettan gillas här!

Burnley – Arsenal 2

Inget av lagen har sett bra ut under inledningen av säsongen. Roberts, Stephens och Long saknas hos Burnley. Arsenal får klara sig utan avstängde Xhaka. Arsenal ska vara det bättre laget.

Liverpool – Crystal Palace 1

Liverpool spelade en tuff match i veckan men Klopp valde att vila några av sina nyckelspelare till den här matchen. Palace har gjort det bra senaste två matcherna men tufft motstånd nu, etta!

Manchester City – Southampton 1

De Bruyne var tillbaka från skada i veckan när City besegrade Leipzig i Champions League. City ser oförskämt bra ut. Southampton har inte riktigt nått upp i den nivån som förväntas av laget.

Norwich – Watford 2

Enda utropstecknet hos Norwich har varit högerbacken Aarons. I övrigt finns det inte mycket positivt att plocka från Norwich inledning på säsongen. Watford har bitvis presterat riktigt bra.

Barnsley – Blackburn 2

Andersen, Kitching, Morris och Williams saknas hos hemmalaget. Blackburn får klara sig utan Dack, Garrett, Johnson, Rankin-Costello och Wharton. Gästerna har en bredare trupp, spännande tvåa.

Cardiff – Bournemouth 2

Cardiff saknar Davies, Ralls och Tomlin. Giles, Vassell och Bacuna är alla osäkra till spel inför. Gästerna har Stanislas och Cook på skadelistan. Svårbedömd match. Bournemouth får utgångstipset.

Derby – Stoke 2

Derby blev överkörda senast mot WBA och ska vara glada att man kom därifrån med en poäng. Stoke har föryngrat laget inför den här säsongen vilket gett tydliga resultat. Tvåan lockar till allt över 2,40.

Luton – Swansea 1

Swansea har varit lite av en besvikelse för mig. Med den unga truppen hade jag förväntat mig att klubben skulle gå framåt den här säsongen. I nuläget håller jag Luton som ett mer stabilt lag.

Millwall – Coventry 2

Coventry med svenske Gyökeres i spetsen har varit en av säsongens stora överraskningar hittills. Gästerna har stått för en solid defensiv och ett rakt framgångsrikt anfallsspel. Skrälläge!

Preston – West Bromwich 2

West Bromwich har några sämre resultat i ryggen men spelet har fortsatt sett väldigt bra ut. Preston har flera spelare borta och det är troligt att vi får se WBA sjunka ytterligare. Tvåan gillas!

Queens PR – Bristol City

Anfallaren Charlie Austin förväntas vara tillbaka i laget efter att ha missat matchen i veckan. QPR har gått lite för bra sett till deras prestationer men ska vara klar favorit hemma mot Bristol City.

Aston Villa – Everton 1

Everton är fortfarande obesegrade i serien. Båda nyförvärven Townsend och Gray har gjort succé. Nu saknas landslagsanfallaren Calvert-Lewin med skada. Aston Villa får utgångstipset här.