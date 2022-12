Två VM-kvartsfinaler finns att sätta tänderna i på detta två dagar långa Topptips. Engelsk ligafotboll från The Championship, League One och League Two samt portugisiskt cupspel är övriga inslag.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Jag har tidigare påpekat att Blackburn lever på lånad tid i toppen av The Championship och det är inte en åsikt jag tänker backa från när den älskvärda andraligan återstartar denna helg. Att prestera bättre än sin underliggande statistik kan fungera ett tag men över en hel säsong är det ohållbart. Sett till xPoints borde Jon Dahl Tomasson och hans kompani snarare oroa sig för bottenstrid än att sola sig i glansen av ett topplag. Kort och gott borde värdarnas 36 inspelade poäng varit cirkus 14 färre och jag tror att verkligheten kan ge dansken med adepter en örfil redan denna förmiddag.

Preston åker till Ewood Park för att sätta tänderna i detta derby från Lancashire och jag är övertygad om att The Lilywhites har vad som krävs för att fälla Rovers. Emil Riis är långt ifrån en tekniskt fulländad anfallare, men när läget ges tänker dansken inte två gånger. Tillsammans med sina lagkamrater bidrog Riis till att Preston avslutade hösten med nio av tolv möjliga poäng, ett facit som säger att det har varit muntra miner på träningsanläggningen under uppehållet. Över de senaste sju åren har besökarna dessutom bara förlorat ett av alla derbyn på Ewood Park och det är en psykologisk fördel värd att ha med sig i bakhuvudet inför denna drabbning.

Ettan övervärderas så till den grad att den åker i sjön. Spelvärda X2 blir mitt val!

■■ Match 1 . Ända sedan VM-finalen 1978 – som Argentina vann med 3–1 – har Nederländerna–Argentina varit ett rivalmöte och under fredagsaftonen är det dags för nationerna att göra upp om en semifinalplats i Qatar. Jag blev inte nämnvärt imponerad av Oranjes insatser i gruppspelet där flera prestationer kantades av en trubbig offensiv. Cody Gakpo var direkt avgörande i gruppsegern med sina tre baljor men i åttondelsfinalen mot USA gick PSV:s guldklimp mållös. Istället klev Denzel Dumfries fram med ett mål och två assist och wingbacken får en nyckelroll även mot Argentina. Van Gaal vill inte sällan överbelasta vänstersidan eller planens centrala delar för att skapa ytor längst ut till höger där Dumfries kommer farande. Lyckas de med detta kan La Albiceleste få problem men jag lutar med det sagt åt att Messi och company kommer skapa större oreda åt andra hållet.

Den vänsterfotade magikern har ett spelsinne som få och när förbundskaptenen Scaloni blivit klok på att Álvarez och Fernández ska ta plats i startelvan har Messi gynnats av duons spetsegenskaper. Ett annat stort plus är att Di María sägs vara kvitt sina skadebekymmer som höll honom borta från åttondelsfinalen mot Australien. Med honom på plan får sydamerikanerna ytterligare en dimension i anfallsspelet. Argentina har dessutom bäst xGA-siffror, släppt till minst målchanser, i hela mästerskapet och även om Nederländerna är det tuffaste motstånd de hittills sprungit på lockas jag av tvåan.

Håller den sig runt 40 procent är det en vettig spik.

■■ Match 7 . Marocko gick inte in med perfekta förutsättningar till världsmästerskapet i Qatar. Den tidigare förbundskaptenen, Vahid Halilhodzic, fick lämna sin post bara tre månader innan VM och in kom istället Walid Regragui. 47-åringen hann bara med tre vänskapsmatcher innan det blev blodigt allvar men det går sannerligen inte att klaga på hans gärning så här långt. Benådningen av Hakim Ziyech har givit offensiven ett lyft och Regraguis riskminimerande filosofi bar hela vägen fram till gruppseger framför Kroatien och Belgien. Av bara farten höll nordafrikanerna sedan Spanien i strama tyglar i åttondelsfinalen. När Bounou stod på huvudet i straffläggningen säkrades ett historiskt avancemang, men här tror jag att det roliga tar slut.

Den defensiva inställningen har lett till att Marocko knappt haft bollen – den högsta bollinnehavsnoteringen är dryga 40 procent mot Kanada – och även om det burit frukt har det också slitit på spelartruppen. Viktige Amrabat spelade på sprutor mot Spanien och i samma fight tvingades mittbacken Aguerd ut på bår samtidigt som hans kollega, Saïss, knappt kunde röra sig i förlängningen. Hakimi och Mazraoui hade bekymmer redan i gruppspelet och jag ser inte hur Marocko ska orka stå emot Portugal över 90 minuter.

Européerna har kunnat gå runt på betydligt fler spelare och Fernando Santos drag att kvista Ronaldo för Benficas Ramos borde geniförklara förbundskaptenen. Anfallaren stod för ett hattrick mot Schweiz och såg ut att stortrivas i sällskap av bollbegåvningar som Fernandes, Silva och Félix. Kvartetten bör kunna frodas även i kvartsfinalen där den fysiska fördelen mycket väl kan bli den avgörande faktorn.

Även om tvåan springer upp runt 60 procent är jag bekväm med att låta den agera solo.

SPIKEN

Portugal (match 7)

Portugal har kunnat spara på krafterna på vägen till kvartsfinalen, en lyx som Marocko inte haft. Fernando Santos mannar är en nivå bättre och med fräscha ben ser de till att slå ut nordafrikanerna.

SKRÄLLEN

Preston (match 4)

Blackburn hade det roligt under hösten men nu tar överpresterandet slut. Ett svårspelat Preston har alla förutsättningar att plocka poäng av de överskattade derbymotståndarna på Ewood Park.

DRAGET

Hartlepool (match 2)

Crawley är faktiskt sämre än Hartlepool sett till Expected Points och när tipparna går den enkla tabell-vägen drar jag öronen åt mig. Den spelvärda högersidan är tidigt inslag på mitt system.