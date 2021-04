Underskattat Strasbourg kupongens heta skrälldrag

Som vanligt på fredagarna så brukar det bli en rejäl resa runt Europa. Denna vecka är inget undantag då Tyskland, Spanien, Frankrike, England, Belgien, Portugal och Irland står som värdar för kvällens Topptips. Totalt sett en klart intressant kupong där ett par vettiga spikar, kompletteras med en bank och framför allt ett jättefint skrälläge i Frankrike till för låg procent.

Match 4. Den skrällen hittas i Marseille. Strasbourg har en udda fallenhet att trivas bättre på bortagräs än hemma. På de senaste fem resorna har gästerna grejat poäng eller vunnit fyra av dem. Här vill Strasbourg säkra ett nytt kontrakt och kommer sälja sig dyrt. De har tidigare under våren visat att de kan hota topplagen, som när de besegrade formstarka guldaspiranten Monaco. Det är också läge att ta revansch för den nesliga 0–1-förlusten mot Marseille på hemmaplan tidigare under säsongen där Strasbourg dominerade matchbilden men OM turade in sitt enda skott på mål i matchen.

Sedan dess har Marseille bytt tränare till Jorge ”El Loco” Sampaoli som faktiskt fått laget på lite bättre köl. Men det ser knappast så stabilt ut som procenten på ettan säger här. Försvaret ser fortfarande rejält rörigt ut stundtals.

Med en etta som rör sig runt 65% så är helgarderingen ett måste. Tvåan till 15% är en ypperlig kupongrensare.

Match 1. Southampton är ett ytterst märkligt lag som är väldigt svåra att placera för tillfället. Helt okej insatser blandas med rent usla. Formmässigt är dock The Saints klart sämst i Premier League. Raden 2-1-12 på de senaste 15 ligamatcherna är inte mycket att skriva hem om. Kontraktet är ändå i praktiken säkrat och det känns som laget är slutkört och vill ta semester. Jobbigt frågetecken här på skyttekung Danny Ings som dras med en skada.

Sydkustlaget mötte Leicester nyligen i FA-cupens semifinal. Där såg vi en rätt jämn match, med relativt få målchanser, där Leicesters glödhete Iheanacho kunde avgöra med ett flippermål. Det var dock Southamptons stora möjlighet och laget var helt all in. Nu är det Leicester som kommer med all motivation. Brendan Rodgers rävar har allt i egna händer om en Champions League-plats och en seger här skulle cementera en topp 4-placering. Tre raka tävlingssegrar, ett truppläge som är bättre än på mycket länge och formstarka anfallare talar för värdarna. Plus högre klass i grunden.

Håller sig tvåan runt 50% är det en klart vettig spik.

Match 3. Ett annat gäng som är inne i en tung period är Levante. Fem förluster på de sex senaste ligamatcherna och en offensiv som helt gått i stå är vad som är verkligheten. De tidigare pålitliga målskyttarna Roger Martí och José Morales har inte alls fått till det på slutet, vilket är en av anledningarna till att Levante bara mäktat med två mål på dessa sex matcher.

Då är det helt annan fart i Celta Vigo som har fått sig en rejäl skjuts under nya tränaren Eduardo Coudet. Han står för en offensiv och frejdig fotboll, vilket inte minst stjärnan Iago Aspas tycks älska. Den lille finliraren har stått för en strålande säsong och öser in mål och assist för tillfället. Hemma på Balaidos kan Celta hota samtliga lag i La Liga och ska ha toppchans mot formsvaga Levante.

Ettan erbjuder fint spelvärde om den inte kliver för högt över 55%.

SKRÄLLEN

Strasbourg (match 4)

Bortastarka Strasbourg kommer högmotiverade till Marseille för att ta de sista poängen för att säkra kontraktet. Med tanke på Marseilles ojämna säsong blir de alldeles för högt streckade. Tvåan till ynka 15% är bästa skrälldraget på kupongen.

SPIKEN

Leipzig (match 2)

Semifinal i den Tyska Cupen där Leipzig törstar efter en titel. Här kommer ligatvåan inte lämna något åt slumpen. Slog Werder Bremen, som för övrigt har sju raka förluster i Bundesliga, med klara 4–1 här på Weserstadion för bara två veckor sedan. Klara favoriter igen.

FAVORIT I FARA

Porto (match 6)

Porto har problem med målskyttet och fick nöja sig med en poäng mot mittenlaget Moreirense senast. Famalicao har gjort flera bra insatser mot topplag under säsongen och ska inte underskattas. Tidigare i april tog de bland annat en pinne borta mot serieledande Sporting Lissabon. Den högt streckade ettan bör garderas om större pengar jagas.