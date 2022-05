Det börjar dra ihop sig i många ligor i Europa och på fredagens kupong står viktiga poäng på spel i bland annat Serie A, La Liga, Ligue 1 och Bundesliga. Utöver de större ligorna hittas även duster från Jupiler League och Serie B på kupongen, samt att League One-klubbarna Sunderland och Sheffield Wednesday ska göra upp om en plats i play off-finalen. Det svenska folket hamnar snett på flera håll och det spelvärdet ska givetvis utnyttjas.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Efter en undermålig säsong i stort så kan Juventus ändå andas ut en aning. ”Den gamla damen” säkrade nämligen topp 4 och en Champions League-plats genom vinsten (2–1) hemma mot Venezia senast. Det var dock ytterligare en i raden av sämre prestationer där det gästande bottenlaget hade 1–1 med mindre än kvarten kvar. Nu lär det vara fullt fokus på finalen i Coppa Italia mot Inter nästa vecka. En titel där räddar ansiktet på Allegri som fått ta en hel del kritik under säsongen. Tränarens skadelista är fortsatt lång där spelare som Cuadrado, Locatelli, Chiesa, Pellegrini och McKennie finns. Juventus ska givetvis vara favorit mot Genoa ändå, men inte så stor som tipparna verkar tro.

Här väntar en trolig holmgång. Genoa har nämligen betydligt mer att spela för – sin existens i Serie A. Med tre omgångar kvar har de tre poäng upp till Cagliari på rätt sida strecket. Målet måste således vara tre pinnar under fredagskvällen. Genoa har sett klart förbättrat ut under tysken Alexander Blessini, som kom in som tredje tränare för säsongen, där framför allt defensiven stadgats upp. Visst blev det en riktigt tung torsk i ”Derby della Lanterna” borta mot Sampdoria senast (0–1) i en match där Genoa var värt mer. Kaptenen ”Mimmo” Criscitos straffmiss på övertid blev väldigt kostsam.

Hemma på Luigi Ferraris har de blåröda gjort det bra under en längre tid. Bara en torsk på de sju senaste och de underliggande siffrorna framför hemmapubliken talar nästan uteslutande till Genoas fördel. Jag tycker det känns väldigt intressant att gå emot ett Juventus som inte imponerar när gästerna streckas upp runt 70%, 20 procentenheter för högt.

Jag chansar bort tvåan helt och jobbar det fina skrällvärdet i 1X.

■■ Match 3 . Vidare till Ligue 1 där det bara är tre omgångar kvar att spela. Monaco har väldigt mycket att spela för i toppen där det är ett getingbo i kampen om Europabiljetterna. Just nu skiljer bara målskillnad upp till Rennes på CL-kval och tre poäng till Marseille på andraplatsen som innebär en direktbiljett till finrummet. Monegaskerna har verkligen toppat formen mot slutet av säsongen. Sju raka segrar i Ligue 1 har radats upp där både Paris SG och Rennes besegrats, bland annat. Truppläget ser väldigt bra ut och vasse Ben Yedder bara fortsätter att ösa in mål.

Annat läge för de regerande mästarna Lille som ser ut att ha stämplat ut för säsongen. En vinst på de sex senaste och det var en orättvis sådan hemma mot Strasbourg. Senast skämde Lille ut sig rejält i bortamatchen mot Troyes där de blev helt utspelade och torskade rättvist med 0–3. Inte nog med det så blev två av lagets nyckelspelare, Yilmaz och Sanchez, utvisade och är avstängda här. Lägg därtill att givna Xeka är skadad. Värdarna har absolut inget att spela för och med tanke på taskig form och jobbiga avbräck bör de få det väldigt tufft igen.

Toppchans för Monaco som jag spikar utan att tveka så länge tvåan inte springer för högt över 50%.

■■ Match 6 . Häftig drabbning från League One där de två klassiska klubbarna Sunderland och Sheffield Wednesday ska göra upp om en plats i play off-finalen. Uppgörelsen sker över två möten och rond 1 går av stapeln på Seb Larssons gamla hemmaarena Stadium of Light. Netflix-kändisarna Sunderland har suktat efter att komma tillbaka till Premier League en längre tid nu och det första steget är naturligtvis att gå upp i andradivisionen. De rödvita har de senaste säsongerna haft en vana att falla på målsnöret, och dessvärre för Alex Neils värdar riskerar de att väga för lätt mot ett skickligt Wednesday. Värdarna värvade in den gamle PL-räven Jermain Defoe från skotska Rangers i januari, men 39-åringen valde att avsluta karriären i mars och finns därmed inte tillgänglig för att hjälpa The Black Cats när det nu hettar till. Den rutinen hade nog behövts nu.

De tillresta Ugglorna från stålstaden ståtar med erfarna pjäser som Barry Bannan, Lee Gregory, Sam Hutchinson och Liam Palmer i truppen. Jag gillar det jag sett från gästerna denna säsong och tror att just rutinen kan bli avgörande i detta dubbelmöte. Senast klubbarna möttes vann Sunderland med hela 5–0 och det kanske är en anledning till varför det svenska folket viktar sig för hårt mot ettan. Men jag lägger faktiskt ingen större värdering i det resultatet. Nu är det kval som gäller och därmed helt andra förutsättningar.

Oddsmarknaden tror på en jämn batalj och då fint spelvärde uppstår ute på högerflanken vill jag välja sida. Till 25-30% är Sheffield Wednesday en fräck värdespik i min bok!

SPIKEN

Monaco (match 3)

Monaco har allt att spela för och då de rödvita från Furstendömet är formstarka med sju raka segrar i ligan, samt att de möter ett troligtvis omotiverat Lille med avstängningar på både Renato Sanches och Burak Yilmaz, tvekar jag inte inför att spika den spelvärda tvåan.

SKRÄLLEN

Genoa (match 1)

Genoa slåss för sitt liv med tre poäng upp till säker mark. Kommer vara desperata efter tre pinnar hemma på Luigi Ferraris. Juventus imponerar inte, men säkrade sin Champions League-plats senast. Har nu fokus på den kommande cup-finalen som ska rädda upp säsongen. När tvåan övervärderas grovt är det en favorit jag chansar bort helt.

DRAGET

Como (match 8)

Nykomlingen Como har gjort det bra i Serie B denna säsong. Sjösällskapet har klarat av att säkra kontraktet med god marginal och kan nu tillåta sig själva att ha kul i den sista omgången. Trean Cremonese har vacklat rejält mot slutet, särskilt på resande tass där Samuel Gustafssons gamla gäng förlorat tre av de fyra senaste kamperna. Jag tror att nerverna kan ställa till det för gästerna igen och helgarderar i norrderbyt.