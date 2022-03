Tror på bra chans för svenskseger

■■ Prix de Montsereau avgörs över 2700 meter på Vincennes stora bana. Startmetoden är fransk voltstart och loppet är öppet för hästar som är mellan sju och elva år gamla och tjänat upp till 275.000 euro.

Loppet avgörs klockan 15.15 på lördagseftermiddagen och i ett öppet lopp tar jag ställning för en svenskhäst som kan kröna sin kanonvinter.

Jag tror att Christoffer Erikssons sjuåring 1 Ingo har en fin segerchans här. Han har startat sju gånger under vintern och det har genererat två vinster, tre andrapris och bara en placering utanför topp fem. Det var senast, när han blev sexa, och det var inte en prestation han behöver skämmas över. Han fick göra en del jobb på vägen och höll farten bra in i mål. Alexandre Abrivard sitter i sulkyn som vanligt och presterar Ingo på sin normala nivå är han given i segerstriden. En spelvärd vinnare!

5 Edy du Pommereux har verkligen hamnat rätt på det sedan årsskiftet. Han avslutade 2021 med tre raka galopper, men under 2022 har man plockat av bakskorna igen och då har resultaten också kommit. 4, 3, 1 är hans resultatrad efter nyår och inget pekar på att han ska vara sämre nu. Sylvain Rogers formkort hamnar långt upp i min ranking.

En annan häst som visat fin form på sistone är 11 Deko de Tilou. Senast var han ute i ett High Five-lopp på Cagnes-sur-Mer där han bärgade en tredjeplats bakom bland annat Speedy Face. Han var borta från tävlingsbanan mellan mars och november förra året och har gjort fem starter efter det uppehållet. Han börjar verkligen hitta formen nu och han känns given på kupongen.

En häst vi känner igen från svensk mark är 3 Heading Reference. Uppfödd av Stefan Melander och en återkommande V75-häst när han tränades av Håkan Skoglund, men nu är han i Jean-Michel Bazires träning och under slutet av förra året tog han fem pallplatser varav tre var segrar. Han har varit ute i tuffare gäng på sistone men återgår till en mer passande klass här, så hans senaste insatser har varit bättre än resultaten indikerar.

Till sist streckar jag en riktig skräll för att få potential i systemet. Jag tycker 4 Elan Baroque blir väl bortglömd här. Han har inte startat på Vincennes sedan 2020 men visat uppåtform vid sina senaste starter på Cagnes-sur-Mer. Att man gör resan till huvudstaden tyder på att han känns fortsatt mycket fin och ger Loris Garcia sin häst ett fint smyglopp är en High Five-placering absolut inom räckhåll.