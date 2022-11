Den sista gruppspelsomgången innebär att spelschemat komprimeras till bara två sändningstider per dag. Hur ledsamt det än må vara ska det likväl bli ruskigt spännande att följa upplösningen i Qatar.

Under onsdagsaftonen riktar jag stort fokus mot Grupp C där både en spik och ett drag utkristalliseras. Den bästa skrällen hittas däremot i Grupp F och som om inte detta vore nog ska även colombiansk och spansk fotboll avhandlas.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Två gäng som i princip presterat motsatt respektive förväntningar ska göra upp om livsviktiga poäng i den nybyggda staden Lusail. Många, inklusive jag själv, trodde på förhand inte på stordåd från Saudiarabien men Hervé Renard och company har verkligen knäppt tvivlarna på näsan. 2–1 mot Argentina skojas inte bort i första taget, även om de verkligen fick hundraprocentig utdelning där. Mot Polen var ”De gröna falkarna” spelmässigt väl så bra som polackerna. Saudierna presterade långt över 2,0 xG och hade det inte varit för en storspelande Szczesny hade utgångsläget kunnat vara ett annat inför mötet med Mexiko. Av mycket att döma kommer tre poäng att krävas för att ta sig vidare och det tror jag inte de grönklädda fixar. Lyckas Mexiko hålla anfallsduon Al Shehri/Al Dawsari i schack samtidigt som den gänglige Kanno inte får styra på mitten går det att kontrollera Saudiarabien.

Tata Martinos trupp kryllar av mästerskapsrutin där Ochoa, Moreno och Guardado har varit med förr och trion ska kunna hjälpa till att freda det egna målet på bästa sätt. Mexiko har knappt släppt till en målchans i öppet spel och hade det inte varit för Lewandowskis straffmiss hade ”El Tris” xGC legat en bra bit under 1,0 trots två spelade matcher. Mexikanerna har förtjänat fler poäng än vad de hittills fått med sig och mot ett naivt pressande Saudiarabien bör Lozano med kamrater kunna fira stora triumfer när det vankas omställningar.

Jag gillar tvåan och spikar densamma upp till åtminstone 60 procent.

■■ Match 7 . Här i match 7 har tvåan på Marocko målats upp till anskrämliga höjder. Walid Regraguis gäng stod för en enastående insats när de lade Belgien på rygg med 2–0 efter iögonfallande prestationer från bland andra Amrabat, Aboukhlal och Ziyech. I den fighten lyckades marockanerna styra matchbilden precis dit de ville, men mot Kanada tror jag att händelseförloppet blir ett annat. Helt plötsligt har Marocko allt att förlora och jag är inte lika säker på att Ziyech och company klarar av att prestera när pressen är som allra störst.

Kanada kan i sin tur bara gå ut och köra, något som torde passa John Herdman och dennes adepter som handen i handsken. ”Lönnlöven” kliver inte sällan på med en rejäl press och mot Belgien borde såväl matchplan som insats lett till tre poäng. Kanadensarna var det bättre laget i premiären, men lika underlägsna var de mot Kroatien. De schackrutiga sprang åttor runt Kanadas mittfält, men mot ett inte lika spelskickligt Marocko bör de rödklädda kunna hävda sig bättre. När en poäng räcker för att säkra nordafrikanernas avancemang är det läge att dra öronen åt sig.

Vänstersidan serverar strålande spelvärde och till över 65 procent lockar tvåan inte ett dugg. 1X blir valet.

■■ Match 1 . Polen toppar Grupp C framför Argentina och kommer att fightas med näbbar och klor för att behålla förstaplatsen efter den sista omgången. Tvåan i denna grupp får nämligen ta sig an Frankrike i åttondelsfinal medan gruppvinnaren ställs mot tvåan från fransmännens grupp. Jag känner mig tämligen trygg med att slå fast att Argentina kommer att dominera bollinnehavet medan polackerna satsar på omställningar. ”La Albiceleste” har snittat 60 procent bollinnehav på deras två inledande matcher medan Polen legat under 40 prollar mot både Mexiko och Saudiarabien. Hittills har det burit frukt då européerna skrapat ihop fyra poäng men jag kan inte påstå att jag blivit imponerad av de vitrödas insatser. Trots att Lewandowski brände en straff låg de pyrt till redan i premiären och mot Saudiarabien släppte ”Örnarna” till långt över 2,0 xG.

Kan Argentina matcha dessa underliggande siffror spräcks Szczesnys nolla under onsdagsaftonen. Leo Messi ordnade segern mot Mexiko på egen hand och får superstjärnan och hans kamrater chansen att spela om matchen mot Saudiarabien med samma matchbild vinner de utan större problem. Ett påkopplat Argentina ska ses med ypperlig segerchans, men med rådande förutsättningar vill jag inte singla tvåan till marginell övervärdering.

Krysset, som räcker för Polen för att ta sig vidare till slutspel, åker med som stödhjul.

SPIKEN

Mexiko (match 2)

Mexiko har inte fått till det men i en direkt avgörande kamp mot Saudiarabien bör mexikanernas mästerskapsrutin komma väl till användning. Jag lägger alla mina ägg i korgen längst ut till höger.

SKRÄLLEN

Kanada (match 7)

Kanada visade i matchen mot Belgien att de kan spela jämnt med de allra bästa. Mot ett Marocko som har allt att förlora är spelvärda 1X kupongens kanske viktigaste tecken.

DRAGET

Polen (match 1)

Polen har ännu inte släppt in ett mål och med tanke på att delad pott kan räcka för att både polackerna och Argentina ska ta sig vidare missar jag inte mittentecknet till låg procent.