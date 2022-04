Onsdagens Topptips innehåller kvartsfinaler i Champions League, ett ångestmöte i Premier League, toppmatcher i The Championship och avrundas med skotsk ligafotboll och en match från Copa Libertadores gruppspel. Kul runda helt klart och 250 000 i extra pengar i potten gör det inte sämre.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Den på förhand mest öppna kvartsfinalen i Champions League inleder kupongen. Men jag sticker ut hakan och hävdar att vi har en riktigt fin spik framför oss denna kväll. Chelsea mötte Real Madrid även i fjol, då i semifinal i denna turnering. Då var det inget snack om att The Blues vann dubbelmötet rättvist. Framför allt var de det klart bättre laget på Stamford Bridget. 2–0 slutade det, men siffrorna kunde varit väldigt mycket större då Chelsea ägde matchen från start till mål och bland annat vann expected goals med solklara 3,56-0,49. Så överlägsna kommer de kanske inte vara nu, men jag tror helt klart på att engelsmännen kommer äga den här tillställningen också.

Real Madrid lyckades på något sätt slå ut PSG i den förra rundan. Märkligt då de var det klart sämre laget mer än tre av fyra halvlekar. De hade en nästan märkligt defensiv inställning i bortamötet där Real knappt hade bollen i kontroll på offensiv planhalva på hela matchen. Bortaspelet har generellt varit tamt från Marängerna. Nyss blev de även totalt slaktade av Barcelona i El Clásico (0–4) där huvudstadslaget gjorde sin sämsta insats på väldigt länge i detta superderby. Jag håller inte dagens upplaga av Real Madrid som någon riktig utmanare till CL-titeln. Det svenska folket har dock koll på det välfyllda prisskåpet och tidigare inristningar i mästarturneringen. De gillar Real och streckar den här matchen jämnare än hur jag tror det kommer se ut på plan.

Ettan runt 40% är en väldigt fin värdespik.

■■ Match 2 . Vill man jaga en CL-skräll så kan det vara helt okej i den andra kvartsfinalen. Bayern München kliver in som klar favorit borta mot Villarreal. Ett Bayern som i sina bästa stunder fortsatt kan köra över de flesta lag i världen, men som även agerat ojämnt under säsongen. I åttondelen var den tyska giganten ytterst nära att torska bortamötet med Salzburg, men Kingsley Coman löste 1–1-målet i den 90:e minuten. Det viktiga var att Bayern inte var överlägset spelmässigt i den matchen. Nu väntar det ett mer rutinerat och smartare motstånd.

Villarreal slog ut Juventus i den förra rundan efter starka 3–0 i Turin. Unai Emery har väldigt stor rutin ute i det europeiska cupspelet där han vunnit hela fyra titlar i Europa League, i fjol med just Villarreal efter finalvinsten mot Manchester United. Han har säkerligen en väl genomtänkt plan för vad som komma skall i kväll. ”Den gula ubåten” är hemmastarkt och kommer göra det väldigt svårt för Bayern här med sitt solida lagbygge. Framåt finns det dessutom rikligt med spets. Den spanske landslagsmannen Gerard Moreno har varit skadedrabbad under säsongen, men är nu i fullt spel igen och lirade 90 minuter mot Levante i ligan senast. På det har Danjuma gått som tåget i Champions League där nederländaren pytsat in fem mål, rekord i klubbens CL-historia.

Bayern München kommer av allt att döma streckas för högt här. Spelvärdet ligger på 1X och det är där jag utgår. Skrällettan runt 10% är smaskig.

■■ Match 4 . Fulham behöver inte så många poäng till för att snart vara matematiskt klart för Premier League. I helgen blev det ytterligare en trea när QPR slogs tillbaka i Londonderbyt med 2–0. Aleksandar Mitrovic stod för båda målen och närmar sig nu otroliga 40 baljor på en säsong. Det råder knappast någon desperat stämning i Fulham, med 14 poäng och två matcher ner till tredjeplatsen så är det här så gott som klart. I kväll väntar en av ligans tuffaste uppgifter för serieledarna.

Middlesbrough har gått urstarkt under den andra halvan av säsongen. På de senaste 20 omgångarna har Chris Wilders mannar spelat ihop 39 pinnar, lika många som Fulham faktiskt. Och det är hemma på Riverside det har sett allra bäst ut. Här har det inte kommit en förlust i ligan sedan november. Framför allt imponerar så klart nio raka Championship-segrar framför hemmapubliken. Peterborough slaktades med 4–0 på bortaplan i helgen och nu är de rödvita uppe i topp 6. En placering de inte tänker släppa ifrån sig.

Jag ser den här matchen som helt vidöppen. När Fulham då ser ut att övervärderas av det svenska folket finns det fint spelvärde på hemmalaget. 1X eller till och med en vågad spiketta blir mitt val.

SPIKEN

Chelsea (match 1)

Chelsea körde över Real Madrid på Stamford Bridge när lagen möttes i CL-semin i fjol. Dagens Real imponerar inte nämnvärt, framför allt inte på bortaplan, och jag tror att Chelsea kommer hålla i taktpinnen här också. Spelvärd spiketta runt 40-45%.

SKRÄLLEN

Villarreal (match 2)

Bayern München är fortsatt ett av världens bästa klubblag, men har agerat ojämnt med flera märkliga plumpar under säsongen. Lyckades med nöd och näppe lösa ett kryss borta mot Salzburg i åttondelen. Här höjs svårighetsgraden mot ett väl sammansatt Villarreal med spets. När tvåan överstreckas är spelvärda 1x fina skrälltecken.

FAVORIT I FARA

Fulham (match 4)

Fulham springer mot Premier League, men att det blir vinst i kvällens tuffa bortamatch mot formstarka Middlesbrough är långt ifrån säkert. Boro har gått urstarkt den andra halvan av säsongen och inte torskat på Riverside sedan november. Värdet ligger på skrällettan.