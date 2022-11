Tyvärr Qatar – ni förlorar i premiären

Då vi har ett VM-tips som kör igång på måndag så utgår söndagens Europatips. Istället får vi nöja oss med ett Topptips som inleder med VM-premiären och fylls upp av träningslandskamper, den spanska andradivisionen och en kvalmatch mot Damallsvenskan.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Ett VM mitt i vintern kändes inte så hett från början, men nu när mästerskapet står för dörren kan jag inte hjälpa att det börjar pirra lite ändå. En landslagsturnering med världens bästa spelare kittlar alltid lite extra. Kalaset kickar igång under söndagen när värdnationen Qatar ställs mot Ecuador. Det lilla landet från Mellanöstern har siktat mot detta VM-slutspel under en längre tid och spelarna i truppen har tillbringat mycket tid tillsammans. Att samtliga hör hemma i den inhemska ligan har gjort det enklare att ta med alla på landslagsläger. Nu har Qatar varit samlade i över en månad medan de flesta andra länder sågs för mindre än en vecka sedan. Det är såklart en fördel. Den stora, tydliga nackdelen är dock att truppen inte håller på den här nivån. Lirare som Hassan, Boudiaf och Al-Haydos må ha en bit över 100 landskamper i bagaget, men de var också med under VM-kvalet mot Ryssland där Qatar slutade sist i sin kvalgrupp bakom nationer som Kina, Uzbekistan och Syrien. De har utvecklats en del sedan dess, men detta är fortfarande VM:s kanske allra sämsta lag. Ecuador har betydligt mycket mer att ge och stod för ett makalöst fint VM-kval där de slutade fyra i den sydamerikanska gruppen, före nationer som Colombia och Chile. Visst tog de majoriteten av sina pinnar hemma på hög höjd där bland annat Argentina och Brasilien luggades på poäng, men de kryssade mot Brasilien i Brasilien i förra sommarens Copa América. Det säger en del om potentialen i laget. Enner Valencia är fortfarande den stora stjärnan och han som ska göra målen, men Brighton-trion Sarmiento, Estupinán och Caicedo kommer göra mycket nytta. Även Valladolids Plata är en sevärd lirare som kommer trolla med Qatars backlinje. Trots hemmaplan får Qatar ses som underdog mot denna motståndare som jag håller klart högre och stannar tvåan runt 40% är det en vettig spik att bygga systemet kring.

■ Match 4. Bulgarien drömmer precis som Sverige om ett nytt 1994 då lirare som Stoichkov och Balakov förde Bulgarien fram till en semifinal i VM. De är dock fjärran från den klassen nu och trots att bulgarerna har vunnit tre raka landskamper ligger de inte bättre än 72:a på FIFA:s ranking, strax bakom Förenade Arabemiraten och Montenegro. I torsdags besegrades Cypern med 2-0 på Medelhavsön och det var åtminstone en prestation som lovade gott för framtiden. Ludogorets-duon Despodov och Delev stod för varsin balja i den matchen och det är just de två som är de största hoten i detta bulgariska landslag. Werder Bremens Gruev är ett spännande framtidsnamn, men annars säger det en del att startspelare som Hristov (Spezia) och Krastev (Fiorentina) inte platsar i sina klubblag. Vi ska också ha med oss att även om fem raka landskamper utan förlust ser bra ut på pappret har två av dessa matcher varit mot lilla Gibraltar och bulgarerna kryssade faktiskt borta mot den lilleputtnationen. Luxemburg är också en mikronation, men det är ett fotbollsland som har fått ett rejält uppsving de senaste åren. För några dagar sedan spelade de 2-2 mot Ungern som tidigare under året har gett England och Tyskland på läppen. Sinani (Norwich), Barreiro (Mainz), Borges Sanches (Borussia Mönchengladbach) och Rodrigues (Al Wehda) hade troligen klivit rakt in i gästernas startelva och på hemmaplan håller jag, och spelbolagen för den delen, Luxemburg högre än Bulgarien i dagsläget. Tipparna håller dock inte med vilket gör att värdet på ettan blir magnifikt. Det tänker jag såklart inte missa. Ettan är urtypen av en värdespik.

■ Match 7. Lugo har det jobbigt just nu med tre raka omgångar i den spanska andradivisionen utan seger och förra helgen åkte de ur Copa del rey mot lilla Arenas Club. Här får gästerna klara sig utan sina ordinarie mittbackar Alberto Rodríguez och Neyder Lozano som båda är avstängda. Det gör att tipparna inte har något förtroende alls för gästerna i denna match. Något felaktigt kan tyckas för Lugo är ett välorganiserat lag som sällan faller ur ramen. De har trots allt en målskillnad på -4 efter 15 omgångar vilket vittnar om att de nästan alltid är med i matcherna. I Jaume Cuellar och inte minst Chris Ramos har Lugo offensiva pjäser som är kapabla att såra de flesta försvaren i ligan. Den sistnämnda har nätat sex gånger under ligahösten och satte dit en boll i senaste omgången då Lugo lirade 1-1 mot topplaget Cartagena. FC Andorra ligger på den övre halvan av tabellen, men det är ett lag som inte är att lita på. Finfina prestationer varvas med rena bottennapp och Andorra har faktiskt gjort lika få mål som Lugo under hösten. De har dock varit något tätare bakåt. I den senaste ligamatchen fick FCA stryk hemma mot Racing Santander med 0-1 och det var det tredje nederlaget på de fyra senaste hemmamatcherna. Med sådana siffror med sig in i söndagens batalj är det svårt att förlika sig med att ettan lär hamna i trakterna kring 70% när den snarare ska stå i dryga 50. Det är alldeles för högt och då är det högersidan som ådrar sig mitt intresse. Jobba skrällen vid Pyrenéerna för lite skönt kupongrens.

Spiken

Ecuador (match 1)

Ecuador har gott om spelare som gjort det bra i stora europeiska klubbar under hösten och det ska väga tyngre än hemmaplan i söndagens VM-premiär. Vettig spiktvåa.

Skrällen

Lugo (match 7)

Andorra har haft stora problem på den egna gräsmattan den senaste tiden och förtjänar inte alls sitt stora favoritskap. Lugo har kapacitet att skrälla i furstendömet.

Draget

Luxemburg (match 4)

Luxemburg har flera spelare som spelar i ganska stora klubbar och hemma mot ett Bulgarien på dekis ska de gälla som knappa favoriter. Jättefint värde på ettan som spikas.