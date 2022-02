Väldigt fint spelvärde på spanska skrällen

Vi har en riktigt häftig fotbollsvecka framför oss där bland annat Champions League-slutspelet drar i gång i morgon. Måndagen bjuder inte på de största fotbollsscenerna, men ändå klart spelvärd kupong med överstreckade favoriter och värdespikar.

Ligaspel från England, Spanien, Italien, Portugal, Frankrike och Nederländerna kombineras med en cupmatch i Skottland.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3 . West Bromwich är inne i en svacka som kostat dem topp 6 och en playoff-plats. Dags att ta tag i taktpinnen igen om det inte ska rinna iväg. Formsvackan har fått tränare Valérien Ismaël sparkad och in har rutinerade Steve Bruce kommit. Ett steg tillbaka i utvecklingen kan jag tycka, men på kort sikt kan det så klart ge resultat. WBA ska utan problem ta sig in topp 6 med tanke på den fina truppen Birminghamklubben förfogar över. Jag tror det det kommer vända snart och hemma på The Hawthorns har de varit starka även under svackan. Här har det bara blivit en förlust och åtta insläppta på 14 matcher den här säsongen. Blackburn ligger hela åtta poäng före, på en tredjeplats, vilket gör att det svenska folket kommer att strecka upp det här jämnare än vad de borde. Jag tror nämligen hårt på WBA då The Rovers inte heller imponerat på slutet. Skyttekungen Ben Brereton har inte hittat nätet på slutet och gästerna har faktiskt gått mållösa tre matcher på raken. Ettan runt 45% är en högintressant spik.

Det är framför allt tre matcher på kupongen som kommer att avgöra hur stor utdelningen blir. I match 5, 7 och 8 hittas nämligen kupongens största favoriter. Alla tre ser ut att bli överstreckade, men det två förstnämnda, Ponferradina och Jong PSV, är klart värst. Jag helgarderar båda två och jagar skrällvärde. Då det är svårt att gardera upp alla tre stora favoriter utan att kupongen ska bli för chansbetonad så väljer jag att ”åsne-spika” den tredje, Dundee FC.

■ Match 8. Dundee FC har nämligen en tacksam uppgift framför sig i den skotska cupen. DFC är visserligen indraget i bottenstriden i Premiership, men formen är på uppåtgående med bara en torsk på de fyra senaste och en moralhöjande vändning borta mot ligatrean Hearts senast som gav tre pinnar. Dundee roterar möjligen någon här i cupen, men har inte ny liga match förrän till helgen så har ändå råd att ställa ett hyfsat lag på benen. Då bör klasskillnaden vara för stor när League One-laget Peterhead tar emot. Det skiljer alltså två divisioner lagen emellan och värdarna gör det inte särskilt bra i tredjeligan heller, där de ligger näst sist och visar svag form med fem raka utan vinst. 65% är ändå lite högt på favoritvåan, men sett till kupongens utformning väljer jag alltså än mer spelvärda skrällar och spikar.

■ Match 5. En betydligt bättre skräll hittas i den spanska andraligan. Ponferradina inledde säsongen väldigt starkt, men börjar komma ner på jorden. Formen är svag med bara en vinst på de sju senaste och det bör vara början på en dipp i tabellen. Förutom 39-årige (!) Yuri på topp finns det inte mycket som skrämmer i offensiven. Inget lag på den övre halvan har gjort färre mål framåt. Brassen har stått för tio baljor under säsongen och är med det överlägsen. Real Sociedad B får svårt att klara kontraktet, men har spelmässigt sett allt bättre ut mot slutet. I de senaste två bortamatcherna har de knipit poäng mot Las Palmas och Leganes, två lag som i grunden håller minst samma nivå som kvällen motstånd. Den gamla storspelaren Xabi Alonsos på tränarposten har framför allt fått ihop försvarsspelet. Här ska gästerna ha bra chans på poäng igen, och jag tror de löser det nästan 50% av gångerna. Ändå streckas X2 runt 30%. Väldigt fint spelvärde på skrällen således. Helgarderingen åker in tidigt.

Spiken

West Bromwich (match 3)

Två formsvaga lag möts i playoff-jakten. Hemma på The Hawthorns ska det dock vara klar fördel för WBA där klubben gått starkt hela säsongen. Blackburn är beskedliga på resande fot och inte gjort mål på tre raka matcher. Ettan streckas förmånligt och värdespikas.

Skrällen

Real Sociedad B (match 5)

Real Sociedad B har spelat allt bättre på slutet och det skulle inte förvåna om de får retroaktiv utdelning med en skräll snart. Här undervärderas gästerna grovt mot ett formsvagt Ponferradina.