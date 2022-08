Tvåan på Arsenal är en rimlig spik i premiären

Ett högoktanigt Topptips som bjuder på godbitar från Europas alla hörn. Precis som många andra håller jag premiären i Premier League mellan London-rivalerna Crystal Palace och Arsenal som kupongens stora höjdpunkt, men därutöver ska det även bli högst intressant att se vad ett Bayern München utan Robert Lewandowski kommer prestera. Jag tror mig kunna urskönja ett par intressanta drag och tycker även att det doftar hög utdelning då ligapremiärer alltid är luriga.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. När det kommer till transfersommaren har Arsenal stått för ett gäng på förhand fina värvningar. London-klubben har bland annat knutit till sig Fabio Vieira från Porto och Marquinhos från Sao Paolo, men sticker ut gör förstås Oleksandr Zinchenko och Gabriel Jesus som bägge anslutit från Manchester City. Jesus har sett brutalt bra ut under försäsongen och öst in mål. Mikel Arteta fick fason på The Gunners redan i fjol då laget trots en katastrofal start var ytterst nära att lösa en Champions League-biljett. Tidigare nämnda Jesus har som sagt stått i rampljuset under försäsongen och kan brassen förvalta det förtroende han väntas få av sin spanske tränare bör de rödvita kunna ta ytterligare ett kliv framåt denna säsong. London-rivalen Crystal Palace har inte varit lika aktiv under transferfönstret. Stommen hos Patrick Vieiras manskap ser likvärdig ut med i fjol då det fortsatt är spelare som Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Eberechi Eze och Marc Guehi som förväntas gå i bräschen hos Örnarna. Ett kännbart tapp för Kristallpalatset är dock den unge engelske landslagsmannen Conor Gallagher, lagets kanske bästa spelare i fjol, som återvänt till Chelsea där han varit utlånad ifrån. Precis som oddsen påtalar är Artetas gäster tydliga favoriter inför denna derbypremiär. 6-0-segern mot Sevilla senast satte punkt för en totalt sett lyckad försäsong, och även om förra säsongens enda besök på Selhurst Park slutade med en 0-3-förlust så tvekar jag inte inför att spika ett skickligare Arsenal om tvåan håller sig runt 55%.

■■ Match 2. Det räckte inte hela vägen för Huddersfield förra säsongen. Playoff-finalen mot Nottingham slutade med brustna hjärtan för alla Hudds-fans och som lök på laxen valde tränaren tillika Marcelo Bielsas gamla adept, Carlos Corberán, att lämna klubben därefter. Onekligen tungt för The Terriers och jag har svårt att se att de radar upp lika starka resultat i The Championship denna säsong. På spelarfronten har bland annat den viktiga duon Lewis O’Brien och Harry Toffolo, som ihop bara missade en enda match i fjol, valt att söka lyckan i Premier League och Nottingham. Betydande tapp för West Yorkshire-gänget. Premiären mot Burnley var ett tydligt kvitto på att laget inte håller samma nivå då de blev utspelade på hemmaplan av Vincent Kompanys adepter. Värdarna då? Birmingham spås, precis som föregående säsong, kampera på den undre halvan av tabellen. Blånäsornas frontman Troy Deeney har åldrats och håller inte alls samma nivå som när han sköt Watford till ett Premier League-kontrakt säsongen 2012/13. Men även om nivån inte är densamma finns rutinen där hos en alltid hårt jobbande Deeney. Kollektivet i Birmingham stod för en habil insats i premiären mot Luton (0-0) och när det nu vankas hemmamatch på St. Andrew’s, där det bland annat blev vinst mot bland annat West Brom och just Luton i fjol, håller jag ändå värdarna som de troligaste segrarna av denna uppgörelse. I jakten på storkovan kan det vara klokt att våga ta ställning där andra gärna använder garderingspennan. Ettan till 35% är en fräck chansspik!

■■ Match 4. David mot Goliat på Parc Olympique Lyonnais i denna Ligue 1-premiär. Spelbolagen håller som väntat Lyon som gigantisk favorit inför denna drabbning och något annat vore förstås konstigt. Förutom möjligen Islam Slimani och Xherdan Shaqiri har de mörkblå från den gastronomiska huvudstaden inte tappat speciellt många profiler, och in i truppen har Alexandre Lacazette samt Nicolás Tagliafico kommit från Arsenal respektive Ajax. Det är möjligt att Les Lyonnais lyckas placera sig bättre denna säsong jämfört med den, faktiskt, pinsamma åttondeplatsen i fjol. Men jag håller inte detta lag som någon titelkandidat. Erfarenheten säger att nykomlingar brukar vara som bäst under den inledande halvan av ligaspelet. AC Ajaccio gjorde det riktigt bra i Ligue 2 i fjol och har inför denna säsong framför allt rustat upp på backsidan. Mickael Alphonse och Clement Vidal är två gedigna värvningar. Lyckas duon och deras kamrater hantera en listig Lacazette är mycket vunnet. Lita på att den tidigare Arsenal-strikern kommer att få slita hårt för att ge sig själv ytor i denna fight. Offensiven är gästernas akilleshäl, men har den gamle räven Riad Nouri vaknat på rätt sida är det inte alls omöjligt att det rasslar i hemmalagets nät. Jag tror att ettan landar någonstans runt 75-80% till spelstopp och tvekar därför inte en sekund innan jag plockar fram den breda penseln. Helgardera och jobba X2 för storskräll!

Spiken

Arsenal (match 1)

Londonderby där Mikel Artetas intressanta truppbygge knappast lämnar Selhurst Park med en 0-3-förlust i bagaget likt senast. Gabriel Jesus har sett otroligt vass ut under The Gunners försäsong och kommit in i laget perfekt. Tvåan singlas!

Skrällen

Ajaccio (match 4)

Nykomlingen från Korsika ska ses med någorlunda god chans att störa ett Lyon som inte rosade marknaden i Ligue 1 fjol, något den blygsamma åttondeplatsen är ett kvitto på. Les Lyonnais har visserligen stärkt upp truppen med både Lacazette och Tagliafico inför denna säsong, men det luktar trots detta flopp. Ett piggt Ajaccio är min bästa skrällkandidat!

Draget

Frankfurt (match 3)

Trots att Bayern München har sålt Robert Lewandowski till Barcelona väntas den röda maskinen fortsatt dominera Bundesliga. Sadio Mané är en värdig ersättare till polacken och i övrigt består stommen. Men det är trots allt Europa League-vinnaren som väntar i premiären, på bortamark dessutom. Jag väljer att plocka med ett Frankfurt med bra skrällpotential i ett tidigt skede. Alla tecken!