Från Champions League till superettan, kval i det skotska ligasystemet och Copa Libertadores är vad som gäller på tisdagens Topptips. Flera matcher i Sydamerika ser spelvänliga ut och vettiga skrällar finns att hämta både i Vila-Real och i Halmstad.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Villarreal lyckades inte med samma taktik som de använde för att besegra Bayern München mot Liverpool. Pool var helt enkelt för bra på Anfield och segersiffrorna 2–0 borde varit större. Det gör givetvis att det svenska folket tror att The Reds ska dominera även det här returmötet i Vila-Real. Helt andra förutsättningar nu dock. Med 2–0 att gå på finns det ingen anledning att ”gå för det” på samma sätt som senast. Här gäller det först och främst att spela av 90 minuter för Pool som inte bryr sig om matchen slutar 0–0 eller torskas med uddamålet. Allt handlar om att ta sig till final. Engelsmännen är i ett väldigt tätt spelschema vilket innebär att det kommer lite sämre insatser emellanåt. Det är helt naturligt. Vi minns bland annat 3–3 i returen mot Benfica.

Villarreal har inte förlorat en match på El Madrigal sedan november och är, trots 0–2 i baken, givetvis all in här. Peppade på att visa omvärlden en bättre insats än sist. Visst finns det risk för att Liverpool kommer att straffa spanjorerna när de tvingas framåt, men jag är övertygad om en jämnare tillställning än sist.

När Pool överstreckas trots att de inte behöver gå för vinst så är jag sugen på att gardera hela vägen och jobba skrällen. Ettan är en fin rensare under 15%. Helgardera.

■■ Match 2 . Vi jobbar skräll även i superettan när två allsvenska lag från i fjol drabbar samman på Örjans Vall. Halmstad kommer från två raka bortasegrar mot Örebro och Dalkurd. Båda de matcherna har dock varit tämligen jämna spelmässigt så det är verkligen maximal utdelning. HBK är inget lag som kliver ut och spela tiki taka som favoriter. Det är i defensiven laget har sin bästa lagdel. De visades inte minst i hallänningarnas enda hemmamatch hittills, mot Norrby, där det blev torsk (1–2). Där förlorade de skottstatistiken mot boråsarna och även antal hörnor med hela 2–13.

Östersund har tappat kraft från i fjol men efter den orättvisa förlusten mot Skövde i premiären, där ett regelvidrigt mål på stopptid avgjorde, så har jämtarna ändå visat att de kommer vara svårslagna i superettan. Poäng i tuffa bortamatcher mot Västerås och Trelleborg följdes upp av en seger mot Dalkurd senast. Det finns trots allt väldigt mycket allsvensk rutin kvar i det här laget i spelare som Fritzon och Kroon medan det framåt kryddats med nyförvärv som Karlstads skyttekung Amatkaryo och den hemvändande nigerianen Kadiri. Visst ska HBK vara naturlig favorit på hemmaplan, men inte till vilket pris som helst.

75% är alldeles för högt. Det gör att jag jobbar spelvärde och helgarderar i jakten på en riktig smäll.

■■ Spikförslag finns det nämligen gott om på annat håll. Inte minst i Sydamerika.

Match 7 . I grupp B i Copa Libertadores är det en hård kamp om andraplatsen som leder till slutspel. Club Libertad är inte så mycket att göra åt i toppen, men bakom är det dessa två klubbar som stångas. CA Paranense är inte något av de bättre lagen i Brasilien. De har inlett den inhemska ligan mediokert och imponerar sällan på bortaplan. Att de fick en plats i den här storturneringen beror på att kravlade sig hela vägen till final i den brasilianska cupen i fjol. Jag är inne på att brassarna har en väldigt tuff match framför sig.

The Strongest toppar den bolivianska ligan och har varit spelmässigt överlägsna i sina båda hemmamatcher, mot Libertad och Caracas i detta gruppspel. Att båda tillställningarna bara slutat 1–1 får tillskrivas varians. The Strongest har haft närmare 70% bollinnehav i båda dessa fajter och skapat otroligt mycket framåt, 52 avslut på 180 minuter fotboll är brutalt. De har naturligtvis vunnit xG klart. En stor anledning till dominansen är så klart den tunna luften i La Paz som är beläget 3 600 meter över havet. Motståndarna får helt enkelt pingislunga. The Strongest måste gå för vinst här om en biljett till åttondelsfinalen ska kännas rimlig. Räkna återigen med ett att värdarna för matchen.

Med normal utdelning denna gång så ska det vara toppchans till tre pinnar. Runt 50% är ettan vettig.

SPIKEN

The Strongest (match 7)

The Strongest har inte fått valuta för sina två hemmamatcher i Copa Libertadores gruppspel som de dominerat med eftertryck. Dags för retroaktiv utdelning nu. CA Paranense är inget av de bättre brasilianska lagen och kommer få det väldigt jobbigt på

3 600 meters höjd i La Paz.

SKRÄLLEN

Östersund (match 2)

Halmstad är sällan ett lag att hålla i handen när de ställs ut som stora favoriter. Den bästa lagdelen finns i defensiven och HBK har svårt att dominera matchbilder. Östersund har fortsatt en hel del allsvensk kvalitet kvar i truppen och undervärderas.

DRAGET

Emelec (match 6)

Deportivo Táchira från Venezuela har överpresterat hittills med sina fyra poäng. I övrigt är formen svag och försvarsspelet undermåligt. Laget ligger på en medioker sjätteplats i sydamerikas kanske sämsta liga. Emelec är i grunden ett betydligt bättre lag och stod i priser runt 1,30 när dessa lag möttes i Ecuador. Fint spelvärde på tvåan som chansspikas.