Varnar för en skräll i heta Turin-derbyt

Matcher från sju länder finns på fredagens Topptips. Serie A, Bundesliga, La Liga och Ligue 1 avhandlas bland annat innan kupongen går i mål med engelska toppmöten i The Championship och League One.

Jag tar i från tårna och garderar alla de tre stora favoriterna. Målet är att fälla minst en, helst två, av högprocentarna Juventus, Lille och Benfica – då doftar det minsann hög utdelning.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Rivalerna Juventus och Torino brakar samman i Turin-derbyt. Juve bär som vanligt favorit-kostymen i dessa sammanhang, men de svartvita har inte nått de stora höjderna i år. Skador på Chiesa, Chiellini och Bernardeschi stör också. Nyförvärvet Dusan Vlahovic har bara hunnit medverka i tre matcher (kvartsfinalen i Coppa Italia inräknad) sedan ankomsten till den italienska jätten och den serbiske landslagsstjärnan lär behöva mer tid innan han kommer till sin fulla rätt. Allegris manskap har underpresterat denna säsong och börjar derby-nerverna att spöka går de knappast säkra i Allianz Stadium denna fredag.

Torino är med det sagt lillebror och underlägsna på papperet, men det finns tillräckligt bra spets i truppen för att ”Tjurarna” ska kunna störa alla lag i Serie A på en bra dag. När lirare som Belotti, lagets storstjärna är äntligen tillbaka från skada, Zaza och Sanabria blixtrar till så är detta Torino riktigt bra. Derbyn lever som bekant sina egna liv och jag tror att ”Tjurarna” har chansen att skrämma upp ”Den gamla damen” här.

Ettan ser ut att streckas upp en bra bit över 70%, vilket är minst 10% för högt. Alla tecken och skrälljobb!

■■ Match 4 . Lille har inte kommit upp i samma höga nivå som i fjol. Trots att Hauts-de-France-klubben har fått behålla bärande spelare som David, Yilmaz och Xeka har resultaten varit varierande denna säsong. Halmstad-produkten Gabriel Gudmundsson startade på vänstermittfältet när LOSC besegrade Montpellier med 1–0 i den senaste omgången, men precis som det ofta sett ut lämnade spelet som helhet mer att önska. Nej, värdarna har inte alls visat några mästartakter i år och kommer, som det ser ut nu, inte heller att få kampera ute i Europa kommande säsong.

Metz då? De vinröda från nordöstra Frankrike är allt som oftast jobbigt att möta. Tränaren Frederic Antonetti har format ett hårt kämpande kollektiv som sällan är chanslöst i sina fighter. Poäng i tre raka bortamatcher, bland annat mot Lyon, vittnar om att Les Grenats klarar av att prestera även utanför hemmaborgen. Med tanke på allt detta gillar jag högersidan skarpt.

Inte heller här lockar den överstreckade ettan runt 75%. Spelvärda X2 rensar ruggigt fint och ska med tidigt.

■■ Match 7 . Bournemouth var ett av de lag i The Championship som utmärkte sig mest under transferfönstret. ”Körsbären”, som redan innan sina senaste värvningar ståtade med en av ligans starkaste spelartrupper, verkar inte vilja lämna något åt slumpen denna vår då de lyckades knyta till sig både Norwich-mittfältaren Todd Cantwell och Liverpool-backen Nat Phillips (båda på lån) förra månaden. Värdarna parkerar på en av direktplatserna till Premier League och kan befästa den åtråvärda positionen via en seger på Vitality Stadium eftersom de rödsvarta har två matcher färre spelade än trean Blackburn.

Nottingham har gått starkt en längre tid, men hade flyt som fick med sig en pinne från hemmamatchen mot Stoke i helgen. Där var sherifferna det sämre laget. Det är möjligt att de rödklädda börjar krokna lite efter en rad tuffa dueller och tight spelschema den senaste tiden. Att förstekeepern Brice Samba är avstängd stör då reserven Ethan Horvath knappast rosat marknaden de få gånger han fått chansen. Jag håller Bournemouth som klar favorit hemma på Vitality Stadium i kväll.

Jag tror Scott Parkers manskap tar ett stort kliv närmare Premier League, under 50 prollar håller jag ettan som kupongens bästa spik.

SPIKEN

Bournemouth (match 7)

Nottingham får klara sig utan förstakeepern Brice Samba som sitter på botbänken. Det kan visa sig bli ett kännbart tapp då. Bournemouth ståtar med en av ligans starkaste trupper och hemmasegern hänger i luften över Vitality Stadium. Bra spik till vettig procent runt 50.

SKRÄLLEN

Torino (match 1)

Lillebror kan mycket väl lyckas knäppa storebror på näsan i detta Turin-derby. Juventus tvingas fortfarande klara sig utan viktiga pjäser som Chiesa, Bernardeschi och Chiellini. Torino har en hel del klass i laget, särskilt när Belotti nu är tillbaka i spel, och kan en bra dag hota alla lag i Serie A. Jag helar upp och jobbar Torino-skräll!

FAVORIT I FARA

Benfica (match 6)

Benfica ställs mot ett på papperet underlägset Boavista. Men värdarna från Porto pressade ”Örnarna” till straffläggning i semifinalen av Ligacupen nyligen och kommer inte ge bort något gratis här heller med tanke på att de slåss för nytt kontrakt. Krysset, som har fin rensarpotential, får sällskapa den överstreckade tvåan.