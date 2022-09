Dags för Champions League-hymnen att ljuda när vi kliver in i årets upplaga av gruppspelet. Kvällens Topptips innehåller en lång rad stora favoriter som blir svåra att fälla. Trots 250 000 extra kronor i potten så blir mitt främsta råd att köra mindre systemstorlekar och istället skruva upp radinsatsen till maximala 10. Jag tror nämligen inte att storfavoriter som Benfica ( match 5 ) och Leipzig ( match 6 ) går på några minor i kväll.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Två storklubbar inleder, men just nu råder det klasskillnad. I Paris har Messi börjat växa in i kläderna och har ihop med Neymar och Mbappé öst in poäng och mål under säsongsinledningen. Vi minns hur PSG spelmässigt körde över Real Madrid på hemmaplan i slutspelet i fjol, men ändå föll borta. Det här året är de franska giganterna än bättre rustade med en tränare i Christophe Galtier som gjort underverk i både Lille och Nice de senaste åren. Kort och gott ser jag PSG som en av huvudfavoriterna till titeln denna säsong.

Det samma går inte att säga om Juventus. Inledningen på säsongen har varit klart tveksam med flera tveksamma insatser. Backlinjen svajar, mittfältet skakar och framåt vilar ett stort ansvar på Vlahovic. Di Maria inledde piggt i sin nya hemstad Turin, men är skadad och borta uppåt en månad. Chiesa är inte hel från sin långtidsskada och finns också i rehabrummet ihop med Rabiot och Pogba.

Paris är värda att streckas 70-75%, men finns till billigare priser än så under förmiddagen. Klart vettig spik således!

■■ Match 6 . Att Shakhtar Donetsk återigen spelar gruppspel i Champions League imponerar. Klubben har nämligen fått kriga i motvind under många år. Först blev deras fina hemmaarena annekterad av ryssarna och oanvändbar. Sen kom kriget. Det har gjort att laget inte längre har några importer i truppen. En rad viktiga lirare, framför allt brassar, som varit centralgestalter i det här laget har således försvunnit. Så även talangen Manor Solomon som testar lyckan i Fulham. Kvar finns i stort sett bara inhemska spelare. Det är således ett betydligt svagare Shakhtar som kommer till start i årets CL än vi varit vana vid och det här laget ska inte ta sig vidare från gruppen.

Det bör dock Leipzig klara. Trots en usel inledning av Bundesliga, med bara en vinst på fem matcher, så finns det hög kvalitet i Red Bull-gänget som borde visa sig snart. Att Emil Forsberg knappt fått någon speltid alls säger en del om konkurrenssituationen. Nkunku hade stor show i CL i fjol och har nu fått en högklassig lekkamrat i hemvändande Werner. Det råder rejäl klasskillnad här och med hemmaplan i ryggen ska Leipzig inte kunna sabba chansen till en inledande trepoängare.

Väldigt stark etta som bankspikas.

■■ Match 3 . Jag rankar Manchester City som det bästa klubblaget i världen och de ljusblå fortsätter jakten på en CL-titel. Med det sagt har City ändå ett par klart mänskliga insatser på bortaplan i Premier League bakom sig där de stundtals blev uppsnurrade av Newcastle borta (3–3) och bara fick med sig en pinne i helgen mot ett allt annat än märkvärdigt Aston Villa. Sevilla har inte inlett säsongen övertygande, men det är aldrig lätt att komma till Ramón Sánchez Pizjuán. I fjol torskade Sevilla bara en enda hemmamatch på hela säsongen i La Liga och värdarna är ett starkt cup-lag sen gammalt.

När strecken satt sig tror jag att City kommer att vara väldigt högt streckade här då det råder Haaland-feber i spelbutikerna. Man C kommer vinna den här gruppen, men det gör dem även utan tre pinnar i den här bortamatchen.

Med så många bra och säkra spikar på annat håll så kostar jag på mig att helgardera den här matchen och jobba storskräll.

SPIKEN

Leipzig (match 6)

Trots en svag inledning på Bundesliga ska Leipzig bara kunna stöka av Shakhtar Donetsk i kväll. Ukrainarna har på grund av kriget blivit av med alla sina viktiga importer och kämpar vidare med en inhemsk trupp som får väldigt svårt att räcka till i finrummet.

SKRÄLLEN

Sevilla (match 2)

Manchester City är en av de stora favoriterna i CL, men har ett par tveksamma insatser på bortaplan i Premier League bakom sig. Sevilla förlorade bara en hemmamatch i La Liga i fjol.

FAVORIT I FARA

Real Madrid (match 3)

Real Madrid brukar vara som bäst när det gäller som mest. Det är inte nu. I fjol torskade marängerna mot Sheriff Tiraspol i gruppspelet. Celtic har alltid en tolfte spelare i publiken hemma på Celtic Park. Kan störa.