WBA en värdespik mot nykomlingen

Det är engelsk fotboll för hela slanten på tisdagens Topptips där Premier League och The Championship delar broderligt på utrymmet. Främst andraligan bjuder på flera trevliga drag när svenska folket stirrar sig blinda på den unga tabellen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Trots en knapp förlust borta mot Brighton senast så måste Leeds sättas in under kategorin positiva överraskningar så här långt i Premier League. Jesse Marsh har haft tid att jobba ihop laget och förlusterna av Phillips och Raphinha har än så länge inte påverkat nämnvärt när exempelvis en klasspelare i Rodrigo klivit fram istället. Fyra mål på fyra PL-matcher har det blivit för spanjoren. Hemma på Elland Road kommer det åter bli en häftig stämning när hemmapubliken drar igång i kväll. De minns givetvis senast The Whites gick på vatten och slog Chelsea med 3–0 här i en häftig match. Kommer Leeds upp i samma intensitet igen så finns det goda chanser till tre nya pinnar.

Everton står fortsatt utan vinst och har torskat xG i båda sina bortamatcher hittills mot Brentford och Aston Villa. Skadelistan är fortsatt lång där centralfigurer som Calvert-Lewin, Mina och Doucoure blir borta ett tag till. Anthony Gordon, bäst i laget senast mot Brentford, är dessutom fortsatt en ryktenas man på väg till Chelsea. Det svenska folket brukar av gammal vana gilla Everton ändå vilket gör att Leeds streckas klart rimligt.

Håller sig ettan under 50% är det bara att nypa spiken, enligt mig.

■■ Match 7 . Watford inledde The Championship starkt, trots ett tufft spelschema, men jag varnade tidigt för att det kunde komma ett bakslag. Spelmässigt var det nämligen inte något extra som visades upp och underliggande statistik brukar allt som oftast komma ikapp. Efter det har Ken Sema och hans lagkamrater spelat tre raka utan vinst där första torsken kom hemma mot QPR i helgen (2–3). Nu höjs svårighetsgraden ytterligare.

Trots att Middlesbrough vann expected goals i samtliga sina fem första matcher på säsongen så stod de otroligt nog utan vinst. 2–1-segern mot Swansea senast var lika väntad som efterlängtad och nu finns det all anledning att tro att Boro får ytterligare fart på grejerna. Här förväntar jag mig en helt jämn match i London, men det svenska folket kikar mer på tabellen än hur lagen presterat och streckar upp Watford till klara favoriter över 50%.

Då jag tycker det ska vara hyfsat jämnstreckat finns det stort spelvärde till höger där framför allt tvåan runt 20% är ett kap. Jag chansar bort den dåliga favoriten helt och streckar X2.

■■ Match 8 . Ett annat lag som presterat klart bättre än vad som visas i poängkolumnen är West Bromwich. I helgen var det samma visa igen borta mot Huddersfield. WBA dominerade matchbilden kraftigt, men hamnade i ett tidigt 0–2-underläge och fick, trots hård press, nöja sig med en pinne (2–2). Ska man ta med sig något positivt så stod nyförvärvet Jed Wallace för sina två första mål i klubben och John Swift fortsätter att producera poäng. Steve Bruce har en trupp som bara ska vara med och slåss om play off och hittills har de högst expected points av samtliga lag i serien.

Wigan har gjort det helt okej som nykomling, men föll ihop i helgen hemma mot Burnley när motståndet trappades upp.

Jag säger inte att det blir lätt för WBA här på bortaplan, men får man tvåan till runt 40-45% som i skrivande stund så är det en spik jag gillar.

SPIKEN

Leeds (match 2)

Stämningen är alltid hög på Elland Road och Leeds har inlett säsongen lovande. Det kan man inte säga om Everton som fortsatt har jobbiga skadeproblem och problem på resande fot. Ettan runt 50% spikas.

SKRÄLLEN

Birmingham (match 5)

Norwich är en av de stora favoriterna att ta klivet tillbaka till Premier League, men fått en tuff start och torskat mot både Hull och Cardiff borta. Birmingham är inget extra, men är svåra att få hål på och på hemmaplan ska de inte räknas bort till för låg procent i den här jämna ligan. 15% på ettan åker med.

FAVORIT I FARA

Watford (match 7)

Watford streckas upp till alldeles för stora favoriter när ett kompetent Middlesbrough gästar. Boro har vunnit xG i samtliga sina matcher hittills och varit värda mer. Vinsten senast mot Swansea kan mycket väl vara början på en trevlig svit. X2 liras till ypperligt spelvärde.