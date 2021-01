Travikonens storvinst: ”Den största vinsten”

Travikonen Anders ”Linkan” Lindqvist gör varje vecka andelsspel åt ”VinnaTillsammans” på spelformen High Five – där målet är att pricka rätt på de fem första hästarna i dagens hetaste franska lopp.

Under onsdagen stod galopp på menyn – och Anders behövde inte speciellt lång tid för att bena ut loppet.

”Är egentligen ingen spelare”

Trots att han började läsa på med en halvtimme innan spelstopp drog hans andelsspel in 149 520 kronor. Insatsen per andel var 83 kronor och varje andelsköpare fick tillbaka hela 18 690 kronor

– Det är den största vinsten jag dragit in på High Five, jag är egentligen ingen spelare. Men jag ser mellan 20 till 30 lopp per dag så jag har rätt bra koll. Det var väldigt spännande den här gången, jag trodde först vi blev utnosade på femteplatsen, men så var det inte. Jag hoppas alla som var med på systemet är glada för vinsten, säger Anders Lindqvist i ett pressmeddelande.