Tvåan är kupongens absolut bästa skräll

The North London derby är den stora höjdpunkten på torsdagens Topptips då Tottenham och Arsenal slåss om den fjärde Champions League-platsen. Det är en av de mer svårtippade drabbningarna i kväll, även om jag lutar åt att Spurs ska ha en bra chans.

I övrigt är det högstaligorna från Spanien, Belgien och Danmark som gäller. Kupongen avslutas hemma i Sverige och tre matcher i Damallsvenskan. Där har vi tre rätt troliga vinnare vilket gör att jag egentligen bara hittar en riktigt bra skräll. Mindre system och lägre radinsatser kan således vara en bra väg att gå för att maximera värdet.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 5 . De regerande danska mästarna Bröndby är inte i närheten av att försvara sin titel. Den stora anledningen är att huvudstadslaget tappat i stort sett en hel elva sedan det fina fjolåret. I januari föll även viktiga lirare som Morten Fendrup (Genoa) och Mikael Uhre (Philadelphia) bort för proffslivet. Sedan den danska Mästerskapserien startade har Bröndby varit helt under isen. Sju omgångar har resulterat i en ynka poäng. Ni förstår att det inte blir någon rolig resa till Herning för ett möte med seriens just nu formstarkaste lag, Midtjylland. Där är det nämligen betydligt bättre stämning efter urstarka 13 poäng på de fem senaste omgångarna. Det har nämligen gjort att titelracet, som för bara någon månad sen såg hopplöst förlorat ut till FC Köpenhamn, nu är vidöppet. Vid vinst ikväll skiljer det bara en pinne upp till FCK på förstaplatsen. Midtjyllands trupp är tämligen intressant med hela sju brassar. Evander och Brumado håller hög klass framåt och en joker i leken är rutinerade Vagner Love som agerar inhoppare. En spelare som Edward Chilufya, given i Djurgården i fjol, får således kämpa för speltiden. Faktorer som klass, form, motivation och hemmaplan talar alla för Midtjylland. Skulle ettan hålla sig under 60% är den ett kap, om inte endast en solid spik.

■ Match 6. Satsande Hammarby har knappast fått någon drömstart på Damallsvenskan. Sju poäng på sju matcher är inga mästartakter direkt. Men då ska vi komma ihåg att Bajen haft ett tufft öppningsschema med bortamatcher mot hela den förmodade topptrion Rosengård, Häcken och Linköping. I de matcherna har söderbönorna inte räckt till, framför allt defensivt. Framåt finns det dock hög klass med en av ligans bästa anfallare i landslagets Madelen Janogy. Hon var tillbaka efter skada senast mot Vittsjö och hittade målet direkt. Ikväll tror jag det blir fler nätrassel från Janogys fötter. Brommapojkarna är nykomlingar i Damallsvenskan och har som väntat fått en tufft start. Förlust i sex av de sju första omgångarna och vinsten kom hemma mot en annan nykomling, Umeå. Mot ett Bajen som har mer i sig än vad de hittills visat är det, precis som oddsen indikerar, i grunden klasskillnad. Under 65% så är det bara att hämta hammaren och spika ner tvåan.

■ Match 2. Real Sociedad har inte lyckats hänga på topp 4 och slaget om Champions League-platserna. Det har överlag sett tungt ut för baskerna under våren. Nu fyra raka utan vinst med förlust mot bottenlaget Levante senast. Det är framför allt anfallsspelet som hackar. Alexander Isak går igenom ett tungt år och har inte kunnat nå upp till fjolårets höjder. Bara fem mål på hela säsongen från svensken. Här är Isak dessutom avstängd. Med lagkaptenen och bästa målskytten Oyarzabal skadad så är lagets två största offensiva hot väck. Lägg därtill att givna mittbacken Le Normand också sitter på botbänken. Annat läge i Cadiz som vaknat till liv i striden om nytt kontrakt. Sju poäng på de fyra senast där fyra av de poängen tagits på bortaplan mot Sevilla (1-1) och Barcelona (1-0). Riktigt starka papper som visar att Cadiz trivs bra med att ligga lågt mot bättre motstånd. Med tanke på Sociedads avbräck i offensiven så ska det finnas goda chanser att freda målet och nypa skrällpoäng igen. Då gästerna bara har två poäng ner till giljotinen så kommer det kanske inte bli vackert, men Cadiz som kommer göra vad som krävs. När ettan då övervärderas rejält av det svenska folket så tittar vi på kupongens bästa skräll. Över 65% på ettan är 10 procentenheter för högt och X2 är högprioriterade tecken att få med om det ska bli någon utdelning att prata om ikväll.

Spiken

Midtjylland (match 5)

Midtjylland visar storform och slåss om ligaguldet. Bröndby har tagit en pinne på sju matcher och är jumbo i Mästerskapsserien. Just nu är det klasskillnad på de här två lagen då de gästande regerande mästarna har tappat mängder av spelare inför och under säsongen. Stabil etta.

Skrällen

Cadiz (match 2)

Real Sociedad har problem med målskyttet och med de två främsta offensiva spelarna Oyarzabal (skadad) och Isak (avstängd) blir det inte bättre. Cadiz har gått starkt i jakten på nytt kontrakt och visat i bortamatcherna mot Barcelona och Sevilla att de inte räds tufft motstånd. Skrälltvåan är given att få med.