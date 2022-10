Birmingham spåddes få det tufft inför säsongen men med John Eustace vid rodret har värdarna sakta men säkert funnit ett framgångsrecept under hösten. När 42-åringens gamla arbetsgivare kommer på besök fångar den spelvärda ettan mitt intresse.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Av en brokig skara spelare har John Eustace lyckats sy ihop ett fungerande truppbygge i Birmingham. Gamla rävar som målvakten Ruddy och anfallarna Hogan/Deeney blandas med ungdomlig entusiasm från före detta Arsenal-spelarna Trusty och Bielik samt Chong som hämtats in permanent från Manchester United. På bänken sitter dessutom Jobe Bellingham, lillebror till Englands kanske just nu största framtidslöfte. Under inledningen av säsongen hade ”Blånäsorna” svårt att hitta rätt under sin nya tränare, men i takt med att hösten anlänt har värdarna blivit bekväma i kostymen. Blott två förluster på de nio senaste vittnar om detta och då vill jag snabbt påpeka att förra helgens nederlag mot Blackburn var direkt orättvist. Birmingham vann xG klart och en annan dag hade samtliga poäng hamnat i annan blåvit ägo.

Ytterligare en aktör med samma färg på matchtröjan står för motståndet denna fredag och jag blir inte förvånad om de hemmahörande studsar tillbaka på vinnande väg. Queens Park Rangers lyckades trots locktoner från Wolverhampton behålla sin succétränare Michael Beale, ett nödvändigt ont om The Hoops ska fortsätta sin marsch i toppstriden. Jag vill dock tydliggöra att tabellen inte berättar hela sanningen. Gästerna har sprungit bättre än vad den visar och här ser Londonlaget ut att störas av två tunga avbräck. Mittbacken Dunne dras med skadeproblem och hans förmodade frånvaro påverkar defensiven negativt. Än värre är frågetecknet på Willock som är QPR:s kanske bästa spelare. Utan honom ska streckningen definitivt inte vridas österut.

Den spelvärda ettan intresserar mig och så länge den streckas som underdog är det en häftigt spelvärd spik.

■■ Match 4 . PSG har som väntat sprungit iväg i toppen av Ligue 1 och över 38 omgångar blir det omöjligt att stoppa Christophe Galtiers dopade lagbygge. Bakom parisarna är det franska finrummet däremot spännande att följa. Kampen om Champions League-platserna spås bli vidöppen och efter att en dryg tredjedel av ligan är avverkad parkerar Lens in på delad silverplats. De rödgula värdarna har bortsett PSG ligans bästa defensiv och med vassa anfallsduon Sotoca/Openda krävs inte mycket för att grabbarna från Pas-de-Calais ska hitta rätt. Mycket av det offensiva hoppet vilar med det sagt på duons axlar och när Lens inte får backa hem och spela på omställningar är trivselfaktorn inte lika hög.

Toulouse är tillbaka i finrummet efter en sejour i Ligue 2 och nykomlingarnas skrällchans håller jag som troligare än vad svenska folket gör. De lilavita anländer till Stade Bollaert-Delelis med gott gry efter fyra raka utan förlust. Jämna steg har hållits borta mot förväntade topplag som Lille och Lyon och större under har skett än att Ola Toivonens gamla gäng får med sig något från denna resa.

75% på ettan är 15 procentenheter för högt. Till dessa streck blir hela spannet och skrälljobb mitt val.

■■ Match 5 . Det ska mycket till för att gå emot två stora oddsfavoriter som Lens och Genk med framgång, men även i de sistnämndas fall tycker jag att det finns fog för att plocka fram garderingspennan. ”Smurfarna” missade som bekant Europaspel i fjol, något som gett blodad tand och framför allt perfekta förutsättningar inför denna säsong. 37 inspelade poäng på 14 matcher är givetvis urstarka papper för de hemmahörande vars offensiv går på högvarv. Jätten Onuachu har vräkt in åtta mål och bakom honom är Heynen och Trésor heller inte sena med att bidra i poängprotokollet. Även om detta är skickliga spelare vill jag slå ett slag för att de offensiva siffrorna överpresterats. Bara en hållen nolla på de fem senaste är också ett kvitto på att hemjobbet inte står högt i kurs.

Mechelen har efter en mörk period lyft sig med två raka triumfer där gästernas anfallsspel genomgått en renovering. Kerim Mrabti är ett avbräck i dessa led, men spelare som Ngoy och da Cruz ska kunna trivas med den förmodade matchbilden på Luminus Arena. Rejält sparkapital finns också i Nikola Storm som gjorde 15 mål i Jupiler League i fjol. Att ligga och kontra på en framtung opponent kan visa sig vara en poänggivande taktik för gästerna som förtjänar större förtroende av tipparna.

Krysset kan räcka för den försiktige men jag gör gärna plats för samtliga tecken. Tvåan skapar fullständigt korsdrag bland kuponghögarna vid träff.

SPIKEN

Werder Bremen (match 2)

Werder Bremen ska inte skämmas över de två senaste förlusterna. Marginaler och ett rött kort har satt stopp för poängplock men ett sårbart Hertha Berlin ska anses som en tacksam uppgift på Weserstadion. Jag lämnar ettan allena.

SKRÄLLEN

Toulouse (match 4)

Lens trivs som absolut bäst när de får ligga lågt och spela på omställningar. Under fredagen tror jag att de kan få smaka på egen medicin. Den kaxiga nykomlingen Toulouse tar inga fångar och X2 är tidiga inslag på mitt system.

DRAGET

Birmingham (match 1)

Birmingham har hittat rätt mot slutet och jag är inte alls brydd över förlusten senast mot Blackburn. Sett till underliggande siffror var den direkt orättvis och mot ett överpresterande QPR ska ”Blånäsorna” omgående kunna studsa tillbaka. Jag tar tillfället i akt och spikar den spelvärda ettan.