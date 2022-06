Tvåan ett måste om man jagar utdelning

Nations League inleder fredagens Topptips med fyra matcher, där de tre första håller hög kvalitet. Kval mot de Afrikanska Mästerskapen fyller på och kupongen avslutas i den brasilianska andraligan.

Tänk på att match 5 , mellan Burkina Faso och Kap Verde, spelas på neutral plan i Marocko. Ingen hemmaplansfördel alltså, vilket man lätt kan tro.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Kroatien ser ut att bli brutalt överstreckade av det svenska folket i kväll. Värdarna lyckades utan att imponera nämnvärt ta sig till VM i en relativt enkel grupp. Under kvalspelet var de bland annat illa ute hemma mot Slovakien (2–2) och torskade mot nämnda Slovenien. Framåt finns det ingen riktig superstriker och här saknas både Rebic (Milan), men framför allt Perisic som varit en viktig del för offensiven under en lång tid. Lägg därtill att gamle Modric spelade Champions League-final så sent som i lördags och är möjligtvis inte i fysiskt topptrim efter en lång säsong.

Österrike har haft tunga år och inte lyckats i kvalspelen till mästerskapen. Det tänker alplandet råda bot på nu genom att ta Ralf Rangnick som ny förbundskapten. Han gör sin första samling med laget nu och det kan mycket väl betyda en nytändning för klasspelare som Alaba, Arnautovic och Sabitzer. Kroatien streckas i skrivande stund upp mot 70% när oddsen säger att det inte ens är 50% chans på vinst.

När det vankas otroligt spelvärde till höger är Kroatien knappast en favorit att hålla i handen. X2 är givna inslag på alla kuponger som går för utdelning.

■■ Match 4 . Det kommer knappast bjudas på något fotbollsgodis i Vaduz när Liechtenstein tar emot Moldavien. Två blåbärsnationer som inte är vana vid att segerjubla. Här håller jag dock gästerna som det klart bättre laget. Moldavien åkte ur C-divisionen i Nations League i fjol och ska vara ett av de bättre lagen i D-visionen. I truppen finns bland annat ett gäng spelare i den grekiska högstaligan.

Där ligger Liechtenstein i lä. Förutom stjärnan Nicolas Hasler som håller till i den schweiziska andraligan så är det mestadels spelare från den svaga inhemska ligan. Sedan 2018 har Liechtenstein bara vunnit en enda match, mot lilla odugliga San Marino. Sedan Noah Frick lyckades möla in 1–1 mot Armenien i september har det blivit raka förluster med en total målskillnad på 0–26.

Tipparna verkar dock inte vilja sida så hårt som de borde vilket skapar spelvärde på Moldavien här. Allt under 60% på tvåan spikas rakt av.

■■ Match 6 . Elfenbenskusten åkte ut redan i åttondelen i de Afrikanska Mästerskapen. En rejäl missräkning. Men det stora målet är ändå det kommande mästerskapet som ska spelas på hemmaplan. Här väntar den första kvalmatchen dit. Och det är med en otroligt namnstark trupp man kliver in som solklar gruppfavorit. I stort sett alla spelare lirar i de stora europeiska ligorna. Sébastian Haller, Frank Kessie, Wilfried Zaha, Maxwel Cornet och Nicolas Pépe är bara några av stjärnorna. Spelare som alla har det lilla extra och kan avgöra matcher på egen hand. Håller värdarna bara ihop det som ett lag också så ska Zambia vara en munsbit på hemmaplan.

Gästerna tog sig inte till de förra Afrikanska Mästerskapen och består mestadels av spelare från den svaga inhemska ligan. Den enda spelaren som återfinns i någon större klubb är Enock Mwepu som haft en skadefylld säsong i Brighton. När Zambia ställs mot någon av de bättre afrikanska nationerna har de sällan, eller aldrig, något att säga till om. Här råder det stor klasskillnad.

Det är bara att hoppas att ettan stannar under 70% och inte överstreckas. För det är kupongens absolut troligaste tecken. Spik.

SPIKEN

Elfenbenskusten (match 6)

Elfenbenskusten har hög klass på truppen med mängder av stjärnor ute i de stora europeiska ligorna. Klasskillnad här mot ett anonymt Zambia som inte brukar ha något att säga till om när motståndet skruvas upp. Ettan är kupongens troligaste spik.

SKRÄLLEN

Österrike (match 3)

Kroatien, utan givna Perisic, är kupongens kanske mest övervärderade favorit. Österrike har precis tagit nya tag genom att anställa Ralf Rangnick som förbundskapten. Jag blir inte förvånad om det innebär en boost. Skrälltvåan streckas alldeles för lågt för att inte få plats.