Watford blir en spelvärd spik i The Championship

De flesta stora ligorna i Europa är som bekant tillbaka och på fredagens Topptips ansluter även La Liga till denna skara. Förutom premiären i Spanien håller jag även det förmodade toppmötet i The Championship som en av de stora höjdpunkterna på kupongen. Då matcher från åtta olika ligor ska avhandlas gäller det att hålla tungan rätt i mun när den berömda slalombanan ska stakas ut.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4. Förmodat toppmöte från The Championship där Watford och Burnley går i klinch med varandra. Två lag som båda degraderades från Premier League i fjol. Gästerna från Lancashire har varit ökända för att spela en passiv och tråkig fotboll, men det var ett helt annat Burnley som dök upp till ligapremiären mot Huddersfield. Manchester City-legendaren Vincent Kompany har tagit över som ny huvudtränare efter Sean Dyche och belgaren har onekligen satt sin prägel på laget. 69 procent i bollinnehav och 507 passningar inom laget var inte direkt vad vi har varit vana att se från The Clarets de senaste säsongerna. Frågan är dock om inte det usla motståndet gjorde att Burnley såg bättre ut än de är? För hemma mot Luton senast såg det inte lika självklart ut och Burnley ska vara nöjda med pinnen de fick med sig (1-1). I dagarna blev det klart att den offensiva spjutspetsen Maxwel Cornet lämnat för West Ham. Ett blytungt, men väntat, tapp för de vinröda. Watford lade Sheffield United på rygg i premiären och var sedan nära att göra samma sak med West Brom, men Bålgetingarna fick nöja sig med en pinne på The Hawthorns. Enligt uppgifter förhandlar lagets bästa spelare Ismaila Sarr med Leeds vilket skulle innebära ett enormt tapp, men med spelare som Tom Cleverley, Emmanuel Dennis och Joao Pedro i startelvan håller de gulsvarta hög klass ändå. Dessutom har vår egen Ken Sema tagit en ordinarie tröja på vänsterkanten denna säsong. Watford har imponerat i de två inledande omgångarna och är numret större när det kommer till spelarmaterial.

På Vicarage Road ska de vara numret större i denna kamp. Jag singlar den spelvärda ettan till runt 40%.

■■ Match 2. Osasuna står inför en svår utmaning i premiären av La Liga då Sevilla gästar Pamplona. Värdarna landade en tiondeplats i fjol vilket får ses som godkänt, men då truppen i mångt och mycket är oförändrad väntar troligtvis ett liknande öde för Navarra-klubben denna säsong. Duglig spets finns i form av Ante Budimir och Ezequiel Ávila, samt kantspringaren Rubén Gárcia som noterades för sex assist förra säsongen. Bakom denna trojka ser det tunt ut. Los Rojillos, som hemmalaget kallas, hade främst problem med att ta poäng mot topp 7-lagen i fjol, och när det kommer till inbördes möten med Sevilla har Jagoba Arrasates manskap inte lyckats besegra andalusierna på snart tio år. Gästerna å andra sidan har rustat ordentligt inför säsongen 2022/23. Stjärnor som Ocampos, Delaney och En Nesyri görs nu sällskap av Alex Telles och Isco som hämtats in från Manchester United respektive Real Madrid. SKänslan är fortsatt att Barcelona och Real Madrid kommer att göra upp om titeln även denna säsong, men strax därbakom återfinns Sevilla som en av de tydliga utmanarna. Julen Lopetegui ryktades vara på väg bort från klubben i våras, men så blev inte fallet. Basken går istället in i sin fjärde säsong som huvudtränare för klubben och ska nu försöka kräma ur den höga potential som finns i detta lagbygge. Utmaningen blir att hålla samma höga nivå på defensiven som i fjol efter tappen av Koundé och Carlos. Nu väntar en passande uppgift för de rödvita i ligapremiären.

Det finns såklart risk att tvåan blir överstreckad, men då vi har med fina skrällar på annat håll så är det helt okej att spika ändå.

■■ Match 7. FC Köpenhamn har agerat svajigt i inledningen av danska Superligan. Två förluster på de fyra första omgångarna vittnar om att spelet inte riktigt är på plats. Därför var det nog skönt för Viktor Claesson och company att det blev en 4-1-seger i derbyt mot Bröndby senast. En prestation som bör ha gett huvudstadslaget en välkommen självförtroendeboost. Men ska det bli något titelförsvar för Lejonen krävs det att Jess Thorup och hans tränarteam får ordning på defensiven. Sju insläppta mål på fyra matcher är inte värdigt en regerande mästare. Nu ställs storklubben inför en klurig uppgift då formstarka Randers gästar Parken. Gästerna ställer som bekant upp med Patrik Carlgren mellan stolparna och strax framför den gamle guldhjälten från U21-EM 2015 återfinns radarparet Hugo Andersson/Adam Andersson. Jyllänningarna står som obesegrade inför den femte omgången och kommer närmast från en seger mot Horsens. Samma Horsens som besegrade FC Köpenhamn i omgång två. Därtill härjar österrikaren Marvin Egho i de främre leden. 28-åringen ståtar med två baljor på de tre senaste matcherna och kommer garanterat att ge värdarnas försvar en del att göra i denna fight. Som ni förstår hoppas jag iallafall att det ligger en skräll i luften. Thomas Thomasbergs besökare vann senast nationalarenan gästades och kan absolut upprepa bedriften denna fredag. Med tanke på att FCK är kupongens största favorit och överstreckas upp över 80% är det här favoriten att fälla för att få utdelning.

Jag plitar ned samtliga tecken och jobbar X2 för storskräll!

Spiken

Watford (match 4)

Häftigt möte från The Championship där två förmodade topplag går i klinch med varandra. Ken Sema och övriga i Watford har sett starka ut i inledningen av ligaspelet och bör väga tyngre än ett Burnley som möjligen övervärderas efter premiärinsatsen mot ett uselt Huddersfield.

Skrällen

Randers (match 7)

FC Köpenhamn visar inga mästartakter för tillfället då de fyra inledande omgångarna bjudit på två förluster. Randers å andra sidan har tagit poäng i samtliga matcher hittills och vann senast Parken besöktes. Alla tecken och skrälljobb.

Draget

Freiburg (match 1)

Dortmund är ett sämre lag utan Haaland och då den tilltänkta ersättaren Sebastién Haller nyligen diagnostiserats med cancer håller forwardssidan inte lika hög klass som tidigare säsonger. Freiburg var nära att knipa en Europaplats i fjol och ser starka ut även denna säsong. Med fint värde på vänstersidan är 1X av högsta prio.