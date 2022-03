Tvåan rensar rejält på Parken

Det är fattigt med matcher denna måndag vilket gör att dagens Topptips spelas över två dagar. Kvällens två drabbningar är en träningslandskamp och ett möte från den spanska andraligan. Under tisdagens smäller det lite högre då det förutom fler träningslandskamper finns kvalspel mot U21-EM att tillgå. Där ska bland annat Sverige in i elden i en viktig match mot Irland. Blågult streckas högt, särskilt med tanke på att det blev stryk mot de fysiska britterna på bortaplan.

I U21 EM-kvalet hittar jag faktiskt alla mina tre spikar, där jag gillar två extra mycket.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3. Jag spikade emot Danmark på lördagens Stryktips där en ej ordinarie elva också fick det tufft borta mot Nederländerna och torskade med 2-4. Framför allt så höll inte försvarsspelet ihop när den ordinarie mittbackduon Kjaer (Milan) och Christensen (Chelsea) är två viktiga kuggar som inte är med i truppen denna samling. Kul att se var ändå att Eriksen byttes in, blev hyllad, och målade. Nu väntar en på pappret lättare uppgift hemma på Parken. Men knappast så lätt som det svenska folket vill tro. Serbien har visserligen Juventus skyttekung Dusan Vlahovic out denna samling på grund av skada, men i övrigt är i stort sett bästa möjliga trupp inkallad. Serberna träningsspelade mot Ungern i veckan där de vann med 1-0 efter att Fulhams monsterstriker Mitrovic avgjorde. 35 mål på 35 matcher i The Championship är rekord i ligan och kommer Danmarks backlinje inte upp i bättre nivå än mot Nederländerna kommer den storvuxna anfallaren få lägen här också. I övrigt finns rejält med klass hos gästerna. Inte minst på mittfältet där Tadic (Ajax), Milinkovic-Savic (Lazio), Kostic (Frankfurt) och Gudelj (Sevilla) huserar. Att serberna skrällde borta mot Portugal i den sista omgången i VM-kvalet och vann gruppen var en stor överraskning, men ingen tillfällighet. Danmark är alltid vassa inför den peppade hemmapubliken på Parken, men det är trots allt en träningsmatch med en sämre hemmaelva än vanligt. Över 60% på ettan är minst 10 procentenheter för högt. Jag vill krita på alla tecken direkt där tvåan är en rensare av rang.

■ Match 7. Det är sista chansen för Österrike att haka på drömmen om ett U21-EM. Blir det inte vinst ikväll mot Norge så är det kört. Men här ska de knappast vara chanslösa. Österrike har ett klart vettigt lag och 1-3 på bortaplan i Drammen var ett klart missvisande resultat då. Faktum är att Österrike dominerade den matchen och vann bland annat goal attempts med 19-6. Truppen är riktigt stark där alla spelare lirar på hög nivå i österrikiska lag som Rapid Wien, Sturm Graz, Salzburg, tyska Bundesliga eller franska Ligue 1. Salzburgs Chukwubuike har bland annat gjort sju mål på åtta landskamper med det här laget och hans lagkamrat, stjärnskottet Junior Adamu, har nätat i Champions League den här säsongen. Senast blev Österrike första lag att ta poäng av suveräna Kroatien i den här gruppen när fick med sig 0-0 från bortaspelet. Norge hade i sin tur större problem än väntat med att lösa tre pinnar borta mot Azerbajdzjan (2-1). Visst finns det en hel del talang i truppen, men det svenska folket undervärderar svårighetsgraden mot ett hemmastarkt Österrike. Ettan borde streckas runt 50%, men går i skrivande stund att få till under 40%. Bra värdespik!

■ Match 8. Mer U21-kval mot EM. I grupp D ska Grekland och Portugal göra upp i en gruppfinal. Genom en väldigt solid defensiv och bara ett insläppt mål på sju matcher så toppar faktiskt Grekland gruppen. Totalt bör det dock inte räcka hela vägen mot ett på pappret betydligt bättre Portugal. Gästerna har en match mindre spelad med raden 5-1-0 och starka 21-1 i målskillnad. Vid vinst här är gruppsegern väldigt trolig och det finns ingen anledning att inte gå för det. Truppmässigt är gästerna på allra högsta nivå där inte minst hela kvalets skyttekung Gonzalo Ramos (Benfica) imponerat stort med nio mål på sex matcher. Andra häftiga spelare är Fulhams supertalang Fábio Carvalho, som redan ryktats till större klubbar, och Wolves Fábio Silva. Det ska mycket till för att Grekland ska hålla nollan intakt och lyckas de inte med det så har de inte en offensiv som på långa vägar kan mäta sig med motståndet här. Då tipparna ser ut att ranka upp grekerna efter tabellen så ser tvåan inte ut att springa i väg för högt. Runt 60% är det en solid spik att luta sig emot.

Spiken

Portugal (match 8)

Tuff gruppfinal på bortaplan visserligen, men Portugal har en klart högre nivå i sig än Grekland vilket borde visa sig. Gonzalo Ramos har haft lekstuga i det här kvalet och kan han bara hitta nätet så får Greklands i sammanhanget tama offensiv svårt att rädda upp det. Vettig favorittvåa.

Skrällen

Serbien (match 3)

Med ordinarie mittbacksduon Kjaer och Christensen ute ur leken denna samling hade Danmark stora problem med defensiven senast mot Nederländerna. Här bli de rödvita ändå överstreckade mot ett starkt Serbien. Gästerna vann sin VM-kvalgrupp före Portugal och har en Mitrovic i storform på topp. Skrälltvåan ska med.

Draget

Österrike (match 7)

Österrike var det bättre laget borta mot Norge, men föll ändå. Sista chansen nu att haka på i toppen, värdarna måste gå för vinst. Truppen är väldigt stark med spelare som Salzburgs stjärnskott Junior Adamu och Bundesliga-laget Bielefelds poängkung Patrick Wimmer, bland andra. Norge har också en talangfull generation att tillgå, men övervärderas på bortaplan. Fint värde på ettan som spikas.