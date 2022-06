Trollhättan är spiken i en mycket svår omgång

Det är svårtippat värre på onsdagens Topptips. Svenska Cupen kliver in med fyra matcher där klubbar från våra nedre divisioner drabbar samman. Lag som man har dålig koll på från start förväntas nu också rotera. Här gäller det att lita på att spelbolagen kan sitt, men några odds har ännu inte kommit ut på förmiddagen, och så länge de inte finns gäller det att hålla sig lugn i båten och försöka vänta in var spelvärdet hamnar.

Två tillställningar från Division 2, en norsk cupmatch och Copa Libertadores fyller upp kupongen.

ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem här

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Trollhättan är en storfavorit att hålla i handen ikväll. Laget fick med sig en skön trepoängare mot Lindome, vilket gör att de hakar på i den väldigt jämna toppen i Ettan Södra inför uppehållet. Nu ska bara en Svenska Cupen-match mot Vänersborgs FK avverkas innan semestern. Det är framför allt defensiven som gör Trollhättan till ett riktigt svårspelat lag. Bara nio insläppta på de 14 första omgångarna är bäst i serien där sju hållna nollor sticker ut. En spelare värd att nämna är den gamla Blåvitt-adepten Alexander Leksell, kusin med artisten Victor, som är en jätte därbak. Det visade sig inte minst i förlusten mot Olympic (1-3) nyligen, den enda matchen Leksell inte funnits med i backlinjen. Tre insläppta har nämligen inte hänt tidigare under säsongen. Nu väntar en tacksam uppgift mot lillebror i Vänersborg, ej att förväxla med Vänersborgs IF som lirar i Ettan. FK håller till i Division 2 där de går tungt och bara är målskillnad från nedflyttning. På bortaplan har de bara vunnit en match på hela säsongen och släppt in sju mål på sina två senaste resor. Med tanke på uppehållet som väntar lär Trollhättan inte spara på krutet nu och ställa upp med en stark elva. Då ska det vara klasskillnad i den här matchen där värdarna är bättre mot samtliga positioner. Trollhättan håller ännu en nolla och vinner stabilt. 3-0? Jag slösar inga tecken trots hög procent och bankspikar.

■ Match 7. En av de mest spelvärda skrällarna på kupongen hittas i den Norska Cupen (NM Cup) som är framme i 16-delsfinal. Vålerenga har inlett seriespelet tungt, men har har haft ett tufft schema med väldigt många bortamatcher. Hemma på Intility Arena i Oslo brukar värdarna bjuda upp till hårdare dans. 0-1 mot Odd senast var knappast rättvist där Vålerenga vann målchanserna med 25-11. Nu gäller det att spelare som Udahl och Layouni börjar hitta nätmaskorna så ska det snart börja rulla in treor. Här har Vålerenga spelledigt i helgen vilket gör att tränare Fagermo bör ställa en stark elva på benen för chansen att gjuta nytt självförtroende i laget. Det samma gäller inte alls Bodö/Glimt som först har en tuff bortamatch i ligan, mot nämnda Odd, redan på lördag och framför allt väntar Champions League-kval nästa veckan. Inhemskt cup-spel kommer inte högst på prioriteringslistan då så jag räknar med en hel del rotation. På den här arenan har Bodö inte vunnit sedan 2015 och här är det enligt oddsen 50/50 att den trenden håller i sig, åtminstone under ordinarie tid. När tvåan streckas upp över 60% är det således läge att prioritera spelvärda 1X.

■ ■ ■

Det är som sagt luriga utgångslägen i Svenska Cupen. Lagen är nämligen väldigt snåla med information och det är snudd på omöjigt att sia om några startelvor. Generellt så brukar tränarna lufta lite bänk och ge yngre förmågor chansen vid såna här tillfällen. Här kan man således fynda när elvorna släpps. Viktigt att ha koll på oddsförändringarna för då finns det god chans att hitta sent spelvärde.

Här är iallafall lite matnyttig information om några av cup-matcherna:

■ Match 4. Här hittar vi en stor favorit i IFK Stocksund som möter seriekollen från Division 2 Norra Svealand, Järfälla. Stocksund toppar tabellen med 32 poäng på 13 matcher och den fina målskillnaden 37-12. Serieledarna gästade faktiskt Järfällavallen så sent som förra veckan i serien där de vann med förkrossande 6-1. Första halvleken rapporterades dock vara rätt jämn där värdarna framför allt var farliga i kontringsspelet. Ett tyngre Stocksund tog dock över helt i andra halvlek och vann enkelt. Här är frågan om det roteras något i elvorna med tanke på att det är cupen som gäller, men båda lagen går på ledighet efter detta så det finns egentligen inte så mycket att spara på. Tvåan är värd att singlas upp till 70%, men kliver den över det bör garderingar ändå tänkas över då storfavoriten Trollhättan redan spikats. Sommarvärmen och eventuella rotationer kan ändå göra att tempot sänks vilket borde gynna ett sämre Järfälla.

■ Match 2. Motala har gjort det bra som nykomlingar i Ettan Norra och ligger på nedre mitten. De flesta poängen har dock plockats hemma på Motala IP där fem av de sex vinsterna kommit. Laget har en hel del spännande spelare som Adam Bark (8 mål) och Alexander Mutic (6 mål). Här väntar en tuff bortamatch mot Division 2-gänget Husqvarna på Vapenvallen. Smålänningarna går starkt (11-2-1) i Division 2 Västra Götaland där de framför allt visat upp en ruggigt tät defensiv, vilket sex insläppta på 14 matcher är ett bevis på. Nu höjs dock nivån på motståndet och då är det svårt att köpa värdarnas storas favoritskap. Motala spelar trots allt en division över och har ett annat tempo i kroppen. Ettan runt 60% är således svår att motivera då den snarare ska ligga runt 40-45%. Jag prioriterar spelvärda X2 i en svårtippad match.

Spiken

Trollhättan (match 1)

Toppen av Ettan mot botten av Tvåan. Trollhättan ska inte ha några problem med att köra över ett formsvagt Vänersborgs FK på hemmaplan i Svenska Cupen. Jag bankspikar.

Skrällen

Vålerenga (match 7)

Vålerenga behöver gjuta mod och med tanke på spelledigt i helgen så räknar jag med en stark elva i den Norska Cupen ikväll. Bodö/Glimt har haft det väldigt svårt på Intility Arena de senaste åren, har tuff seriematch redan på lördag och CL-kval nästa veckan. Den övervärderade tvåan är sista tecken att ta med.