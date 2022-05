Blandad kompott på onsdagens Topptips där CL-semin mellan Real Madrid och Manchester City är den givna höjdpunkten. I övrigt gäller skotskt kvalspel mot The Championship och ett gäng nattmackor från MLS och Copa Libertadores.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Det första semifinal-mötet i Manchester var en en av årets mest underhållande matcher. Manchester City tycktes ha avgjort det här dubbelmötet både vid 2–0, 3–1 och

4–2, men Real Madrid är som en stor hal hål den här säsongen. Är det inte Benzema som lyckas skjuta volleyskott i pressade lägen mellan mittbackarnas ben och stolpe in är det en tveksam handsstraff som förvaltas genom en ”Panenka”. Real Madrid ska ha cred för att de inte lägger sig ner och dör förrän den feta damen sjunger, men nu får det väl ändå vara nog? Det råder inget snack om att Marängerna varit det sämre laget mot både PSG, Chelsea som nu mot Man City.

Att de ljusblå inte vann det första mötet med minst två bollar var inte rättvist och även om Benzema måste rankas som världens bästa spelare för stunden så ska inte fransmannen kunna sätta varje målchans om och om igen. Det verkar dock tipparna tro som streckar upp den här matchen helt jämnt. I matchen hemma i Manchester hade Guardiola problem med högerbacksplatsen där Stones fick kliva in som hjälpgumma, men blev skadad redan i den första halvleken. Nu är Cancelo tillbaka från avstängning och även Walker med i truppen igen efter sin skada. Totalt sett innebär det en mer komplett City-elva med en bättre högerkant.

Man City ska vara klar favorit här, trots ett mål att gå på. När tvåan håller sig under eller runt 40% tycker jag inte det finns så mycket att tveka på. Det är slutlekt för Real. Jag spikar tvåan.

■■ Match 2 . Vi tar oss vidare till en betydligt mindre arena i Skottland där det vankas kvalspel mot andraligan, The Championship. Queens Park FC är utmanare från League One medan Dunfermline nu ska bevisa att de hör hemma i serien de spelat i den gångna säsongen. Dunfermline kommer således in med ett högre tempo i benen till den här bortamatchen. Formen är dessutom okej, med poäng i merparten av de avslutande matcherna i serien. En anledning är att gästerna gjort flera förstärkningar under säsongen som förbättrat truppen. Queens Park har dock legat på latsidan på slutet där de inte alls verkade intresserade av de sista omgångarna i väntan på kval. Frågan är om det bara är att sätta på knappen och köra nu igen?

Anledningen till att jag tar upp den här matchen är dock inte för att jag har stenkoll på de lägre divisionerna i Skottland utan för att tipparna av någon anledning hamnat helt åt pipan fel i sin värdering. Queens Park ska vara klar underdog i den här matchen, vilket oddset på dryga 3 visar, men streckas upp till stor favorit i nuläget. Det kommer så klart ordna upp sig under dagen till en jämnare streckning, men jag tror inte det svänger över så mycket som det ska.

Håller sig tvåan under 40% finns det värde i att spika.

■■ Match 4 . Flamengo har inlett gruppspelet i Copa Libertadores med tre raka segrar och toppar givetvis Grupp H. Spelare som skyttekung Barbosa och Everton Ribeiro håller hög klass i offensiven och det här är ett lag att räkna med i den här turneringen. Nu väntar dock gruppens svåraste match när Talleres de Córdoba väntar på bortaplan i Argentina. Värdarna stod upp bra i det första mötet där 1–3 inte var helt rättvist sett till matchbilden och jag tror att de ska ha helt okej chans att lösa åtminstone en pinne inför sina 57 000 hemmafans i Córdoba.

Flamengo har inte dominerat någon av sina två bortamatcher hittills i gruppen där de faktiskt förlorat den underliggande statistiken mot både U.Catolica (Chile) och Sporting Cristal (Peru). Mot U. Catolica senast förlorade de exempelvis expected goals med klara 2,60-1,53 men lyckades ändå vinna matchen med 3–2. Här bör brassarna vara mer än nöjda men en pinne som cementerar deras förstaplats. Det svenska folket går dock stenhårt på det kända lagnamnet och att Flamengo vunnit samtliga matcher hittills.

Över 70% på tvåan är nära på 20 procentenheter för mycket. Räkna med en betydligt jämnare match än så. 1X erbjuder fantastiskt spelvärde och måste prioriteras.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Om inte Benzema står på huvudet med ytterligare ett hattrick så ska Man City ha toppchans att ta sig vidare till CL-final och även vinna den här enskilda matchen, trots ett mål att gå på. Cancelo och Walker är åter med i truppen jämfört med hemmamötet och City var det klart bästa laget redan då. Undervärderad tvåa som spikas.

SKRÄLLEN

Talleres de Córdoba (match 4)

Flamengo har full pott hittills i Copa Libertadores och toppar gruppen. Brassarna kan gott nöja sig med en pinne här i den här svåra bortamatchen i Argentina. Tidigare har de haft flyt i bortamatcherna där de fått med sig mer än de förtjänat. Talleres de Córdoba har betydligt bättre chans än streckningen visar. Fint värde på 1X.

DRAGET

Dunfermline (match 2)

Kval mot skotska The Championship där Dunfermline spelat i en högre division än Queens Park FC denna säsong. Ändå blir gästerna helt slaktade av svenska folket som streckar upp värdarna till felaktig favorit. Tvåan är en suverän värdespik upp till 40%.