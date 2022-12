Blandad kompott på tisdagens Topptips. Den sista åttondelen i VM är den stora attraktionen, men de bästa dragen hittas helt andra delar av fotbollsvärlden. Som den engelska femtedivisionen, portugisiska Ligacupen, den spanska andradivisionen och damernas Champions League.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 5 . Ett riktigt formsvagt möte väntar i den engelska femtedivisionen, National League. Där hoppas jag på ett trendbrott för gästerna. Oldham har för första säsongen i historien ramlat ur League Two och den klassiska klubben har det helt klart jobbigt för stunden då de just nu parkerar på nedflyttningsplats och riskerar att trillar ner ytterligare ett hack i seriesystemet. Med ett par matcher mindre spelade finns det dock fortsatt goda möjligheter att lösa kontraktet. Men då måste den svaga trenden, de har inte vunnit en match sedan oktober, vändas. Truppmässigt har större delen av elvan rutin från både League One och League Two så kunskapen finns. En namnstark herre hittas i John Rooney, även om han är mest känd för att vara Waynes brorsa.

Nu finns det i alla fall hyfsade chanser att få med sig poäng då även Boreham Wood har en väldigt svag tid bakom sig. Sju raka utan vinst och tre raka utan mål framåt imponerar knappast. 0,1, 0,66 och 0,3 i xG på de tre senaste vittnar om den bleka offensiven för värdarna som har väldigt svårt att skapa chanser. Här saknas också givna backen Jamal Fyfield som är avstängd.

När ettan då ändå streckas stenhårt, i skrivande stund över 65% när under 50% vore mer rimligt, så måste spelvärda X2 prioriteras för chansen på högre utdelning. Den som vågar plockar bort den dåliga favoriten helt.

■■ Match 6. I den spanska Segundan spelade båda de här lagen ligafotboll så sent som i lördags. Bara två dagars vila lär sitta i benen. Sånt gör att prestationerna kan svaja lite extra och gör det mer svårtippat. Bottengänget Mirandes har höjt sig de senaste veckorna och bara förlorat en av de sju senaste. I lördag visade laget upp moral när de vände ett tidigt mål i baken hemma mot Albacete och vände matchen med tre mål på sju minuter i den första halvleken (4–2). Anfallaren Oscar Pinchi stod för två mål och det var välbehövligt för självförtroendet för den gamle Deportivo La Coruna-talangen. Anfallskollegan Raul, som hämtades in från Real Betis frysbox inför säsongen, var inte mycket sämre med ett mål och en assist. Skönt att få igång offensiven. Det behövs inför den här matchen då Leganes är ett defensivt orienterat lag som kommer från 0–0 mot Villarreal B i helgen.

Där var de värda mer som det klart bättre laget, men det är uppenbart att det saknas en riktig spjutspets. Under ett mål i snitt per match för ett lag som aspirerar på play off är inte bra nog. Saknas gör också givna Gaku Shibasak som varit med Japan till VM och ännu inte är spelklar. Leganes är befogade favoriter hemma på Estadio Municipal de Butarque, men här ser de ut att bli alldeles för högt streckade. Långt över 60% ska snarare vara under 50%.

Med tanke på förutsättningarna är det således läge att kräma på med tecken och jaga bortaskrällen. Helgardering.

■■ Match 8 . Rosengård har haft det tufft i Champions Leagues gruppspel och inlett med tre raka förluster. Inte helt oväntat då storlagen Barcelona och Bayern München stått för motståndet och i bortamatchen mot Benfica tvingades skånskorna ställa upp med en reservbetonad elva på grund av en lång skadelista. Bara en ordinarie mittback fanns tillgänglig då och grundspelare som Mimmi Larsson och Caroline Seger var också out, bland annat. Här kan Rosengård förhoppningsvis få tillbaka ett par pjäser och nu väntar matchen de har störst chans att vinna i den här gruppen.

Hemma på ett kylslaget Malmö IP tycker jag att ska svenskorna vara favoriter mot ett Benfica som varken är vana vid klimatet eller konstgräs. Gästerna kommer från en hemsk sista resa borta mot Barcelona där de torskade med hela 0–9 och de har inga vidare minnen från sitt senaste besök i Svedala heller då de var här i fjol och förlorade mot Häcken.

När tipparna just nu streckar tvåan som favorit blir det enkelt att välja sida. Jag spikar den förmodat spelvärda ettan.

SPIKEN

Estoril (match 7)

Det är dags för Estoril att snäppa upp sig i den portugisiska Ligacupen. Här krävs det tre poäng för chans att ta sig vidare från gruppspelet. Torreense är visserligen obesegrat efter tre matcher, men är ett bottenlag i andradivisionen och här råder i grunden klasskillnad. Vettig etta.

SKRÄLLEN

Mirandés (match 2)

Leganes har problem med offensiven och ett formstarkt Mirandés, som har en skön 4–2-seger i ryggen, kan inte räknas bort till för låg procent. Alla tecken och skrälljobb.

DRAGET

Rosengård (match 8)

De svenska mästarinnornas stora chans till poäng i Champions Leauges gruppspel. Rosengård hade en lång skadelista i bortamatchen mot Benfica (0–1) och kan förhoppningsvis ha fått tillbaka ett par pjäser här. Hemma på en kylslagen plastmatta på Malmö IP ska de vara favoriter. Spelvärd etta som spikas.