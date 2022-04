Champions League och Serie A inleder Topptipset som sedan avslutas med fyra nattmackor från Copa Libertadores, Sydamerikas svar på CL.

Liverpool ( match 1 ) och Inter ( match 2 ) är två väldigt tunga favoriter. Jag är inte intresserad av att spika båda, då det hade omöjliggjort större utdelning. Då väljer jag att gardera Inter i första hand som lirar borta mot ett Bologna som håller uppe humöret trots att de bara har äran att spela för. Poäng mot både Milan och Juventus på slutet visar att de gillar att möta storlagen just nu.

Här är mina övriga tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Glenn Strömberg har haft en jobbig vår och fått öka upp storleken på prillorna ytterligare något när han kollat på sitt älskade Atalanta. Bergamo-laget har nämligen inte varit att känna igen och radat upp misslyckade resultat. Det innebär en medioker åttondeplats i ligan just nu och förmodat missat Europaspel nästa säsong. Den tidigare så giftiga offensiven har inte alls hållit samma nivå och hemma i 1-3-torsken mot Verona senast släppte Atalanta till hisnande 3,35 i xG. Mot Verona, på hemmaplan, alltså. Segern mot ett redan degraderat Venezia senast var pliktskyldig, innan dess hade de blåsvarta inte vunnit på fem raka matcher (alla tävlingar). Nu väntar en allt annat än enkel uppgift mot svårspelade Torino.

Tjurarna har kommit igång ordentligt under våren och radat upp fina resultat mot topplagen. Juve, Milan, Inter och Lazio har alla tappat poäng mot Tjurarna. I Bremer har Torino en av hela Serie A:s bästa mittbackar, brassen lär landas av en storklubb under sommaren, och håller ihop försvaret väldigt fint i såna här matcher. Jag har nämnt det tidigare, Torino är det lag i Serie A som sprungit mest under EV i hela Serie A och borde varit betydligt högre upp i tabellen sett till den underliggande statistiken. Ni förstår vart jag vill komma.

Ett formsvagt och högt streckat Atalanta bör garderas direkt och hela vägen. Jobba skrällen!

■■ Match 4 . Middlesbrough skulle bara lugnt och fint glida in i play off, men har hamnat i en märklig formsvacka som nu gör att klubben inte längre kan lösa en topp 6-plats på egen hand. 1–1 borta mot Swansea i helgen var ingen dålig insats, men jag hade förväntat mig mer. Fem raka matcher utan vinst nu och vänds inte den trenden i kväll kan Boro gå på mental semester. Men jag skulle bli väldigt överraskad om de inte håller säsongen vid liv. Totalt sett över säsongen så har Chris Wilder gjort stordåd med det här gänget som är med i toppen i all den underliggande statistiken. Ser man exempelvis på expected points så är det bara Fulham som förtjänat fler poäng. Jag rankar Boro högt, trots den senaste tidens svaga resultat. Det är lätt att bli kortsiktig och resultatorienterad som tippare. Men man får inte glömma hur otroligt starka Boro varit, framför allt hemma på Riverside, under våren. Det är fortfarande samma spelare och samma lag som går ut på planen nu.

Cardiff torskade bara med 0–1 borta mot Sheffield United i helgen, men de var aldrig riktigt nära och skapade väldigt lite framåt. Visst känns det som walesarna har checkat ut för säsongen.

Både klass och motivation talar för värdarna och då brukar det vara en vettig sida att ta när priserna är okej. Håller sig ettan runt 60% så är det en vettig spik.

■■ Match 8 . Gruppspel i sydamerikas svar på Champions League, Copa Libertadores. Cerro Porteno har löst fyra poäng på de två första omgångarna och ser fint ut för stunden. Försvaret är ramstarkt och offensivt finns det spets. Inför säsongen hämtades Marcelo Moreno in från Cruzeiro, bolivianen som vann skytteligan i det sydamerikanska kvalet med tio pytsar. Claudio Aquino och Sergio Díaz ser dessutom ut att vara tillbaka från skador och ökar kvaliteten ytterligare. Här tycker jag paraguayanerna ska ha toppchans hemma mot tacksamt motstånd.

Penarol har visserligen vunnit en av två matcher hittills, men vinsten var knappast rättvis mot Olimpia och i bortamatchen mot Colon Santa Fe blev Uruguay-klubben helt utspelad. Faktum är att Penarol är som dag och natt hemma och borta. Hemma i Montevideo står de nästan uteslutande för solida insatser men på resande fot kommer de sällan upp i någon nivå. Faktum är att de torskat 13 av sina senaste 15 bortamatcher i den här turneringen. Jag håller Cerro Porteno klart högre och så länge ettan befinner sig under 55% är det bara att avsluta kupongen med en spelvärd spiketta.

SPIKEN

Liverpool (match 1)

Liverpool fortsätter att rada upp segrar och truppläget är väldigt gynnsamt för Klopp som inte ska behöva lida av en kortare vila än Villarreal. Spanjorerna har gjort det väldigt bra hittills, men får nöja sig med att försöka hålla nere siffrorna och komma hem med ett resultat som lever till returen. Väldigt trolig etta som spikas.

SKRÄLLEN

Torino (match 3)

Torino har äntligen börjat få lite mer valuta för sitt spel och trivs väldigt bra mot bättre lag. Tjurarna har tagit poäng av Inter, Milan och Juventus i närtid. Atalanta har haft det tungt på slutet och lever farligt återigen. Gardera favoriten hela vägen.