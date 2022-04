Vi botaniserar bland sju olika länder och ligor då allt från La Liga till skotska andraligan ska avhandlas. Däremellan hittar bland annat duster från Bundesliga, The Championship, Jupiler League och Primeira Liga in på kupongen. Kul kupong där det svenska folket hamnar fel på flera ställen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Kalaset rivstartar med ett andalusiskt derby från Ramón Sánchez Pizjuán där Sevilla ser ut att bli övervärderat av tipparna. Ludde Augustinsson och hans kamrater ska naturligtvis ses som klara favoriter, men jag ställer mig med det sagt frågande till den väldigt höga streckprocenten på vänstersidan. Julen Lopeteguis värdar har matchats mot högkalibrigt motstånd den senaste tiden då bland annat Real Sociedad, Barcelona och Real Madrid stått på andra sidan. Från dessa tre matcher fick de rödvita bara med sig totalt en pinne. Ej godkänt för en klubb som jagar Champions League. Prestationen mot Levante senast var inte heller någon vacker historia. Trots att Sevilla till slut gick vinnande från det mötet (3–2) var den defensiva insatsen knappast något att skryta om.

Nu väntar ett lurigt Cádiz som absolut har tillräckligt hög kapacitet för att skrälla mot ”storebror” från grannstaden i norr. Under den senaste dryga månaden har både Barcelona och Villarreal besegrats. Det känns som gästerna har höjt sig på slutet när kniven närmat sig strupen. Kontraktet är ännu inte i hamn och det kommer vara ett fullt påkopplat Cadiz vi får se även i kväll. Kommer de upp i nivå är det ett jobbigt lag att tränga igenom. Har firma Negredo/Lozano i fören dessutom en bra dag på jobbet så får ett inte omöjligt Sevilla-försvar se upp.

Ettan streckas i skrivande stund upp runt 75%, vilket är 15 procentenheter för högt. En given helgardering i min bok där tvåan, just nu under 10%, är en rensare av rang.

■■ Match 3 . Strasbourg har gjort en ruggigt fin säsong i Ligue 1 då Le Racing, som de kallas, inför slutspurten av ligaspelet har en minimal chans att nå en sensationell andraplats. Mer realistiskt vore så klart att sikta på topp 4, vilket även det skulle vara oerhört imponerande från Bas Rhin-klubben. Dessvärre är det de nyblivna mästarna PSG som gästar Stade de la Meinau denna fredag.

Det går så klart att sätta ett frågetecken kring motivationen hos den franska storklubben, men att döma av de senaste matcherna vill Neymar, Messi, Mbappé och övriga stjärnor avsluta ligan storstilat trots att titeln är säkrad. Man brukar säga att motivation slår klass, men med tanke på den enorma kvalité som finns hos de Qatar-finansierade passar den sägningen knappast in här. Därför tvekar jag inte inför att ta ställning.

Värdarna föll tungt mot Lille i söndags och kanske är det nerverna som håller på att ställa till det för Julien Stephans mannar när det nu hettar till. Jag förväntar mig en stark elva från de tillresta parisarna som kan gå ut och ha roligt och spela ut hela registret.

Fortsätter PSG streckas under 50% så finns det spelvärde i tvåan.

■■ Match 6 . Vidare mot Portugal där Famalicao och Estoril går i klinch med varandra. Gästerna från väster om Lissabon är rättmätiga underdogs trots en betydligt bättre tabellplacering. Det beror främst på två saker. Nummer ett är att nykomlingen redan säkrat kontraktet i Primeira Liga och således inte har något att spela för, något den väldigt tveksamma formraden ger sken av. Nummer två är att laget dras med mängder av avbräck inför resan till Vila Nova. Bland annat är Romário Baró, skyttekung André Franco och defensiva innermitten Loreintz Rosier alla avstängda då samtliga tre tog röda kort i ett stökigt derby mot Belenenses. Men trots de tunga bortfallen behöver gästerna inte stressa upp sig. Känslan är att Bruno Pinheiros besökare med rätta är ganska så nöjda med säsongen och har checkat ut.

Famalicao är mer etablerat i det portugisiska finrummet men hänger just nu löst då klubben riskerar nedflyttning med tre omgångar kvar. Värdarna fick dock med sig en viktig pinne från mötet med Benfica senast, en prestation som bör ha gett de vitklädda en välkommen självförtroendeboost. Hemma på Estádio Municipal de Famalicao är värdarna trots allt starka, med bara en torsk under 2022. Här ska de vara klara favoriter. Tipparna går dock stenhårt på tabellen då ettan ser ut att bli blygsamt betrodd.

Allt under 50% på ettan är en suverän värdespik enligt mig!

SPIKEN

Famalicao (match 6)

Vila Nova-gänget riskerar nedflyttning till Segunda Liga men kan via en seger mot ett sargat Estoril i praktiken säkra nytt kontrakt. Jag tror att hemmastarka ”Fama” tar vara på chansen mot ett mätt Estoril med mängder av avbräck. Stark värdeetta!

SKRÄLLEN

Cádiz (match 1)

Den gula ubåten har besegrat jättar som Villarreal och Barcelona den senaste tiden och ska ses inte räknas bort mot ”storebror” Sevilla i detta andalusiska derby. Gästerna streckas extremt lågt och är en riktigt saftig kupongrensare.

DRAGET

Mechelen (match 5)

Både Genk och Mechelen segrade i den inledande omgången av Conference League Group, som är en fortsättningsserie i Jupiler League där femman till åttan från ”grundserien” gör upp med varandra i ett gruppspel. Svenske Kerim Mrbati och övriga gäster imponerade mot Charleroi senast och har absolut vad som krävs för att skrälla på Cegeka Arena. Tvåan plockas med i ett tidigt skede!