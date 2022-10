Undervärderat Barcelona bra spikval på Camp Nou

Vi har ännu en härlig Champions League-kväll framför oss denna onsdag. Sex matcher från mästarturneringens femte omgång i gruppspelet tar plats på Topptipset, som avslutas med en League One-kamp från England och en cup-semi från Argentina.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Barcelona ligger pyrt till i grupp C efter att bara fått med sig en pinne mot Inter (3–3). Det innebär att katalanerna måste förlita sig på att Viktoria Plzen lyckas knipa poäng i den tidiga matchen i Milano i kväll samtidigt som Barca vinner mot Bayern för att chansen till vidare avancemang i turnering ska finnas kvar. Ett långsökt scenario. Med det sagt tycker jag Barcelona har haft en hel del stolpe ut i den här turneringen och varit bättre än resultaten säger. Framför allt i bortamatchen mot Bayern München där de rödblå totalt sett var det bättre laget, skapade klart flest målchanser och pressade tyskarna rejält. Hemma på Camp Nou kan mycket väl den rättvisa revanschen komma.

Bayern är nämligen redan klara för avancemang i CL och har i ärlighetens namn inte imponerat nämnvärt i Bundesliga. Här saknas också ett koppel centrala spelare som Neuer, Sané och Hernandez. Just Sané avgjorde hemmamatchen med ett vackert solomål.

Barcelona har gått starkt i La Liga på slutet och gjort processen kort med bra lag som Villarreal och Athletic Bilbao som de slagit tillbaka med totalt 7–0 i de senaste två matcherna. Formen går således inte att ifrågasätta.

När tipparna ser ut att undervärdera värdarna, som ska vara rätt klara favoriter i kväll, så skapas fint spelvärde till vänster. Stannar ettan kring 40% så väljer jag sida och spikar.

■■ Match 5 . Goda råd är dyra för både Atlético Madrid som Bayer Leverkusen i Grupp B. Club Brugge har överraskande dragit ifrån i toppen och nu finns det bara en slutspelsplats kvar att slåss om. Porto sitter just nu på den två pinnar före Atlético och tre före Kusen. Här är det således troligen vinna eller försvinna som gäller för båda lagen. Diego Simeones gäng visar okej form i La Liga där på slutet slagit både Real Betis och Athletic Bilbao på bortaplan. Dock utan att vara dominant på något sätt. Truppläget är dock bra och den här reken utgår mer från att Leverkusen är under isen.

Tyskarna har haft en usel säsong så här långt och är fast i Bundesligas bottenstrid. 0–3 hemma mot Porto senast var ingen vacker syn och det följdes upp av en pinsam 1–5-förlust borta mot Frankfurt i ligan. Att Xabi Alonso kommit in som ny tränare har hjälpt föga och här har spanjoren flera viktiga spelare som är osäkra till spel, bland annat Patrik Schick i fronten. Med tanke på att i stort sett varje spelare i laget underpresterat denna säsong har jag svårt att se hur Leverkusen plötsligt ska blomma upp på svårspelade Wanda Metropolitano mot ett gediget Atlético som är vant med de här sammanhangen och att spela med kniven mot strupen.

Ettan kanske streckas i högsta laget, men är en trolig spik.

■■ Match 7 . I jakten på skrällar letar jag mig ner i engelska League One. Precis som The Championship är det en otroligt svårtippad liga där lagen spelar många matcher och alla lag kan slå alla. Sheffield W ska tillhöra toppskiktet av serien och klassikerklubben är en av favoriterna att ta sig tillbaka upp i seriesystemet. Truppen rankas som den kanske bästa i ligan och framför allt defensiven håller högsta klass på den här nivån. De släpper till väldigt få målchanser och snittar under ett mål i baken per match. Så att Wednesday är stor favorit när nykomlingen Bristol Rovers gästar är inte så konstigt. Men jag är ändå sugen på att jobba skräll.

Gästerna, med den gamle bråkstaken Joey Barton som tränare, visar nämligen storform med sju raka utan förlust. Offensiven glimrar för tillfället där ligans kanske bästa spelare för stunden, Aaron Collin, går på vatten och leder poängligan med sina nio mål och sex assist. Sett till xG har Rovers faktiskt skapat fler målchanser än Sheffield W under säsongen, så ska något lag rå på den här robusta defensiven så kanske det är just Bartons gäng.

Visst är det ett litet långskott, men på lite större kuponger som jagar utdelning känns det givet att gardera hela vägen och jobba in främst tvåan till låg procent.

SPIKEN

Napoli (match 4)

Napoli har varit ett stort utropstecken under hösten och är nog det lag som överraskat mest i positiv riktning. De ljusblå har gått fram som en slåttermaskin i både CL och Serie A. Här väntar tacksamt motstånd i gruppens slagpåse Rangers som inte alls räckt till i de här sammanhangen. Kvällens bank.

SKRÄLLEN

Bristol Rovers (match 7)

Bristol Rovers är värda ett skrälltecken efter att ha visat fin form under en längre tid. Sju raka utan förlust och League Ones kanske bästa spelare Aaron Collin fortsätter ösa in poäng.

DRAGET

Barcelona (match 1)

Bayern München ser i ärlighetens namn inte oslagbara ut denna säsong och har en rad avbräck till den här matchen. Dessutom är tyskarna redan klara för avancemang i gruppen. Barcelona var det bättre laget i bortamatchen och undervärderas hemma på Camp Nou.